Oroscopo della carriera e del denaro: come sarà il 2020

Il 2020 è ormai alle porte ed è normale domandarsi quali saranno gli effetti de i transiti astrologici nella nostra vita. Quando si parla di carriera e denaro, sono poche le persone a restare indifferenti: sono tematiche che ci riguardano da vicino e condizionano il nostro umore anche in altri ambiti della vita. L’Oroscopo ci può aiutare ad avere una buona visione del nostro futuro professionale ed economico. Scopriamo come reagiranno i dodici Segni Zodiacali ai transiti dei prossimi dodici mesi.

ARIETE - Dal punto di vista lavorativo, il 2020 sarà un anno ricco di sfide: Giove, Saturno e Plutone in Capricorno rappresenteranno ti daranno tante utili lezioni per migliorare e crescere, con impegno e sacrificio. Qualche volta ci saranno dei rallentamenti, ma con Marte al tuo fianco per tutta la seconda metà dell’anno, saprai combattere con energia e grinta per raggiungere le mete prefissate. Urano non porta certezze economiche, ma potrebbe favorire singoli episodi di guadagni improvvisi e sorprendenti.



TORO - I Pianeti in Capricorno garantiscono una certa solidità lavorativa per tutto l’anno, ma dovrai prevenire eventuali imprevisti che potrebbero sopraggiungere dalla seconda metà di dicembre. Urano nel tuo Segno propone soluzioni innovative per la tua carriera e ti vede spesso brillare nelle attività in proprio più che come dipendente. Per quel che riguarda il denaro, dai primi di aprile fino ai primi di agosto puoi contare su qualche piccolo colpo di fortuna in dono da Venere, che porta entrate extra.



GEMELLI - Più che un anno di novità, il 2020 sarà un anno di riconciliazione e potresti all’improvviso ritrovarti a collaborare con persone che in passato hanno condiviso momenti importanti per la tua carriera. Potrai dimostrare di aver acquisito esperienza e maturità. La tua forza interiore ti guiderà anche nei progetti più difficili. Cerca di resistere al cambiamento costante e vai alla ricerca di una nuova stabilità! Dal punto di vista economico, ci saranno tante spese, ma saprai anche migliorare i guadagni.



CANCRO - I Pianeti in Capricorno nel 2020 sono molto espliciti nelle loro richieste: devi necessariamente lavorare sulle tue relazioni, incluse quelle lavorative. Gli attriti coi colleghi possono essere superati con un po’ di comprensione, tolleranza e soprattutto intelligenza. Prova a chiederti cosa sia più utile per il tuo successo! Marte in Ariete nella seconda metà dell’anno renderà conflittuali anche i rapporti coi tuoi capi. Economicamente non ci sono novità, ma sarebbe meglio mettere dei soldi da parte.



LEONE - Il 2020 sarà un anno ricco di nuove opportunità dal punto di vista lavorativo, ma per fare carriera potrebbe essere necessario fare qualche rinuncia o sacrificio (anche in termini di tempo libero). Nella seconda metà dell’anno Marte ti darà una bella sferzata di energia e favorirà la nascita di nuove attività o nuove collaborazioni con aziende straniere. La crescita professionale non viaggerà sugli stessi binari di quella economica e, per incrementare i guadagni, dovresti ricorrere ad un hobby artistico.



VERGINE - Tecnologia e innovazione saranno le parole chiave per la tua carriera nel 2020. Urano in Toro ti vedrà mettere in mostra il tuo talento in attività complesse e gratificanti. Il cambiamento sarà sempre motivo di crescita e miglioramento. Saturno e Plutone ti faranno ricoprire posizioni prestigiose, che non avresti mai pensato di poter ricoprire. Dal punto di vista economico/finanziario non c’è motivo per cui ti dovresti preoccupare, a meno che tu abbia un partner che non conosce limiti di spesa.



BILANCIA - Il 2020 per te sarà un anno molto impegnativo, ma avrai la possibilità di ricevere la guida di Saturno (che transiterà temporaneamente in Acquario) nei mesi di aprile, maggio e giugno. I Pianeti in Capricorno, come già accaduto nel 2019, ti metteranno di fronte a responsabilità pesanti in ambito familiare e Giove potrebbe costringerti ad un’espansione domestica non pianificata prima. Armati di pazienza e rispetta le tue promesse. Per affrontare alcune spese è necessario tirar fuori un po’ di inventiva.



SCORPIONE - Preparati a vivere un anno molto frenetico, ricco di sorprese ma anche di piccoli e fastidiosi contrattempi. I Pianeti in Capricorno ti imporranno di affrontare con leggerezza alcune situazioni lavorative importanti: un atteggiamento poco flessibile sarebbe infatti controproducente. Con il passeggero transito di Saturno in Acquario nei mesi di aprile, maggio e giugno, potresti dover trascurare la carriera per cause familiari. Dal punto di vista economico, puoi contare su Venere per aumentare le entrate.



SAGITTARIO - Urano in Toro nel 2020 potrebbe essere il responsabile dei tuoi malesseri sul lavoro, a meno che tu ti accontenti di svolgere delle attività ripetitive e poco stimolanti. Il problema è che, per mantenere la stabilità economica, è necessario cedere a qualche piccolo compromesso. I Pianeti in Capricorno ti fanno perdere tanto tempo anche per la gestione di tante noiose pratiche burocratiche, indispensabili per mantenere l’ordine. Giove ti garantisce una buona sicurezza economica e finanziaria.



CAPRICORNO - Il tuo Segno sarà sicuramente protagonista di grandi eventi per tutto il 2020. Dal punto di vista professionale non esiste traguardo che non possa essere raggiunto da te. Sei tenace, perseverante e mostri una grande risolutezza in ogni cosa che fai. Saturno e Plutone nel tuo Segno portano grandi ambizioni e Giove garantisce crescita, prosperità e ricchezza. Saranno tanta le occasioni da cogliere al volo per aumentare la tua popolarità e fare grandi avanzamenti. Lasciati guidare dalle Stelle!



ACQUARIO - Il 2020 si presenta come un anno interessante sotto vari aspetti. È da tempo che sei consapevole che ci sia qualcosa che bolle in pentola e, con la complicità di Urano, potrebbero esserci proprio dei grandi stravolgimenti della tua visione del lavoro. Saturno in primavera transiterà momentaneamente nel tuo Segno, consolidando qualcosa di importante. Le vere vittorie arriveranno però nelle ultime due settimane dell’anno! Dal punto di vista economico tutto è stabile, ma tieni sotto controllo le spese.



PESCI - Giove in Capricorno parla del 2020 come di un anno di incontri importanti e decisivi, anche per la tua carriera. Potresti magicamente conoscere una persona in grado di inserirti nella strada giusta per raggiungere il successo. Sei socievole e brillante nelle nuove collaborazioni. Impara a fidarti di qualcuno che ha più esperienza di te nel tuo settore lavorativo. Dal punto di vista delle finanze, nella seconda metà dell’anno dovrai fare i conti con Marte in Ariete e le conseguenti emorragie di denaro.