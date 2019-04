Oroscopo: come sedurre in base al Segno Zodiacale

ARIETE - Quando si parla di seduzione, con te non servono a nulla le strategie complesse ed elaborate. Tu cedi alle volontà del tuo corpo, che non riesce mai a resistere ad una forte attrazione fisica. E così ti diletti a consumare frequenti fuochi di paglia, che si spengono velocemente quando non sono accompagnati da un’intesa che vada oltre il sesso e la fisicità. Cosa potrebbe accadere se decidessi di frequentare qualcuno a te affine, ma con cui inizialmente non scatta nessuna scintilla? Potresti provarci.



TORO - Se qualcuno volesse sedurti, dovrebbe sicuramente puntare a far colpo sui tuoi cinque sensi. Non sai resistere a chi riesce a stimolarli tutti contemporaneamente. Per te la seduzione parte necessariamente dal corpo e dal piacere fisico. Soltanto dopo averti conquistato in maniera così terrena, si può pensare di creare con te un’intesa che vada oltre e che interessi anche la mente o addirittura lo spirito. Non ti vergogni della tua carnalità e ne fai uno dei tuoi tanti pregi nella sfera erotica.



GEMELLI - Potrebbe arrivare la persona esteticamente più bella dell’universo a cercare di conquistarti, ma senza sedurre la tua mente non avrà nessuna possibilità con te. Per giungere al tuo cuore bisogna inevitabilmente passare dalla testa e cerchi l’intesa intellettuale anche nel sesso. I giochi di parole e le battute ironiche sono le armi di seduzione vincenti per farti fare di tutto (anche innamorarti). Hai però la tendenza a scappare da chi ti propone di approfondire il rapporto più spiritualmente.



CANCRO - Soltanto una persona sensibile potrebbe sedurti e tu associ la sensibilità ad un animo nobile e gentile. È per questo che punti ad un’affinità spirituale, che vada oltre tutto ciò che è terreno, arrivando alla tua anima. Tuttavia, questo non è sufficiente: per te è essenziale anche la tenerezza, le coccole, la dolcezza manifesta nel contatto fisico e che faccia sentire il tuo corpo desiderato e amato. I baci per te sono come degli esami da superare per arrivare dritti alle porte del tuo cuore.



LEONE - La tua natura istintiva e selvaggia suggerisce ai tuoi tanti spasimanti di sedurti partendo dal corpo, dallo stretto contatto fisico e da una complicità sessuale che faccia sentire il tuo corpo in totale e completa sintonia con quello del partner. Se una persona ti attrae sessualmente, non ha bisogno di fare chissà cosa per tentare di conquistarti: generalmente sei tu a prendere il controllo e andare alla conquista. Le relazioni platoniche non fanno per te e cerchi di starne del tutto alla larga.



VERGINE - Mercurio, governatore del tuo Segno, ti rende una persona estremamente razionale. In tutte le tue relazioni cerchi uno scambio di idee e di pensieri, soprattutto quando di tratta di seduzione. La tua mente è desiderosa di incontrare cervelli altrettanto brillanti, vispi e curiosi. Fare l’amore con la testa potrebbe essere addirittura più gratificante che farlo nudi, l’uno sull’altro. Chi è in grado di conquistarti cerebralmente, merita certamente di possedere anche le chiavi del tuo cuore.



BILANCIA - Sei esteta per natura, perciò chiunque desideri sedurti e conquistarti deve assolutamente avere un aspetto che ti colpisca, un fascino particolare che ti trasmetta la bellezza che vai cercando in ogni angolo della tua vita. Però, non tutti sanno che per te non basta l’attrazione fisica, ma cerchi anche uno scambio di idee e di pensieri all’altezza della tua brillante leggera intelligenza. Non sei invece alla ricerca di un’intesa spirituale e quella del corpo e della mente sono sufficienti per ammaliarti.



SCORPIONE - Uno dei tuoi motti preferiti è “o tutto o niente” perciò per sedurti non ci sono molte alternative: tu pretendi un’intesa su ogni livello. La tua mente ha bisogno di entrare in contatto con una persona enigmatica, in grado di reggere i tuoi ragionamenti contorti e complessi. Il tuo corpo ha bisogno di essere acceso da una persona priva di tabù o resistenze sessuali. La tua anima non si accontenta di compagni d’avventura qualsiasi perché nella vita nessun incontro avviene per caso e tu lo sai bene.



SAGITTARIO - Appartieni ad un Segno di Fuoco e per te non è facile resistere a chi ti attrae fisicamente, anche se la maggior parte delle volte potrebbe trattarsi di avventure di una sera. Di fronte ad un corpo perfetto, i tuoi ormoni vanno in tilt. Hai anche un lato spirituale particolarmente sviluppato ed è per questo che non rinunci nemmeno ad una profonda affinità di anime, che si cercano e si ritrovano dopo essersi incontrate in vite precedenti (a cui ti piace credere, anche senza avere spiegazioni scientifiche).



CAPRICORNO - Il solo pensiero di indagare sul perché e sul come qualcuno possa riuscire a conquistare ti manda in crisi. Tu preferisci non porti certe domande e affrontare gli eventi man mano che si presentano, cercando di prevenire razionalmente eventuali problemi. Sulla carta, eviteresti situazioni complicate o troppo coinvolgenti emotivamente, ma in pratica di fronte ad una persona che risveglia i tuoi istinti sessuali non sai dire di no. Il tuo corpo sfugge così al tuo attento controllo e si concede in libertà.



ACQUARIO - È facile etichettarti come persona strana e stravagante. Nessuno riesce mai a comprendere veramente cosa sia necessario fare per sedurti e probabilmente non lo sai nemmeno tu. Indubbiamente non ti accontenti di una persona che non abbia interessi simili ai tuoi. Il coinvolgimento cerebrale è d’obbligo e la tua mente è molto esigente. Chiudi gli occhi di fronte a partner non particolarmente belli esteticamente. Presti invece attenzione all’energia che unisce inspiegabilmente la tua anima agli altri.



PESCI - Ogni relazione che vivi per te è un incontro di anime che è stato voluto dal destino. Sei una persona estremamente fatalista e sei consapevole del fatto che nessuno capiti nella tua vita per casa. Nettuno ti rende particolarmente sensibile e ti fa capire a pelle se una persona è fatta per entrare nella tua vita, se vi resterà a lungo o se è soltanto di passaggio. Per sedurti è necessario che tu avverta un’energia sottile che ti lega spiritualmente a chi si è follemente invaghito o innamorato di te.