Oroscopo: come e con chi si confidano i 12 Segni

A tutti capita qualche volta di sentire il bisogno di confidare i propri successi o le proprie disavventure ad un amico che sappia ascoltare con empatia e con sensibilità, senza giudizio. C’è chi si confida con chiunque e chi invece non riesce a farlo con nessuno. In base al nostro Segno Zodiacale , le Stelle ci dicono con chi riusciamo a confidarci più facilmente. L’Oroscopo ci rivela dettagli preziosi sul nostro carattere e su quello delle persone che amiamo.

ARIETE - Sei una persona schietta e sincera. Non hai problemi a confidare i tuoi segreti più intimi ai tuoi amici, però non ti fidi di tutti nello stesso modo e, soprattutto, accetti consigli soltanto da una cerchia ristretta e selezionata di persone che ti sanno indicare strategie originali e vincenti, alleandosi con te. Il Segno con cui ti confidi principalmente è quindi quello dell’Acquario. Da questo Segno accetti persino qualche critica perché sai che è stata fatta con saggezza, per permetterti di migliorare.



TORO - Non è tua abitudine confidare ai tuoi cari i tuoi problemi e tendi a risolverli da sola, con i tuoi tempi, la tua pazienza e la tua risolutezza. Non ti piace perdere tempo con confidenze sciocche e superficiali. A volte però, quando vai in crisi, senti anche tu il bisogno di avere qualcuno che ti ascolti. Per ritrovare un po’ di leggerezza e per avere una visione armoniosa della vita, scegli sempre di confidarti col Segno della Bilancia, l’unico in grado di capire il tuo rapporto col tuo corpo.



GEMELLI - Qualcuno stenterà a crederci, tu ti confidi con tutti, ma proprio tutti i Segni dello Zodiaco. Quando c’è un pensiero che ti assilla e ti tormenta, ne parli con chiunque e cerchi di ascoltare il maggior numero di pareri prima di prendere le tue decisioni. Non si può però dire che tutti si confidino con te. Infatti, fai molta fatica a mantenere un segreto perché dai per scontato che anche gli altri non abbiano problemi a mettere in piazza la propria vita sentimentale, sessuale o familiare.



CANCRO - Sei molto sensibile e ogni volta che ti confidi con qualcuno speri di trovare altrettanta empatia. Confessare i tuoi segreti più intimi ad una persona che non è in grado di apprezzarli o di dargli l’importanza che meritano servirebbe soltanto ad indispettirti. È per questo che scegli spesso come confidenti gli appartenenti al Segno dello Scorpione. Anche loro vivono le emozioni con la tua stessa intensità e hai la certezza che non riveleranno mai nulla a nessuno (se non per vendetta semmai!).



LEONE - Una persona estroversa ed emotiva come te vive sempre ogni giornata con una grande carica vitale. Non potresti vivere senza confidare alle persone care le tue gioie o le tue delusioni. Tendi sempre ad enfatizzare tutto ciò che ti capita ed è per questo che i migliori confidenti che tu possa avere appartengono al moderato ed elegante Segno della Bilancia. Con questo Segno puoi stare a parlare per ore e ore della tua vita sentimentale, nel bene e nel male, senza mai stancarti. È molto paziente!



VERGINE - Nella tua organizzatissima vita, difficilmente senti il bisogno di confidarti con qualcuno. La tua timidezza infatti, ti impedisce di parlare della tua vita privata anche quando i tuoi interlocutori ti rivelano particolari molto intimi della propria. Ogni tanto però, anche tu senti la necessità di confidare a qualcuno le tue perplessità o i tuoi progetti più concreti e materiali. Chi meglio del Toro può capirti? Dovresti lasciarti dare dei consigli dal Toro anche su come godere dei piaceri della vita.



BILANCIA - La fiducia che si instaura con il Segno del Leone è reciproca: entrambi amate parlare di affari di cuore ed è l’unico Segno in grado di dar retta ai tuoi voli pindarici in ambito amoroso. Dovresti approfittare di queste confidenze per imparare dal Leone a scegliere in modo repentino ciò che ritieni possa condurti più velocemente alla felicità. In un certo senso, vi compensate: tu lo porti a ragionare e lui ti porta a vivere la vita con entusiasmo e passione, senza pensare troppo alle conseguenze.



SCORPIONE - La tua estrema diffidenza ti porta molto spesso ad isolarti dalle persone che frequenti durante la tua quotidianità. Non senti proprio la necessità di confidarti con nessuno. Ci sono dei segreti che rimarranno per sempre chiusi nel tuo cuore e preferisci fare a meno di condividerli: la paura che qualcuno possa un giorno tradirti supera qualsiasi altra cosa. Tuttavia, questo atteggiamento non ti aiuta a vivere con equilibrio e serenità le tue giornate. Potresti provare, mettendo alla prova qualcuno.



SAGITTARIO - È sempre un piacere che una persona positiva e ottimista come te si confidi con qualcuno. Solitamente dai molta fiducia alle persone a cui vuoi bene e non ti importa se qualcuno ti accusa di ingenuità. Uno dei Segni con cui ti confidi più volentieri è il Segno dell' Ariete, sempre entusiasta di ascoltare i racconti delle tue splendide avventure in giro per il mondo. Ti piace confidargli anche i tuoi segreti più romantici perché sai che puoi ricevere in cambio dei consigli saggi e appassionati.



CAPRICORNO - Sei una persona molto chiusa ed è difficile per te confidarti con qualcuno, anche quando si tratta di persone che conosci da una vita o con cui hai condiviso momenti importanti della tua vita. Confidarsi per te significa “lasciarsi andare”. Soltanto il Segno dei Pesci, con la sua dolcezza e la sua pazienza, riesce a farti aprire e a tirar fuori qualcosa dalla tua bocca e dal tuo cuore. Non aver paura che ti tradisca: i Pesci sono molto gentili e sono sempre disponibili in caso di necessità.



ACQUARIO - Per te è veramente difficile trovare qualcuno che ti capisca per davvero. Molto spesso hai la sensazione che le persone ti guardino come se provenissi da un altro pianeta. Ed effettivamente, sentendoti parlare di neuroscienze, astrologia, spiritualità ed ecologia, qualcuno potrebbe entrare in confusione. Come puoi confidarti con queste persone? Gli unici in grado di comprenderti, senza giudicarti, sono gli stessi appartenenti del tuo stesso Segno: gli Acquario. Con loro non hai segreti!



PESCI - Il pensiero che ci sia qualcuno con cui tu possa confidarti al momento del bisogno, ti fa sentire al sicuro. Non potresti mai vivere una vita di isolamento e ti circondi sempre di persone con cui condividere il tuo percorso di vita. La dolcezza dei Cancro ti spinge a confidarti con loro in modo molto naturale e spontaneo. Siete fatti della stessa pasta. Il Sagittario invece, ha il tuo stesso ottimismo e capisce perfettamente il tuo stato d’animo quando ti perdi in sogni fantastici e magici!