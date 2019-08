Oroscopo: come rilassarti in base al tuo Segno Zodiacale

ARIETE - Tu sei una persona attiva e dinamica: non ti rilassi sicuramente rinchiusa dentro casa, sdraiata sul divano a guardare un film o distesa sul letto a guardare il soffitto. Per te ci vuole l’azione! Il miglior modo per rilassarti potrebbe essere quindi legato allo sport. Andare a correre in un parco vicino a casa o sul tapis-roulant della palestra ti permette di scaricare le energie in eccesso e liberare la mente dai pensieri che ti tormentano. Per rilassarti meglio, dovresti evitare di andare in compagnia.



TORO - In apparenza tu dai l’idea di essere una persona estremamente tranquilla e rilassata, ma non tutti sanno che quando lo stress ti assale puoi diventare una belva. Il tuo segreto per mantenere la calma consiste nell’attuare strategie di rilassamento anche quando non ne avresti bisogno, per puro piacere del tuo corpo. Farti fare un massaggio nel tuo centro benessere di fiducia è sicuramente la soluzione migliore per alleviare ogni piccola tensione del corpo. Per il tuo comfort, non badi a spese!



GEMELLI - Sicuramente tu non sei una persona che si rilassa facilmente e molto spesso impedisci che si rilassino anche le persone che ti stanno vicino. È come se sentissi il bisogno incessante di chiacchierare o stare in movimento. Ci sono dei momenti in cui anche tu però senti il bisogno di fermarti. E allora cosa puoi fare? Naturalmente leggere! La tua mente può così tenersi impegnata e i tuoi pensieri possono lasciar spazio alla curiosità e alla fantasia (che su di te funzionano come rilassanti).



CANCRO - Se avessi a disposizione una lampada magica, sicuramente tra i tuoi desideri ci sarebbe quello di rilassarti costantemente e comodamente, a casa tua, sul tuo morbido divano, col tuo pigiama preferito e le pantofole, in compagnia dei tuoi familiari e, se ne hai, dei tuoi figli o dei tuoi dolcissimi e adorabili animali domestici. A questo magico quadretto potresti aggiungere una confezione gigantesca delle tue caramelle preferite e la tua serie televisiva preferita su un megaschermo ad alta definizione.



LEONE - La tua natura selvaggia ti porta spesso ad avere uno stile di vita abbastanza stressante. Non ti tiri mai indietro di fronte ad eventuali esperienze che possono regalarti emozioni intense e indimenticabili. Quando le energie scarseggiano però, anche tu hai bisogno di trovare un modo per rilassarti e l’ideale potrebbe essere una lunga passeggiata in mezzo alla natura, o ancora meglio in mezzo ai boschi. Respirare aria pulita ti permette di entrare in contatto con la tua parte più profonda.



VERGINE - Il tuo Pianeta governatore è Mercurio e anche tu, come il Segno dei Gemelli, hai bisogno di stare costantemente in movimento. A differenza sua e degli altri Segni però, tu hai la strana caratteristica di rilassarti facendo le pulizie di casa in maniera compulsiva, eliminando ogni piccolo granello di polvere da ogni angolo. Nel tuo caso infatti, è la mente che necessita il riposo, più del corpo. Un altro metodo molto utile potrebbe essere ricamare oppure dedicarti a piccoli lavori di sartoria.



BILANCIA - Il tuo stile di vita solitamente è molto frenetico. Sei un animale sociale e non riesci a dir di no agli inviti che ricevi in giro per i locali più fashion della tua città. Qualsiasi età tu abbia, non riusciresti mai a restare troppo tempo chiusa in casa, a meno che non diano in tv uno dei tuoi film preferiti. Il miglior modo per rilassarti, dopo una giornata intensa, è sicuramente un bagno caldo e profumato: hai sempre grandi scorte di sali da bagno e olii essenziali per addolcire e purificare la pelle.



SCORPIONE - Una persona nevrotica come te dovrebbe avere un taccuino su cui annotare tante diverse strategie per rilassarsi e ritrovare la calma in qualsiasi contesto: ne trarresti beneficio sia tu che le persone con cui solitamente ti relazioni nel corso della giornata. Il miglior modo per placare la rabbia e rilassare profondamente il corpo rimane comunque quello di trascorrere un’intera notte di sesso col partner (ma andrebbe benissimo anche di giorno o di prima mattina, per non svegliarti col tuo solito malumore).



SAGITTARIO - Poiché appartieni ad un Segno di Fuoco, hai l’abitudine di mettere passione ed entusiasmo in ogni cosa che fai. Sei solitamente una persona sportiva, con una grande resistenza fisica, ma arrivano i momenti in cui anche tu consumi le tue energie e senti il bisogno di ricaricarti. Ecco allora che interviene il tuo lato spirituale. Il miglior modo che conosci per rilassarti è sicuramente fare una lunga meditazione, soffermandoti sull’ascolto del tuo respiro e liberando la mente dai pensieri.



CAPRICORNO - Tutti sanno che sei una persona fortemente attaccata al proprio lavoro e alla carriera. Trascorri in ufficio più ore di quelle prestabilite dal tuo contratto e, se ti dedichi alla libera professione, molto spesso non ti concedi tempo nemmeno per mangiare o fare una piccola pausa. Il modo migliore che conosci per rilassarti è sicuramente quello di contare i tuoi soldi: soltanto la certezza di una stabilità economica e materiale infatti, ti consente di dormire sonni tranquilli. E se invece ti riposassi?



ACQUARIO - Per te riposarsi o dormire sono perdite di tempo e così cerchi di tenere sempre la giornata impegnata, dedicandoti ai tuoi tanti hobby di varia natura. Ovviamente accade spesso che arrivi a fine giornata con una grandissima stanchezza addosso e allora, per rilassarti un po’, cosa fai? Ti metti a cantare con grande entusiasmo sotto la doccia oppure a squarciagola in macchina in modo da allontanare il sonno mentre rientri a casa dopo una delle tue lunghe giornate. Qualcuno pensa che tu venga da un altro pianeta.



PESCI - Hai la fama di essere un Segno che si lamenta tanto ed effettivamente spesso ti piace giocare a fare il ruolo della vittima in modo da attirare l’attenzione o ricevere parole di conforto e carine dalle persone che ti stanno vicino. Quando la stanchezza ti assale, ne rendi immediatamente partecipi le persone che sono con te. Uno dei modi migliori per rilassarti te lo suggerisce il nome del tuo Segno ed è sicuramente nuotare. Non importa se in piscina o al mare, l’acqua ti rigenera completamente.