Oroscopo del sesso: come sarà ottobre per i 12 segni

Con Marte nel Segno della Bilancia e Venere in sua compagnia per i primi giorni del mese, tutti i Segni potranno vivere momenti di grande passione i n compagnia di amanti che rispecchiano i loro ideali. Poi Venere si sposterà in Scorpione e, sorretta da Lilith in Pesci, porterà tradimenti oppure perversioni che troveranno riscontro reale soltanto con partner esterni alla coppia. È un mese di grandi opportunità per i single, purché non facciano troppa confusione tra sesso e amore.

ARIETE - Lui – Marte in Bilancia per gran parte del mese di ottobre potrebbe renderti insicuro sulle tue abilità erotiche. Dovresti ovviamente evitare di fare delle promesse che rischi di non mantenere sulle tue prestazioni. Tu pensi di volere solo un rapporto di sesso con qualcuno, ma in realtà se ti innamorassi la passione potrebbe essere centomila volte più forte!

Lei – Sei una donna molto esigente nel sesso e questo mese non sarà facile trovare qualcuno in grado di soddisfare tutte le tue aspettative. Non illuderti che, dopo una serata incandescente e ricca di piacere, qualcuno si innamori di te e cambi atteggiamento nei tuoi confronti, soprattutto se ti ha sempre detto di non voler instaurare una relazione seria.

TORO - Lui – Con Lilith in Pesci, questo mese potresti sentirti fortemente attratto sessualmente dalla tua migliore amica o, nel peggiore dei casi, dalla migliore amica della tua fidanzata. In entrambi i casi, si tratterà di sesso senza implicazioni sentimentali (per lo meno da parte tua). Sul lavoro potresti ricevere delle proposte molto ambigue da una collega.

Lei – La prima parte del mese potrebbe essere caratterizzata da un gioco di sguardi con un collega, che soltanto in pochi casi però sfocerà in vere e proprie sveltine o pause pranzo all’insegna dell’eros. Con l’ingresso di Venere in Scorpione, le liti di coppia si intensificheranno e l’unico modo per far pace col partner sarà accontentarlo nell’alcova.

GEMELLI - Lui – Marte in Bilancia questo mese ti renderà insaziabile e instancabile sotto le lenzuola, con grande gioia delle tue amanti. Con Lilith in Pesci infatti, difficilmente ti accontenti soltanto di una. Eppure, potresti scoprire che dare l’esclusiva potrebbe essere un metodo eccellente per far perdere alla tua fortunatissima partner di letto qualsiasi tabù.

Lei – Con Marte in splendido aspetto, questo mese potresti decidere di prendere tu l’iniziativa verso qualcuno che da tempo fa sorgere in te le voglie sessuali più proibite. Hai voglia di sperimentare qualcosa di nuova e non escludi la possibilità di utilizzare manette pelose o foulard di seta che possano rendere le tue performance anche più divertenti.

CANCRO - Lui – Con Marte in aspetto disarmonico, non è escluso che questo mese tu possa ricevere qualche due di picche anche da persone che un tempo mostravano grande interesse per te. Se non sei disposto ad impegnarti, è giusto che te ne prenda le conseguenze. Lilith in Pesci ti suggerisce metodi dolcissimi per far raggiungere il piacere alla tua eventuale partner.

Lei – Questo mese non riesci proprio ad essere sessualmente disinibita con partner che sembrano essere interessati soltanto al sesso. Con l’ingresso di Venere in Scorpione però, la situazione migliore e potrai imparare ad usare le tue armi seduttive per convincere qualcuno a legarsi a te. Lilith ti suggerisce di divertirti anche col sesso in automobile.

LEONE - Lui – Tu forse non te ne rendi conto, ma le tue telefonate erotiche potrebbero far impazzire qualcuna per te. Purtroppo, con l’ingresso di Venere in Scorpione, potresti però ritrovarti impelagato in situazioni in cui ti verrà chiesto di impegnarti seriamente in una relazione che non hai la minima intenzione di vivere. Un tradimento potrebbe venire alla luce.

Lei – Se hai conosciuto qualcuno in chat, questo è il mese giusto per incontrarlo e rendere reali tutti gli scenari che vi siete raccontati al telefono o in videochiamata. Lasciati andare e non farti troppe aspettative sul futuro: il sesso può essere più appagante. Ricordati però di proteggerti con le giuste precauzioni, soprattutto nei rapporti occasionali.

VERGINE - Lui – Per riaccendere la passione con la tua compagna, questo mese le stelle ti consigliano di sperimentare ricette afrodisiache, accompagnando piatti sofisticati a vini che sappiano far sciogliere sia te che lei. Hai la strana sensazione che lei possa restare delusa, ma non è così! Venere ti consiglia di parlare apertamente dei vostri eventuali problemi intimi.

Lei – Con Lilith in opposizione per tutto il mese, le proposte bizzarre del partner potrebbero lasciarti un po’ perplessa. Però la voglia di sperimentare nuove esperienze non ti dispiace e così potresti ritrovarti a giocare sotto le lenzuola con oggetti di gomma o con utensili domestici che il partner ha selezionato con tanta cura per te. Nessuno lo scoprirà mai!

BILANCIA - Lui – Con Marte nel tuo Segno, questo mese non hai intenzione di perdere nemmeno un’occasione per vivere il sesso al massimo delle tue possibilità. Sei focoso, virile e passionale. Un tuo bacio riesce a trasmettere più di tante parole. Lilith potrebbe accendere le tue voglie anche in ufficio, soprattutto se hai la fortuna di avere una donna come capo.

Lei – Marte questo mese ti consiglia di prendere l’iniziativa verso qualcuno che, per via della timidezza o scarsa sicurezza in se stesso, non ha ancora provato nemmeno a baciarti. Sii spietata: bacialo, accarezzalo in ogni parte del suo corpo, spogliati per lui e conducilo al piacere. Nessuno può resistere al tuo fascino, soprattutto nella prima parte del mese.

SCORPIONE - Lui – Le protagoniste indiscusse della tua vita sessuale questo mese saranno Lilith e Venere: preparati a vivere esperienze bollenti e super eccitanti con una donna in grado di farti perdere il controllo. Il tuo piacere non sarà soltanto fisico, ma anche mentale. Ti piacerebbe poter dormire con lei ogni notte, per svegliarti col suo corpo nudo al tuo fianco.

Lei – Lilith e Venere questo mese ti rendono particolarmente assetata di esperienze sessuali intriganti e allo stesso tempo dolci e romantiche. Potresti innamorarti di un partner in grado di farti raggiungere l’apice del piacere ogni mattina, al tuo risveglio. Se sei single, le occasioni si moltiplicano e finalmente arriva l’uomo giusto sotto ogni aspetto!

SAGITTARIO - Lui – Fare l’amore con due donne contemporaneamente è sempre stato uno dei tuoi sogni erotici più vivi e questo mese le stelle potrebbero accontentarti, purché tu scelga di non raccontarlo a nessuno. Una di queste donne infatti, potrebbe essere impegnata con una persona che conosci molto bene. I segreti confessati sotto le lenzuola rendono tutto più eccitante.

Lei – Questo mese le stelle parlano di esperienze eccitanti e proibite. Potresti vivere una storia clandestina dove il sesso è veramente meraviglioso, ma per portarla avanti è necessaria tanta discrezione e riservatezza da parte tua. Lilith ti consiglia di evitare di lasciare in casa le prove di una notte di sesso travolgente. Qualcuno potrebbe indispettirsi.

CAPRICORNO - Lui – Se passi in ufficio più di metà della tua giornata, come pensi di trovare le forze e le energie per poter rendere appagante la tua vita sessuale? La tua compagna potrebbe lamentarsi e non sarebbe carino da parte tua proporle di consolarsi con un vibratore o un giocattolo acquistato al sexy shop. È il momento di risvegliare i tuoi bollenti spiriti!

Lei – Di fronte alle battute e alle proposte inequivocabili del tuo capo o di un tuo collega d’ufficio, questo mese potresti perdere del tutto le staffe. Preferisci l’astinenza che il sesso per ottenere vantaggi sul lavoro. Per fortuna, con Venere in Scorpione, un tuo dolce amico potrebbe decidere di consolarti. Preparati a vivere momenti di puro godimento.

ACQUARIO - Lui – Sesso e amore non sempre vanno a braccetto e così questo mese potrebbe capitarti di innamorarti di una persona con cui, per il momento, non finirai a letto. Oppure potresti vivere delle esperienze sessuali molto gratificanti con un’amante che non riusciresti mai a vedere come una possibile fidanzata. Marte ti dà 10 come voto sotto le lenzuola.

Lei – Marte in Bilancia questo mese renderà il sesso molto gratificante: non ti limiterai ad un piacere fisico ma avvertirai la sensazione che ci sia stata una fusione o un contatto spirituale con il tuo compagno. Con l’ingresso di Venere in Scorpione, potresti dispiacerti di un suo allontanamento, ma una sola notte d’amore può mettere fine ad ogni problema.

PESCI - Lui – Non riesci a toglierti dalla testa una ex fidanzata con cui avevi una bellissima intesa sessuale e questo potrebbe essere il mese giusto per rivederla e dimostrarle che sai ancora come farle toccare l’apice del piacere. Conosci a memoria ogni punto sensibile del tuo corpo. In alternativa, Venere ti propone una donna straniera molto sexy e affascinante.

Lei – Lilith e Venere questo mese ti fanno compiere follie erotiche e amorose. La domanda che dovresti porti è: sei veramente innamorata del tuo compagno oppure stai con lui perché ti fa impazzire sotto le lenzuola? Una cosa non esclude l’altra, ma dovresti fare chiarezza con te stessa perché il ritorno di un ex potrebbe sconvolgerti all’improvviso.