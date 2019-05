Oroscopo: metti a tavola i 12 Segni

Oroscopo: le portate che fanno impazzire i 12 Segni Le Stelle influenzano anche le nostre preferenze a tavola. Istockphoto 1 di 13 ARIETE - Va pazzo per la pasta al ragù o con altri condimenti non troppo sofisticati Istockphoto 2 di 13 TORO - Per lui un secondo ricco, a base di carne. Istockphoto 3 di 13 GEMELLI - Si lascia stuzzicare dai contorni, sfiziosi e coloratissimi. Istockphoto 4 di 13 CANCRO - Ama i dessert casalinghi. Istockphoto 5 di 13 LEONE - Adora i primi piatti scenografici, come lasagne e cannelloni. Istockphoto 6 di 13 VERGINE - Apprezza uno sfizioso antipasto, meglio se a base di pesce o verdura. Istockphoto 7 di 13 BILANCIA - Apprezza il contorno, specie se è servito con eleganza. Istockphoto 8 di 13 SCORPIONE - Ama i secondi piatti a base di carne o pesce di alta qualità. Istockphoto 9 di 13 SAGITTARIO - La sua portata preferita è il secondo, magari vegetariano o vegano. Istockphoto 10 di 13 CAPRICORNO - Predilige primi piatti semplici, con pasta o riso integrale. Istockphoto 11 di 13 ACQUARIO - Adora gli antipasti, purché stuzzicanti e in piccole porzioni. Istockphoto 12 di 13 PESCI - Ama chiudere il pasto in dolcezza, con un goloso dessert. Istockphoto 13 di 13 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

ARIETE - Sei il primo Segno dello Zodiaco e la tua portata ideale è sicuramente un primo piatto. Di fronte ad un semplice piatto di pasta col ragù o con altri condimenti non troppo sofisticati, emerge il tuo amore per i piatti genuini e sostanziosi, dal gusto deciso. Non fai molta attenzione all’origine e provenienza di ciò che mangi e molto spesso non sai nemmeno distinguere gli ingredienti di quello che hai appena assaporato. Non serve il dessert per concludere i tuoi pasti. Preferisci un buon amaro.



TORO - In cucina non conosci rivali. Ti piace cucinare e ti piace anche mangiare piatti semplici o elaborati, purché sostanziosi, belli per gli occhi e gradevoli per il tuo palato. Anche l’olfatto gioca un ruolo rilevante quando si tratta di scegliere cosa mangiare. Non rinunci a nessuna portata, ma la tua preferita potrebbe essere un ricco secondo piatto, a base di carne scelta di alta qualità. Per accompagnarlo non può mancare un calice di vino d’annata (rigorosamente rosso). Sono questi i piaceri della vita!



GEMELLI - Non sei una persona particolarmente golosa, ma la tua curiosità ti spinge spesso a sperimentare diverse pietanze, di cui magari mangi piccole porzioni. Tra tutte le portate che ti vengono presentate al ristorante, quelle che ti stuzzicano maggiormente sono i contorni, sfiziosi e spesso coloratissimi. Vai sempre alla ricerca di gusti nuovi per il tuo palato e non ti lamenti se le tue aspettative non vengono soddisfatte. Ti piace anche giocare tra i fornelli, soprattutto se ci sono ospiti da stupire.



CANCRO - Tra un pranzo o cena in ristorante o a casa, tu non hai dubbi: il comfort e il calore dell’ambiente domestico per te sono impagabili e irrinunciabili. Ti piace accontentare i tuoi cari, preparando le loro pietanze preferite e coccolandoli con la tua gentilezza. Tra tutte le portate, quella che non può mai mancare nella tua tavola è il dessert. Le torte fatte in casa per te non hanno segreti e, se per caso non hai il tempo per prepararle, hai la tua gelateria oppure il tuo pasticcere di fiducia.



LEONE - La portata principale nella tua tavola deve sempre essere un primo piatto, ricco, abbondante e scenografico. Le lasagne fatte in casa e i cannelloni sono sicuramente tra i tuoi piatti preferiti, soprattutto nelle loro varianti che contengono la carne. Mangi velocemente e spesso ti concedi anche il bis di alcune pietanze. Cucini in modo artistico e crei piatti favolosi, ma non ti dedichi con altrettanto piacere al riordino della cucina o al lavaggio dei piatti, che deleghi sempre a qualcun altro.



VERGINE - Sei una persona sempre molto attenta a quello che cucina e a quello che mangia. Nella tua dispensa è quasi impossibile trovare cibi scaduti perché non hai l’abitudine di fare grandi scorte, senza la certezza di consumarle in breve tempo. Nelle quantità di ciò che mangi, tendi sempre a limitarti ed è per questo che la tua portata preferita potrebbe essere un gustoso antipasto, leggero ma nutriente. I piatti a base di pesce o a base di verdura sono quelli che ti riescono meglio nella loro preparazione.



BILANCIA - A te piacciono le decorazioni, anche in cucina. Non ti interessa tanto quello che mangi quanto come questo venga presentato nella tua tavola. Ecco perché la tua portata ideale può sicuramente essere un contorno. Scegli accuratamente alimenti sani e con basso contenuto calorico. Li disponi sul piatto con eleganza, servendoti eventualmente di semini o fiori che possano far sembrare il piatto più invitante ai tuoi occhi. Molto spesso anche le tue posate sono abbinate a quello che c’è sul piatto.



SCORPIONE - In cucina tendi ad essere abbastanza imprevedibile ed è difficile scoprire quali siano i tuoi gusti preferiti perché fai di tutto per tenerli nascosti. La portata che ordini più spesso al ristorante però è qualche secondo piatto a base di carne o pesce di alta qualità. Ti piacciono le pietanze speziate e sofisticate e non badi al loro prezzo. Un dettaglio da non sottovalutare sono i commensali con cui scegli di stare in compagnia durante il pranzo o la cena. Di solito ti fai accompagnare da pochi intimi.



SAGITTARIO - Nei tuoi lunghi viaggi in giro per il mondo, hai assaggiato tantissimi tipi di pietanze diverse, cucinate secondo tradizioni diverse da quelle abituali. E così, nonostante i tuoi talenti culinari non siano eccellenti, ogni tanto ti diletti a preparare qualche piatto insolito ai tuoi ospiti. Le tue portate preferite sono i secondi piatti, ma non necessariamente a base di carne o di pesce: ti piace sperimentare anche ricette vegetariane o vegane da proporre in simpatici piatti biodegradabili.



CAPRICORNO - Non ami perdere molto tempo in cucina e non ti cimenti spesso in ricette che richiedono una lunga preparazione. Per ottimizzare i tempi e le risorse, scegliendo alimenti che non costino eccessivamente, le tue scelte ricadono spesso su primi piatti semplici, senza troppi condimenti. La pasta o il riso integrale rientrano sicuramente tra le tue preferenze perché riesci a digerirli più facilmente, soprattutto quando dopo pranzo hai delle riunioni di lavoro importanti e non puoi permetterti cali di energia.



ACQUARIO - Per te è sempre eccitante anticipare i tempi e naturalmente la tua portata preferita non può che essere l’antipasto. Quando organizzi pranzi o cene a casa tua, vuoi subito stupire i tuoi ospiti con piatti sofisticati e ricercati. Scegli sempre per più antipasti, in piccole porzioni, in modo da non far perdere l’appetito per eventuali portate successive (con te sarebbe meglio evitare di dare per scontano che ce ne siano). Al ristorante ti lasci incantare dal modo in cui vengono descritti i piatti nel menù.



PESCI - In qualità di ultimo Segno dello Zodiaco, a te piace l’idea che con te si concluda una fase di qualsiasi tipo. Ogni pasto per te dovrebbe necessariamente chiudersi con un goloso dessert, che addolcisca il tuo palato e quello dei tuoi eventuali commensali. Per te non esiste gesto più romantico che condividere il tuo dolce preferito con il tuo amore o le persone care. Ogni tanto ti piace sperimentare ricette elaborate e, nonostante la cucina si trasformi in un campo da battaglia, il risultato è eccellente.