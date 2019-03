Astrologia: non è cartomanzia né chiromanzia

Quando si parla di Astrologia, Oroscopi e interpretazione del Tema Natale, capita spesso di trovarsi di fronte a qualche scettico, con poche nozioni in merito a questa disciplina, che confondendo alcuni concetti, fa osservazioni, come ad esempio: “No no, io non credo nella chiromanzia”. E magari, quando gli si fa notare che l’Astrologia non ha niente a che vedere con la chiromanzia, la confonde ugualmente con la cartomanzia o con l’occultismo. Facciamo dunque un po’ di chiarezza!