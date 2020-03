Oroscopo: i 12 Segni e il senso dell’ironia 

Come dice Wikipedia “'ironia consiste nell'affermare il contrario di ciò che si pensa con lo scopo di ridicolizzare o sottolineare concetti provocando, a volte, una risata e finendo, in quei casi, nel sarcasmo”. Ogni persona vive l’ironia a modo suo e l’Oroscopo ci invita a scoprire quanto sono ironici i 12 Segni Zodiacali. Non è facile scherzare con le Stelle, ma ci si può sempre provare!

ARIETE - Si può dire che la tua sia un’ironia mancata, nel senso che non ti appartiene e non rientra tra le tue migliori virtù. Non hai infatti uno spiccato senso dell’ironia perché tendi a ragionare in maniera semplice. Pensi che anche gli altri comunichino i loro pensieri con la stessa schiettezza e spontaneità che solitamente ti contraddistinguono. E così, quando qualcuno scherza con te, può capitare che tu perda il filo del discorso. È più forte di te: alcune battute non le capisci proprio!



TORO - La tua ironia è molto selettiva. Ci sono argomenti sui quali puoi scherzare con gli altri e altri sui quali non gradisci che vengano fatte battute ironiche. Per elencarne qualcuno: il tuo peso, le tue abitudini alimentari, il tuo lavoro, le tue storie d’amore e il sesso. Sono argomenti che ti piace affrontare seriamente e ti dispiace che esistano persone in grado di sminuirli con la loro scarsa sensibilità. Se ti sforzassi di riderci su qualche volta però, potresti divertirti pure tu!



GEMELLI - Con te si può sempre parlare di un’ironia a 360 gradi. Consideri l’ironia talmente naturale che la vera difficoltà potrebbe essere quella di esprimere i tuoi pensieri in modo serio e diretto. I giri di parole ti affascinano e tengono accesa la tua vivacissima mente. Quando incontri persone che ti rispondono a tono e che comprendono il tuo sarcasmo, ti emozioni e ti senti felice. Ricordati che alcune persone non gradiscono che si scherzi troppo con i loro problemi. Cerca di essere sensibile!



CANCRO - Tu vivi l’ironia in chiave molto triste. Ogni battuta ironica per te rappresenta una possibilità di rendere palese la tua tristezza e il tuo pessimismo cosmico. Anche di fronte agli scherzi più divertenti, per te non è semplice ridere, soprattutto se si ironizza su situazioni che ti hanno fatto soffrire o addirittura piangere. Molto spesso eviti di fare battute divertenti e spiritose per evitare di ferire le persone con cui ti stai interfacciando. E se provassi ad essere ironica con più leggerezza?



LEONE - A te piace che venga fatta ironia soltanto sulle tue magnifiche doti e le tue eccellenti qualità. Quando invece ti viene mossa qualche critica, lasci emergere il tuo lato più permaloso, che da un momento all’altro si irrigidisce. Non si può certo affermare che l’ironia sia uno dei tuoi maggiori talenti, anche perché richiede troppo ragionare e tu preferisci vivere ogni istante senza riflettere troppo a lungo su cosa sia conveniente dire o non dire. Il tuo modo di fare è molto fastidioso per qualcuno.



VERGINE - La tua è una forma di ironia molto brillante. Le tue battute sono sempre le più ironiche dello Zodiaco e da esse traspare la tua grande intelligenza che, per timidezza, spesso tieni celata. Sei una persona colta e raffinata, che sa usare le parole in modo molto sapiente. Hai il sogno di incontrare qualcuno che ti capisca al volo, ma non è semplice che questo accada, soprattutto se frequenti persone troppo diverse da te. Se facessi un corso di ironia, potresti guadagnare tantissimi soldi!



BILANCIA - L’ironia per te è un ottimo strumento decorativo e la usi per abbellire i tuoi discorsi e far colpo sui tuoi interlocutori più colti e raffinati. Si può dire che si tratti di un’ironia molto sofisticata. A volte ti diverti anche a fingere di non comprendere l’ironia degli altri: soltanto in questo modo riesci a non esporti e ad evitare delle risposte che, per un motivo o per l’altro, potrebbero essere sconvenienti. Lasciati andare e prova a usare l’ironia anche per faccende più semplici e genuine!



SCORPIONE - Per te l’ironia viaggia a senso unico: si può ironizzare su tutto, soprattutto sui difetti degli altri, e anche in maniera abbastanza spinta. Quando vuoi, sai tirar fuori anche un grande sarcasmo e un grande cinismo. Tuttavia, non gradisci assolutamente che, la stessa ironia con cui hai scherzato con gli altri, venga usata nei tuoi confronti. Ne fai una questione di onore e dignità. Ti sembra normale o equo questo tuo atteggiamento? Ma, del resto, i rapporti squilibrati sono una tua specialità.



SAGITTARIO - La tua è un’ironia incompresa, nel senso che non la capisci nemmeno tu. A volte fai battute divertenti, ma ti vengono spontanee e non ci ragioni sopra. Nonostante la tua vivace e continua parlantina possa far pensare ad una persona intellettuale, tu non capisci il 90% delle battute ironiche che ti vengono fatte (per fortuna, visto che non sei sicuramente esente dalla personalità). Tu ridi sempre e comunque: è questo l’importante. Non hai bisogno di preoccuparti di chi ti vuole provocare invano!



CAPRICORNO - Di fronte ad una brillante battuta ironica, tu rimani impassibile, come un sasso. Nessuno saprà mai se l’hai compresa oppure no perché la tua reazione non lascerà trapelare nessun tipo di emozione. Quello che invece tu consideri ironico, per alcune persone potrebbe essere di cattivo gusto. A volte infatti, ti capita di fare battute macabre, che nascondono anche un filo di cattiveria. Prova a prestarci attenzione e cerca di porvi rimedio (a meno che la tua intenzione sia proprio di ferire gli altri).



ACQUARIO - Per te non c’è niente di più bello che scambiare battute ironiche e sagaci con persone che si trovano sulla tua stessa lunghezza d’onda. Non sempre ti interessa conversare con chi non ti capisce, anzi si può affermare che tu tenda ad evitare queste persone come la peste. La tua forma di ironia diventa quindi elitaria e la concedi soltanto a chi ha superato le selezioni per godere della tua attenzione. La simpatia molto probabilmente non rientra tra le tue maggiori virtù, l’ironia invece sì.



PESCI - La tua finta ingenuità è quanto di più stuzzicante ci possa essere. Sei una persona che sa come conquistare la curiosità altrui. La tua è un’ironia piccante, maliziosa. La sfrutti per far capire agli altri quello che sembrerebbe troppo sfacciato da dire in maniera diretta. Le allusioni sessuali sono all’ordine del giorno. Non dare però per scontato che tutti capiscano le tue battute, soprattutto se si tratta di persone che conosci da pochissimo tempo. Potrebbero farsi un’idea sbagliata su di te.