Oroscopo: i Segni che riescono a tirar fuori il meglio e il peggio di te

Quando interagiamo con tante persone, capita spesso che emergano lati diversi del nostro carattere . È come se ci fossero dei tasti della nostra personalità che vengono attivati da alcune persone, tirando fuor i il meglio di noi , e altri tasti che invece ci indispongono e innervosiscono. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci dice quali Segni potrebbero tirar fuori questi diversi risvolti del nostro carattere. Proviamo a conoscerci meglio con l’aiuto delle Stelle .

ARIETE - Il Segno che forse, più di tutti gli altri, riesce a tirar fuori il meglio di te è lo Scorpione, per via della passione che vi unisce e che entrambi mettete in ogni cosa che fate, in ogni impresa in cui vi buttate a capofitto. Entrambi avete personalità molto forti. Il peggio di te invece potrebbe esser tirato fuori dal Segno del Cancro, che forse è troppo sensibile (non che tu non lo sia) per una persona così tanto istintiva come te. La tua aggressività infatti, si scontra con la sua dolcezza.



TORO - Uno dei Segni che potrebbe tirar fuori il meglio di te è quello della Bilancia. Vi accomuna Venere come Pianeta governatore. Inoltre, entrambi siete pazienti e amate godere dei piaceri della vita. La Bilancia si accorge di poter formare una coppia vincente con te. Il Segno Zodiacale che invece tira fuori il peggio è quello dell’Ariete: una persona così dinamica e focosa infatti non può che far innervosire una persona che, come te, ha bisogno di ritmi lenti e modi di fare pacati. Meglio lasciar perdere!



GEMELLI - Devi ammettere di essere una persona incostante e instabile. Soltanto un Segno paziente come il Toro può riuscire a sopportarti e a farti ragionare, tirando fuori qualcosa di buono dal tuo carattere che qualche volta pecca di insensibilità. Il Segno che invece tira fuori il tuo lato peggiore è quello del Sagittario: entrambi avete dei modi di fare saputelli e saccenti. La presunzione che vi accomuna vi impedisce di dare spazio a qualcosa di buono, di bello o di utile per voi e per chi vi sta intorno.



CANCRO - Ti sembrerà strano, ma il Segno che riesce a tirar fuori il meglio di te potrebbe essere quello dell’Acquario: entrambi siete persone che amano sognare e immaginare un mondo più bello. L’Acquario colma le tue mancanze e ti aiuta ad esprimere i tuoi potenziali. Il Segno che tira fuori il peggio di te invece, è il Gemelli: non è una persona particolarmente attaccata ai valori della famiglia e il suo atteggiamento superficiale potrebbe spesso mandarti su tutte le furie, lasciandoti un senso di tristezza.



LEONE - Tra tutti i Segni, quello in grado di tirar fuori il meglio di te potrebbe essere il Sagittario. Entrambi siete molto vanitosi e avete degli ideali di giustizia simili. Vi appassionate per tutto quello che fate e mettete il cuore anche nelle piccole imprese perché vi rappresentano. Il peggio di te viene invece tirato fuori dalla Bilancia: una persona che cerca di mediare sempre e di trovare soluzioni anche quando non esistono, si scontra con i tuoi ideali di sincerità, schiettezza e onestà.



VERGINE - Nonostante astrologicamente i vostri Segni siano disposti in maniera disarmonica, il Gemelli è il Segno che riesce a tirar fuori il meglio di te è il Gemelli. Mercurio vi accomuna come Pianeta governatore e insieme potete fare ragionamenti brillanti e affascinanti, pur lasciando poco spazio agli affetti. Il Segno che invece tira fuori il tuo lato peggiore è l’Acquario: una persona che adora rompere gli schemi non andrà mai d’accordo con chi li segue in maniera ossessiva (proprio come fai tu).



BILANCIA - Il Segno che riesce a tirar fuori il meglio da una persona vanitosa come te, non può che essere quello dei Pesci: tu infatti hai ovviamente bisogno di una persona che ti faccia sentire costantemente bella e desiderata, dandoti attenzioni gentili e raffinate. Il Segno che invece riesce a mandare all’aria tutta la tua eleganza è quello del Capricorno: è una persona troppo seria per te e non riesce a farti sentire importante perché dà sempre la priorità al suo lavoro oppure al suo conto in banca.



SCORPIONE - Il Segno in grado di tirar fuori il meglio di te potrebbe essere quello dell’Ariete: entrambi date al sesso una grande importanza e l’Ariete è un Segno che, a differenza tua, non porta rancore. Le tue ripicche non lo spaventano assolutamente. Il peggio di te potrebbe invece essere portato alla luce dalla Vergine, che essendo molto puntiglioso e critico, si scontra con la tua natura suscettibile e permalosa. Ti urta il fatto che non abbia la capacità di sognare e di vedere al di là dei propri limiti.



SAGITTARIO - La parte migliore di te potrebbe essere tirata fuori dal Segno del Leone, che è caratterizzato da una grande energia e vitalità, proprio come te. Il Leone sa che dietro il tuo ottimismo si nasconde una grande forza d’animo, che ammira e stima. Il peggio di te invece, potrebbe essere tirato fuori dal Segno del Toro, che con la sua lentezza tenta di frenarti e non ti permette di vivere la tua vita con la velocità che vorresti. Inoltre, non potresti mai proporgli di andare a fare sport insieme.



CAPRICORNO - Tra tutti i Segni dello Zodiaco, quello in grado di tirar fuori il miglior lato della tua personalità potrebbe essere il Segno della Vergine: entrambi siete persone serie e minuziose. Vi trovate in perfetta sintonia sia in ambito professionale che sentimentale. Il peggio di te invece, potrebbe essere scatenato dal Segno dei Pesci: il suo affetto e la sua tenerezza sono eccessivi per una persona che come te ama avere sempre tutto sotto controllo. Ti costringerebbe spesso a stravolgere i tuoi piani.



ACQUARIO - Per tirar fuori il meglio di te, serve qualcosa di insolito e il Segno che potrebbe riuscire in questa impresa è il Cancro. Entrambi amate sognare un mondo migliore e date spazio a conversazioni interessanti sulla natura e la pace nel mondo, perseguendo gli stessi ideali. Il peggio di te potrebbe invece essere tirato fuori dal Segno del Leone, che è troppo egocentrico per te. La sua arroganza si scontra con il tuo stile di vita inconsueto e fate davvero molta fatica a trovare dei punti in comune.



PESCI - Nonostante tu non riesca a tirar fuori il meglio di lui, il Segno del Capricorno riesce a tirar fuori il meglio di te. È infatti una persona affidabile e seria, che riesce a darti conforto e a farti vivere più serenamente le tue debolezze e la tua vulnerabilità, proteggendoti. Il peggio di te invece, potrebbe essere tirato fuori dal Segno dello Scorpione perché, con la sua irascibilità e i suoi modi di fare scontrosi e aggressivi, ti porterebbe a lamentarti per gran parte della giornata. Non permetterglielo!