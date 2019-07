Oroscopo: lo spuntino giusto per ogni Segno Zodiacale

ARIETE - Sei una persona dai gusti semplici e, molto spesso, quando si arriva all’ora dello spuntino, non hai tempo per prepararti qualcosa di sano o di sostanzioso e nutriente. Tendi a mangiare quello che capita e, se sei in ufficio, il distributore automatico diventa la tua principale fonte di spuntini. Tra tutto quello che trovi a disposizione, la tua scelta ricade il più delle volte su un pacchetto di patatine, possibilmente speziate col rosmarino oppure col pomodoro. La loro croccantezza appaga i tuoi sensi.



TORO - Hai la fama di essere una persona golosa, pertanto lo spuntino è fondamentale, soprattutto durante una giornata particolarmente pesante sul lavoro. Razionalmente vorresti prepararti qualcosa di sano, a base di frutta, ma il tuo amore per il cibo prevale e lo spuntino che preferisci potrebbe addirittura essere un gustoso e profumatissimo panino con la mortadella. Per sentirti meno in colpa, potresti scegliere un panino integrale oppure sostituire la mortadella con il prosciutto crudo o la bresaola.



GEMELLI - Anche se sei una persona adulta, hai molte abitudini che potrebbero essere simili a quelle di un adolescente. Quando arriva l’ora dello spuntino, pensi sia triste mangiare delle semplici gallette di riso e non hai la pazienza per prepararti qualcosa di sano con un po’ di anticipo. La tua scelta ricade dunque su qualche simpatica e colorata merendina, che ti ricorda i tempi in cui andavi a scuola e la trovavi nello zainetto. Adori tutti i cioccolati o fagottini che hanno una sorpresa nella confezione.



CANCRO - Non sei una persona super golosa, ma solitamente associ lo spuntino e la merenda a qualcosa di dolce. A casa tua non possono assolutamente mancare bustone di caramelle da mangiare quando sei beatamente distesa sul divano o quando porti a passeggio i tuoi cani. Anche in ufficio hai sempre a portata di mano caramelle gommose da offrire ai colleghi con cui condividi gli spazi. Non ti stancherai mai degli orsetti o dei marshmallow e, quando puoi, li fai sciogliere sul fuoco per renderli ancora più buoni.



LEONE - In cucina sei una persona abbastanza tradizionale. Mangi quasi di tutto, ma cerchi sempre di puntare ad una qualità medio-alta degli alimenti. Le merendine o le patatine sicuramente non sono in grado di soddisfare il tuo palato, nemmeno per uno spuntino. L’ideale potrebbe invece essere un pezzo di pizza margherita appena sfornata (ma se le condizioni non lo permettono la mangi anche fredda o riscaldata al microonde). Hai la tua pizzeria di fiducia sia vicino a casa che vicino al tuo ufficio.



VERGINE - Per te lo spuntino deve sempre essere qualcosa di leggero, per spezzarti la fame temporaneamente. Non vuoi però rischiare che ti tolga l’appetito per pranzo o per cena. Uno yogurt magro può sicuramente soddisfare il tuo fabbisogno energetico a metà mattina o metà pomeriggio. Scegli sempre prodotti con basso contenuto di grassi e di zucchero, dando naturalmente la precedenza a tutto ciò che è biologico (soprattutto se trovi qualche confezione in offerta al supermercato). Occhio alle date di scadenza!



BILANCIA - Tu sei sempre molto attenta alla tua linea perciò il tuo spuntino ideale non dovrebbe mai superare le calorie indicate nel tuo programma alimentare. Quello che mangi però deve essere esteticamente gradevole, altrimenti preferisci direttamente rinunciarti. Una barretta di cereali potrebbe essere l’ideale per appagare gli occhi alla gola. Nel dubbio su quali scegliere, potresti optare per quelle con i frutti rossi, che ti fanno pensare di poter godere anche dei benefici antiossidanti dei mirtilli.



SCORPIONE - I tuoi gusti non sono semplici, nemmeno in cucina. Non ti accontenti di uno spuntino qualunque, anche perché ci sono molti alimenti che non mangi o che non hai mai mangiato per qualche motivo che nemmeno tu sai spiegare razionalmente. Un dolce ti sembra eccessivo e nauseante. Uno snack salato lo trovi insoddisfacente in previsione del pranzo o della cena. Alla fine, ricadi sempre sul caffè: non c’è cosa migliore di un espresso a metà mattina o metà pomeriggio. Quello delle macchinette, cerchi di evitarlo.



SAGITTARIO - Sei una persona molto sportiva ed essendo spesso in movimento (per lavoro o per passatempo) avverti la necessità di qualche spuntino che possa ricaricarti di energia a metà mattina o metà pomeriggio. Non hai problemi di linea e ti adatti facilmente a quello che c’è a portata di mano. Il tuo spuntino ideale però, potrebbe essere un gelato, possibilmente servito nel cono/biscotto e accompagnato dalla panna montata. A pensarci bene, due spuntini sono pochi e spesso te ne concedi un terzo anche dopo cena.



CAPRICORNO - Solitamente tendi ad essere una persona essenziale e, se non avverti particolarmente fame, preferisci evitare di fare lo spuntino. Cerchi però di mantenere sempre idratato il tuo corpo bevendo tantissima acqua. Quando la fame ti sorprende però, nel tuo frigorifero non mancano mai delle carote, da gustare senza sensi di colpa per la tua linea o per il tuo portafoglio. Poiché in ufficio non te le puoi portare, l’alternativa giusta potrebbe essere una mela o una banana (in caso di fame acuta).



ACQUARIO - Una persona senza orari come te confonde spesso lo spuntino per uno dei pasti principali e viceversa. I tuoi abbinamenti culinari sono spesso insolito e così potresti ritrovarti a mangiare della frutta per pranzo e un piatto di pasta rimasta dalla sera precedente come spuntino. Accade però che ti decida ad avere uno stile di vita regolare e allora il tuo spuntino preferito potrebbe essere un centrifugato o un frullato di frutta e verdure. Quello che eviti sono i prodotti confezionati nella plastica.



PESCI - Sei sempre molto dolce e gentile perciò, nell’ora dello spuntino tu non pensi soltanto a te ma anche alle persone con cui ti trovi in quel momento. E così spesso prepari qualche dolce da condividere con i tuoi colleghi o con gli amici che sono venuti a trovarti a casa. Una fetta di torta soffice, dolce e profumata può rendere la giornata migliore a chiunque (anche se il rischio è quello che tolga del tutto la fame per il successivo pranzo o cena). Tra i tuoi cavalli di battaglia c’è il ciambellone.