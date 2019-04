Astrologia: le domande a cui l’Oroscopo non può rispondere

Tralasciando il concetto del libero arbitrio, che sarebbe sufficiente a spiegare quali sono i limiti di un consulto astrologico, si possono analizzare tre semplici domande che vengono spesso rivolte a chi fa l’Oroscopo e a cui l’Oroscopo NON può rispondere.



Domanda: TROVERÒ L’UOMO O LA DONNA DELLA MIA VITA ENTRO QUEST’ANNO?

Risposta: Lo studio dei transiti planetari potrebbe indicare i periodi più favorevoli per fare nuovi incontri, ma questo non implica che incontreremo la nostra anima gemella. Se i transiti sono buoni, ma si resta chiusi in casa oppure si rifiutano gli inviti che si ricevono, le possibilità naturalmente diminuiscono. Non sempre le occasioni vengono sfruttate. Inoltre potrebbe anche capitare di incontrare una persona con cui intraprendere una relazione che si conclude dopo pochi mesi.



Domanda: QUALI NUMERI USCIRANNO AL LOTTO E AL SUPERENALOTTO?

Risposta: Un corso di probabilità e statistica in questo caso potrebbe essere molto più utile di un consulto astrologico. L’Astrologia non dà informazioni su lotterie o possibili vincite. Al massimo può indicare periodi dell’anno particolarmente fortunati (e la fortuna è molto più fantasiosa della mente umana quando decide di farsi viva).



Domanda: RIUSCIRÒ AD AVERE UN FIGLIO?

Risposta: In base ai transiti, si possono osservare periodi dell’anno in cui si è particolarmente creativi (la quinta casa astrologica, per esempio, è legata alla creatività e ai figli). Se si sta cercando di concepire un figlio che tarda ad arrivare, è opportuno consultare un medico e non un astrologo.