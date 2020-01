Oroscopo: segno per segno le tue armi seduttive per il 2020

Con l’inizio del nuovo anno , viene naturale pensare a quello che accadrà , agli incontri che si verificheranno, alle persone che si sentiranno attratte da noi e a quelle da cui noi ci sentiremo attratti. Ma quali saranno le nostre carte vincenti per conquistare chi ci piace? In che modo potremmo riuscire a sedurre qualcuno che ci ha colpito magicamente? L’Oroscopo ci svela quali sono le armi seduttive di ogni Segno Zodiacale per il 2020 . Lasciamoci ispirare dalle Stelle !

ARIETE - Nel 2020 probabilmente non potrai far affidamento su una carriera brillante per far colpo su qualcuno che ti piace. Anzi, lo stress legato al lavoro potrebbe anche farti perdere parte di quel fascino che solitamente ti rende irresistibile. Potrai invece sfruttare al massimo il tuo senso dell’umorismo e la tua ironia. Ci sono persone che desiderano tanto incontrare qualcuno che sappia farle ridere nella vita di tutti i giorni e anche sotto le lenzuola. Non perdere fiducia nelle tue doti amatorie.



TORO - Per te è semplice identificare l’arma di seduzione più in linea con la tua natura. A te piace prendere il partner per la gola e nel 2020 avrai modo di farlo in diverse occasioni (ma soprattutto in primavera). Potresti seguire un corso per imparare a conoscere le proprietà delle spezie e presentargli dei piatti afrodisiaci e saporitissimi. Ai tuoi gustosi piatti poi, andrà sempre abbinato il giusto vino. Potrai così assaporare i piaceri della vita in ogni loro aspetto, dalla cucina al sesso.



GEMELLI - Quest’anno non avrai bisogno di grandi armi seduttive per conquistare chi fa breccia sul tuo cuore (o sul tuo cervello, visto che per te è fondamentale anche l’attrazione intellettiva). Ti basterà uno sguardo ammiccante ad una persona incontrata per strada o lungo i corridoi dell’ufficio, oppure un sorriso di fronte ad una scena della tua quotidianità. Sono le parole non dette ad incuriosire le persone con cui ti ritrovi ad interagire. Non mettere limiti alle fantasie sessuali tue o del partner!



CANCRO - L’unica arma seduttiva che le stelle ti consigliano di sfoggiare nel 2020 è il silenzio. Potrebbe sembrarti banale, ma non lo è assolutamente. Con tanti Pianeti in opposizione dal Segno del Capricorno infatti, rischierai di impelagarti in situazioni difficili, dove ogni parola potrebbe scatenare una tempesta o una crisi senza via d’uscita. Soltanto nel silenzio potresti invece riuscire a comprendere quali siano le emozioni e le intenzioni della persona che hai di fronte. Impara a dosarlo con sapienza.



LEONE - Nel 2020 le stelle ti suggeriscono di mettere via qualsiasi arma di seduzione e usare la tua spontaneità e la tua schiettezza per sedurre chiunque riesca ad attirare la tua attenzione. A volte hai la sensazione di dover fare qualcosa di plateale e scenografico per essere presa in considerazione: non è questo il caso! È la semplicità che ti rende vincente. Le piccole attenzioni romantiche che dedichi agli altri fanno di te una persona generosa e speciale, unica e insostituibile. Non puoi sbagliare!



VERGINE - Le tue doti intellettive nel 2020 saranno la migliore arma che tu possa sfoderare per conquistare le attenzioni di chiunque. Qualcuno potrebbe rimanere veramente incantato nel sentirti parlare di faccende psicologiche o filosofiche di un certo spessore. Puoi far colpo soprattutto su qualcuno che sta andando alla ricerca di un’intesa spirituale oltre che fisica. È importante che però stia alla larga da eventuali amori platonici, che ti farebbero soltanto perdere parte del tuo prezioso tempo.



BILANCIA - In un anno con tanti Pianeti in aspetto disarmonico dal Segno del Capricorno, l’atmosfera potrebbe essere veramente pesante in qualsiasi ambito della vita e fai fatica a trovare il tempo di pensare a come sedurre chi ti piace. Puoi però sempre contare sulla tua leggerezza innata, che ti consente di affrontare con spirito sereno qualsiasi situazione. Questo tuo modo soft di affrontare la vita è veramente eccitante, ma non dimenticarti che per far crescere una coppia ci vogliono impegno e costanza.



SCORPIONE - La tua arma di seduzione più potente nel 2020 sarà la tua abilità nel gestire le comunicazioni sia verbali che scritte. In qualsiasi circostanza infatti, tu saprai trovare le parole giuste per convincere qualcuno di quanto sia stato fortunato ad averti incontrato. Non ti limiterai a scrivere messaggi romantici e maliziosi, ma pronuncerei alcune parole con un tono di voce talmente sexy da essere irresistibile. Sotto le lenzuola sarà particolarmente eccitante far notare al partner quanto tu sia felice.



SAGITTARIO - La tua generosità nel 2020 sarà la migliore arma di seduzione che tu possa avere per conquistare le persone che ti piacciono. Non significa che qualcuno ti desidererà soltanto per i tuoi regali o per il tuo conto in banca: si parla anche di generosità di sentimenti, di altruismo e gioia nel vedere la felicità stampata nel volto di chi desideri conquistare. Ciò che dai, ti torna inevitabilmente indietro e lo fa con una magia che riesce a sorprenderti ogni volta. Abbi fiducia nella legge causa-effetto.



CAPRICORNO - L’oroscopo potrebbe essere la tua principale arma di seduzione perché sarà fantastico per gran parte dell’anno. Potresti quindi leggerlo alle persone su cui intendi far colpo, convincendole a non smentirlo e ad aiutarti a realizzare tutto ciò che c’è scritto. Si parla di un anno di fortuna, di abbondanza e di grande successo, in tutti gli ambiti della vita. Sarebbe opportuno che tu scegliessi persone astrologicamente compatibili con te, come qualcuno con forti valori nel Segno dei Pesci.



ACQUARIO - La tua sensibilità e la capacità di saper ascoltare gli altri sono indubbiamente le tue armi vincenti nel 2020. Puoi sfruttarle in tutte le tue relazioni, inclusi i casi in cui desideri far breccia nel cuore di qualcuno. Non accontentarti di una semplice attrazione fisica e cerca di andare oltre. Ascolta quello che ti viene detto senza le parole. In questo modo potrai attrarre a te tutte quelle persone che risuonano con la vibrazione del tuo cuore. Preparati ad un incontro del destino davvero sorprendente.



PESCI - La tua arma di seduzione più potente nel 2020 sarà la tua socievolezza e la capacità di entrare in relazione con tante persone appartenenti a contesti sociali diversi tra loro. Puoi sfruttare queste tue doti per far comprendere al potenziale partner che, grazie a te, potrebbe entrare in contatto con persone utili per la sua carriera. Inoltre, la facilità con cui stringi nuovi rapporti di amicizia, ti permette di far ingelosire qualcuno, facendolo sentire costantemente in competizione (non esagerare).