Sesso e Oroscopo: come sarà aprile sotto le lenzuola

ARIETE - Lui – Lilith in Acquario, per tutto il mese di aprile, continuerà a stuzzicarti con amicizie di letto passionali e travolgenti. Una visione libertina della vita di coppia e del sesso ti avvicina ad amanti stravaganti, con una forte propensione alla trasgressione. È il mese giusto per sperimentare qualcosa che non hai mai osato chiedere a nessuna partner.

Lei – Se continui a sognare di fare l’amore con il tuo migliore amico, forse è arrivato il momento di confessarglielo. Con Venere nel tuo Segno a partire dalla seconda metà del mese, il sesso si fa più dolce e meno selvaggio. Potresti sperimentare il piacere di una lunga carezza che avvolge il tuo corpo prima di lasciarsi andare al tanto atteso amplesso.



TORO - Lui – Se la tua compagna continua a chiederti di fare sesso più frequentemente, dovresti sentirti lusingato. Potresti sorprenderla quando lavora, mandandole dei messaggi o delle foto particolarmente sexy e provocanti, dandole una semplice idea di quello che la aspetta una volta che tornerà a casa. Prova a scandalizzarla! Un vero Toro non conosce limiti di tempo.

Lei – La scusa del mal di testa è passata ormai di moda e non ci sono motivi per cui tu non debba concederti a delle piacevoli serate completamente all’insegna dell’Eros. Una storia clandestina riaccende le tue voglie più golose sotto le lenzuola. Proporre al partner l’utilizzo di contraccettivi al cioccolato o alla frutta esotica potrebbe essere molto gustoso.



GEMELLI - Lui – Lilith in aspetto favorevole questo mese alimenta i tuoi desideri erotici più stravaganti e, con Marte nel tuo Segno, potresti divertirti in simpatici e maliziosi giochi di ruolo, con manette, frustini o altri oggetti che ti facciano sentire un dominatore almeno nel sesso. Scordati che la tua compagna si faccia dare degli ordini fuori dalla camera da letto.

Lei - Trovare un connubio tra sesso e amore questo mese sembra essere praticamente impossibile. È come se i sentimenti più profondi riuscissero a inibire completamente le tue voglie più carnali e perverse. Viceversa, non riesci ad innamorarti di qualcuno che invece sembra essere a conoscenza di tutti i tasti che accendono il tuo piacere. È un vero peccato!



CANCRO - Lui – La prima parte del mese è sicuramente la più eccitante dal punto di vista erotico-sessuale. Aumentano le occasioni per realizzare i tuoi desideri più piccanti, anche con amanti che fino a poco tempo fa ti hanno rifiutato. A fine mese invece, con Venere in aspetto disarmonico, non è escluso che ci possa essere un triste e magro periodo di astinenza.

Lei - Il tuo desiderio di innamorarti, questo mese, si scontra con la tua strana tendenza ad accompagnarti e frequentare uomini che ambiscono a rapporti per lo più occasionali e senza la certezza di un proseguimento. Il consiglio delle stelle è di vivere il sesso con intensità, godendo di ogni singolo attimo, ma senza vane o illusorie aspettative romantiche.



LEONE - Lui - Con Lilith in opposizione per tutto il mese, i tuoi sogni erotici potrebbero infrangersi contro una realtà deludente, soprattutto in termini di performance sessuali. Ci vorrà l’ingresso di Venere in Ariete, nelle ultime due settimane del mese, per incontrare qualcuna in grado di farti provare nuovamente i brividi di un orgasmo indimenticabile.

Lei - Il fatto che tu e il tuo compagno non condividiate le stesse posizioni preferite per far sesso non significa che, con qualche piccolo e caldo compromesso, non possiate raggiungere entrambi l’apice del piacere. Fare l’amore durante un viaggio in aereo continua ad essere uno dei tuoi desideri più eccitanti. Non esitare nel proporlo al tuo amante!



VERGINE - Lui - Con Marte in aspetto dissonante, l’ansia da prestazione sessuale questo mese si fa sempre più forte e, per via delle tue insicurezze, potresti perdere delle occasioni fantastiche per soddisfare i tuoi sensi. Non vergognarti di accontentare le richieste un po’ feticiste della tua partner di letto: potrebbe essere più eccitante di quanto ti immagini!

Lei - Un’intesa sessuale perfetta questo mese sembra essere la condizione necessaria affinché tu possa portare avanti una relazione. Hai bisogno di sentirti desiderata e posseduta da un uomo intelligente e sicuro di sé. Come pensi di trovarlo se ti concentri soltanto sul tuo lavoro? L’unica speranza ricade su qualche collega particolarmente voglioso.



BILANCIA - Lui - Lilith e Marte questo mese portano fuoco e fiamme nella sfera dell’Eros. Ti senti particolarmente virile e sai come creare le occasioni giuste per fare sesso ogni giorno, o quasi. Potresti finalmente incontrare anche una donna in grado di indovinare (indovina come) quali siano i punti più sensibili del tuo corpo. Non lasciare che qualcuno te la porti via…

Lei - Con i favori di Marte per tutto il mese, il sesso ti regala magici e meravigliosi momenti di godimento. Un amante particolarmente audace potrebbe proporti di mettere in pratica le lezioni apprese in un video hard. Con qualche specchio collocato nel punto giusto della camera da letto (o della location che preferisci) il gioco si fa ancora più interessante!



SCORPIONE - Lui - Lilith in aspetto disarmonico per tutto il mese tende a spegnere le tue fantasie sessuali. Non è da te accontentarsi di far sesso sporadicamente oppure non aver voglia di sperimentare qualcosa di nuovo. Sei sicuro che la tua bed-friend si accontenti di far sempre le solite cose con te? Almeno sulla durata dei tuoi rapporti, cerca di impegnarti di più!

Lei - Venere questo mese ti spedisce sul web alla ricerca di racconti erotici che ti stuzzichino intellettualmente. Il passo dall’autoerotismo ad un rapporto sessuale con un amante eccezionale è molto breve. Peccato che Lilith tenti di limitare i tuoi incontri dentro le mura domestiche: puoi approfittarne per sperimentare la doccia o la vasca da bagno.



SAGITTARIO - Lui - Hai sentito tanto parlare di sesso virtuale e finalmente questo mese hai l’occasione di sperimentarlo con le tue stesse mani (visto che quelle della tua partner saranno dall’altra parte dello schermo). Lilith in Acquario porta fantasie sessuali strane ed eccitanti, ma con Marte in opposizione corri il rischio che siano meno entusiasmanti del previsto.

Lei - Se la vita sessuale col tuo compagno abituale è diventata monotona e noiosa, questo mese Lilith ti suggerisce di rompere gli schemi e giocare d’astuzia. Potresti sorprendere il tuo partner, facendogli “inavvertitamente” scoprire di non indossare la biancheria intima. Per le più solitarie, esistono tanti giochi erotici che conducono al piacere.



CAPRICORNO - Lui - Durante i tuoi rapporti sessuali, dovresti evitare di dire all’amante di turno che la consideri soltanto un’ “amica”. Lascia che sia lei a parlare e non metterla a tacere se ti sussurra qualcosa che sconvolge ogni senso del pudore. L’idea di andare a letto con una donna in carriera ti eccita e mette alla prova la tua tenacia e intraprendenza.

Lei – Pare che questo mese il sesso non sia una tua priorità, ma un collega particolarmente “estroverso” potrebbe farti cambiare idea con un semplice sguardo in grado di spogliarti. I tuoi prolungati silenzi durante il sesso potrebbero far pensare al partner di non essere in grado di farti giungere all’orgasmo. Sforzati di liberare almeno il tuo respiro!



ACQUARIO - Lui - Aprile sembra essere un mese molto impegnativo per il sesso, ma tu riesci a reggere ritmi veramente intensi, con grande gioia delle tue partner. Lilith mette al tuo fianco donne disinibite e desiderose di accontentare ogni tua voglia, anche la più inconfessabile. Marte ti fa sentire particolarmente fiero delle tue performance, qualsiasi sia la tua età!

Lei - Dentro di te arde un desiderio sessuale molto forte e Lilith questo mese esige che trovi partner in grado di soddisfare tutto ciò che chiedi. Sei molto provocante e basta un semplice sfioramento delle tue labbra per accendere un fuoco che non sembra potersi spegnere tanto facilmente. Marte ti offre occasioni erotiche degne di nota: coglile al volo!



PESCI - Lui - Con Marte in aspetto dissonante, questo mese potrebbe essere particolarmente faticoso accontentare i desideri sessuali della tua partner. Venere suggerisce di giocare d’astuzia e puntare su ritmi dolci e lenti, che fanno di te un amante raro e prezioso. Quando le forze fisiche non sono eccellenti, ricordati che la lingua può avere poteri miracolosi.

Lei - Questo mese Lilith ti spinge a sperimentare di tutto, ma sei sicura che valga la pena di tradire il tuo partner per una notte di sesso dall’imprevedibile risultato? Con Venere nel tuo Segno, difficilmente riusciresti a godere con un uomo per cui non provi un forte sentimento, almeno nella prima parte del mese. L’amore e l’eros viaggiano sullo stesso binario.