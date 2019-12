Giove entra in Capricorno: che effetti avrà sui 12 Segni?

Il 3 dicembre Giove abbandona il Segno del Sagittario e fa il suo ingresso in quello del Capricorno , dove rimarrà per circa un anno. Sicuramente il Sagittario è stato un Segno in cui il Pianeta della grande fortuna è riuscito ad esprimere al meglio le sue qualità (come l’ottimismo, la speranza e la fede), ma anche nel Segno del Capricorno potrebbe stupire tutti con un realismo che porta al raggiungimento di grandi risultati in tutti gli ambiti della vita. Ma come vivranno questo transito i dodici Segni dello Zodiaco? Lasciamo che le Stelle ci diano qualche buona ispirazione per i mesi a venire…

ARIETE - Nel suo transito in Capricorno, Giove cessa di essere un tuo alleato e inizia a portare qualche perplessità e incertezza in ambito lavorativo. Il consiglio è quello di rimanere con i piedi per terra, senza farsi false aspettative. Un sano realismo potrebbe permetterti di potenziare alcuni lati in cui sai di essere carente, dandoti modo di migliorare e di raggiungere quello che desideri grazie ai tuoi sforzi. Sei una persona che ha sempre avuto fiducia nelle proprie potenzialità e non la perderai!



TORO - Giove in Capricorno per te può rappresentare una vera svolta. La fortuna viaggerà al tuo fianco e potrebbe condurti anche in posti lontani, con collaborazioni con aziende straniere oppure con la nascita di nuovi amori a distanza. Giove ti invita anche ad esplorare il tuo lato spirituale e questo per te rappresenta una vera novità. Nel momento in cui meno te lo aspetti, potresti incontrare la tua guida spirituale, una persona in grado di aprire i tuoi occhi a qualcosa di nuovo che riguarda la tua vita.



GEMELLI - Transitando in Capricorno, Giove probabilmente non realizzerà tutti i tuoi sogni, ma sicuramente metterà fine a tutti quei blocchi che ci sono stati durante il suo transito in Sagittario. È giunto il momento di recuperare fiducia verso gli altri. Qualcuno potrebbe averti deluso e ora hai la possibilità di mettere in pratica gli insegnamenti del passato. Il denaro potrebbe diventare motivo di gioia per te, soprattutto se sei in attesa di ricevere un’eredità (che potrebbe anche arrivare inaspettata).



CANCRO - A causa di Saturno e Plutone in Capricorno, stai tribolando da tempo per mantenere salde le tue relazioni e, con l’ingresso di Giove in Sagittario, potresti restare imprigionata in alcuni schemi mentali che ti impediscono di osservare gli altri per quello che sono realmente. Il consiglio è sicuramente quello di non idealizzare persone che conosci da poco tempo. Prima di firmare un contratto o aprire una società, accertati sull’affidabilità e l’onestà di coloro che hai di fronte. Abbi fede!



LEONE - Giove in Capricorno per te non ha sicuramente gli stessi effetti euforici e stimolanti di quando transitava nel Segno del Sagittario, però può portare grandi opportunità nella vita di tutti i giorni. Sul lavoro potrebbero aprirsi nuovi scenari che ti impegnano e tengono occupato il tuo tempo. È però importante che tu non perda la magia che si nasconde dietro tutti gli eventi non ordinari, che qualche volta non hanno nulla a che fare col transito dei Pianeti, ma sono sicuramente legati al tuo destino.



VERGINE - Sicuramente tu appartieni ad uno dei Segni più felici e lieti del passaggio di Giove dal Sagittario al Capricorno. Finalmente cesseranno di esserci quei rallentamenti dovuti a situazioni familiari che ti hanno sempre condizionato, impedendoti di dar luce alla tua vera personalità e ai tuoi desideri. Giove in Capricorno porterà sicuramente entusiasmo, allegria e magia in tutto ciò che ha a che fare con l’amore. Nelle storie sentimentali, la passione si unirà al desiderio di costruire qualcosa.



BILANCIA - Con Giove in Capricorno, Segno che occupa da diverso tempo anche Saturno e Plutone, potrebbe essere necessario concentrare ogni attenzione sulla sfera domestica e familiare. Potresti dover affrontare un trasloco particolarmente impegnativo oppure potresti decidere (in maniera un po’ forzata) di dare il via ad una convivenza. È importante non perda le speranze perché, con un po’ di ingegno, anche gli eventi più noiosi e pesanti possono diventare occasione di crescita e progresso per la tua vita.



SCORPIONE - L’ingresso di Giove in Capricorno ti chiede di accelerare il ritmo delle tue giornate. Potrebbero intensificarsi e gli spostamenti e, proprio per questo motivo, potresti decidere di acquistare una nuova automobile o una moto. Sicuramente non ci saranno tante occasioni per rilassarsi. Le comunicazioni migliorano, ma è importante che ogni tanto ti fermi ad ascoltare gli altri perché potresti avere la tendenza a parlare solo tu, a raffica e senza verificare che gli altri abbiano compreso ciò che hai detto.



SAGITTARIO - Dopo circa un anno, Giove abbandona il tuo Segno, lasciandoti uno stato d’animo fiducioso e ricco di speranza. È ora il momento di rendere stabili e costanti tutti i raggiungimenti degli ultimi mesi. Giove in Capricorno chiede concretezza e pone l’accento su tutto ciò che è legato alle tue finanze. Se desideri ricevere un aumento dello stipendio, non devi far altro che domandarlo. Hai grandi risorse e puoi sicuramente diventare una persona più ricca, sia fuori che dentro. Grande realizzazione!



CAPRICORNO - Lo stavi aspettando da tempo: finalmente Giove ha fatto ingresso nel tuo Segno ed è pronto ad omaggiarti di tanti bellissimi doni: l’entusiasmo, l’ottimismo, la fiducia negli altri e nella vita, la speranza certa che tutti i tuoi desideri si possano realizzare. I mesi accompagnati da questo transito saranno molto importanti per te e ti vedranno fare grandi avanzamenti in ogni ambito della tua vita. La fortuna busserà ripetutamente alla tua porta e sarà tuo compito andarle incontro con grandi sorrisi.



ACQUARIO - Dopo Il transito di Giove in Sagittario, che ti ha visto in movimento tra nuovi incontri ed eventi piacevoli, arriva Giove in Capricorno, che pone la luce su un lato più introspettivo della tua personalità. Potresti riscoprire dei talenti che hai sempre tenuto nascosti oppure potresti dare particolarmente rilievo alla tua spiritualità. Giove ti proteggerà per lungo tempo, anche senza che tu possa rendertene conto, facendoti evitare situazioni che rallenterebbero il tuo lieto percorso di vita.



PESCI - Giove in Sagittario è stato un po’ stressante per te e ti ha costretto a mettere un freno ai tuoi sogni, soprattutto in ambito lavorativo. Ora però, col suo transito in Capricorno, puoi ripartire alla grande e riceverai anche il sostegno di persone influenti e sagge, che sapranno darti i migliori consigli per far carriera. Preparati a fare nuovi incontri e ad ampliare il cerchio delle tue amicizie. Saranno dei mesi importanti anche per stabilire che ruolo vuoi avere nella società in cui vivi.