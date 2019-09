Astrologia: anche l'anatomia è questione di Zodiaco

ARIETE - Al Segno dell’Ariete corrisponde la testa. Ed è per questo che l’individuo potrebbe facilmente essere soggetto a frequenti mal di testa o emicrania. Anche la vista può essere coinvolta.



TORO - Il Segno del Toro trova corrispondenza sia a livello delle orecchie che della gola. Quindi il nativo (o chi possiede valori astrologici in questo Segno) potrebbe avere disturbi in quell’area del corpo.



GEMELLI - Il Gemelli trova la sua corrispondenza fisica nelle spalle e nei polmoni. La respirazione diventa pertanto fondamentale per garantire un perfetto equilibrio fisico ed evitare eventuali infiammazioni.



CANCRO - La parte anatomica collegata al Segno del Cancro è lo stomaco e l’individuo potrebbe quindi essere molto delicato e fragile per tutto ciò che concerne alla digestione.



LEONE - La corrispondenza anatomica del Leone non può che essere il cuore (per il nativo si dice spesso che abbia un gran cuore). Ci sono grandi energie in ballo, che mettono alla prova quest’organo.



VERGINE - Il Segno della Vergine trova corrispondenza anatomica nell’intestino. Anche in questo caso si parla di influenze sulla digestione, ma successive alla parte legata allo stomaco-Cancro.



BILANCIA - Il Segno della Bilancia viene correlato ai reni, che hanno la funzione di purificare il sangue. Eventuali disturbi a questi organi, possono creare malesseri di varia natura.



SCORPIONE - Il Segno dello Scorpione è collegato all’apparato riproduttivo e quindi ai genitali. Queste zone sembrano essere particolarmente sensibili e delicate per chi ha forti valori astrologici in questo Segno.



SAGITTARIO - Il Sagittario trova corrispondenza anatomica nelle cosce e, più in generale, negli arti. L’individuo, spesso sportivo, dovrebbe prestare molta attenzione ai suoi movimenti.



CAPRICORNO - Il Segno del Capricorno viene collegato alle ossa e alle ginocchia. Anche eventuali problemi reumatici potrebbero essere collegati a forti valori astrologici in questo Segno.



ACQUARIO - Il Segno dell’Acquario trova corrispondenza nei polpacci e nella circolazione. Eventuali crampi possono essere associati alle influenze astrologiche acquariane.



PESCI - La parte anatomica collegata al Segno dei pesci sono i piedi. La riflessologia plantare può essere particolarmente benefica per chi ha tanti valori Pesci nel proprio Tema Natale.