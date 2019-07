Aspetti astrologici degli amori difficili

Tra le domande che gli astrologi si sentono rivolgere più spesso, ci sono quelle legate all' amore e alla vita sentimentale. Solitamente (e anche purtroppo), ci si rivolge all’ astrologia quando c’è qualcosa che non funziona nei propri legami affettivi, con la speranza che le Stelle possano dare una mano. Ma, esistono aspetti astrologici che ci fanno capire se siamo fortunati o no in amore? Quali fattori del Tema Natale bisogna analizzare per comprendere meglio come ci poniamo nei confronti di una relazione sentimentale?

Il ruolo di Venere è fondamentale per studiare il modo di amare dell’individuo. Quando Venere riceve aspetti negativi da altri Pianeti (quadrature o opposizioni) potrebbero esserci delle difficoltà dell’espressione delle proprie emozioni.



La Quinta e la Settima Casa Astrologica potrebbero darci utili informazioni su quali potrebbero essere i maggiori problemi nella vita di coppia.



Possiamo fare degli esempi.



Venere e Saturno in aspetto disarmonico nel Tema Natale potrebbero segnalare grandi difficoltà, separazioni che lasciano il Segno oppure il raggiungimento della stabilità e dell’equilibrio sentimentale quando si è anagraficamente più grandi o più maturi.



L’aspetto disarmonico tra Venere e Plutone potrebbe invece indicare amori passionali, folli, intendi, ma tormentati e con scarsa possibilità di durata nel tempo.



Urano nella Settima Casa Astrologica potrebbe portare colpi di fulmine, ma allo stesso tempo relazioni travolgenti, sconvolgenti, ma imprevedibili e instabili. Potrebbe anche indicare la scelta di stare da soli. Oppure potrebbe portare una persona dell’Acquario (o forti valori uraniani) nella propria vita.



Le energie in campo sono sempre tante e vanno interpretate tenendo conto di tutto l’insieme. Avere qualche aspetto astrologico che parla di amori difficili, non significa che non si potrà mai essere felici in amore. Anzi, indica proprio quali sono i punti su cui lavorare per vivere relazioni equilibrate e che portino all’evoluzione propria e del partner.