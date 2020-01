Oroscopo del sesso: come sarà febbraio sotto le lenzuola

Nonostante sia uno dei mesi più freddi dell’altro, febbraio sembra essere particolarmente caldo per tutto quel che riguarda la sfera sessuale. Venere inizierà il mese nel dolce Segno dei Pesci, per poi spostarsi in Ariete, dove incontrerà Lilith . Marte invece starà per metà mese in Sagittario e poi si sposterà in Capricorno. L’elemento Fuoco domina in un Cielo che vede tutti i Segni bramosi di giungere ad un piacere sessuale supremo e intenso . Non tutti avranno le stesse opportunità per appagare ogni desiderio. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno il serbo le Stelle!

ARIETE lui - Le stelle questo mese ti rendono particolarmente desideroso dal punto di vista sessuale e le occasioni saranno veramente tante. Se non vuoi impegnarti seriamente, avrai la possibilità di cambiare partner molto spesso e sperimentare ogni volta nuovi sapori, nuovi odori e nuove sensazioni. Non mettere limiti alle tue stravaganti fantasie erotiche!

ARIETE lei - Questo mese le stelle ti rendono un’amante grandiosa, in grado di soddisfare ogni desiderio del partner e, contemporaneamente, sentirsi appagata. I problemi sorgeranno soltanto nella seconda metà del mese, quando le proposte sessuali più interessanti giungeranno da parte di uomini già impegnati. Ma, in fondo, a te piace metterti nei pasticci.



TORO lui La prima parte del mese non sarà particolarmente appagante dal punto di vista sessuale perché le occasioni scarseggeranno. Con Marte in Capricorno nella seconda metà del mese però, potrai riprenderti e godere di piacevoli nottate o mattinate sotto le lenzuola in compagnia di partner che riusciranno a tirar fuori il tuo lato più atletico ed esplosivo.

TORO lei Lilith questo mese ti proporrà di concederti completamente in una storia clandestina in cambio di un appagamento sessuale eccellente. Sei disposta a cedere a questo compromesso, rinunciando alla tua possessività? Nella seconda metà del mese Marte suggerisce di risperimentare il sesso in auto: potrebbe essere più eccitante di quanto immagini (o ricordi).



GEMELLI lui - Per te non c’è nulla di più eccitante che giocare con la tua compagna sotto le lenzuola. Questo mese ti piacerebbe tanto che lei fosse favorevole a farsi scattare innumerevoli foto nelle posizioni più bizzarre, in modo da poterle poi riguardare durante la giornata e tenere vivo in te il desiderio. Le stelle potrebbero accontentarti per davvero.

GEMELLI lei - Il tuo sogno sessuale proibito, questo mese sarà fare l’amore con il tuo migliore amico. Lilith te lo farà immaginare ad occhi aperti e ripetutamente durante la giornata, completamente nudo, mentre ti soddisfa in tutti i modi possibili. Dovresti provare a rivelargli queste tue fantasie perché potrebbe sorprendentemente averle pure lui. Tu provaci!



CANCRO lui - Pare che la candela tanto sponsorizzata dal web, con il profumo della vagina di Gwyneth Paltrow, sia una delle poche alternative di questo mese per non rendere la tua vita sessuale totalmente piatta. Venere, Marte e Lilith sembrano essere concordi sul fatto che questo mese i due di picche saranno all’ordine del giorno. Hai altro a cui pensare.

CANCRO lei - Il tuo eccessivo senso del pudore questo mese potrebbe impedirti di vivere momenti di magico godimento insieme a qualche partner occasionale. Il problema è che sei troppo focalizzata su un amore finito e sulla tua tristezza. Il tuo corpo ti chiede di donargli piacere almeno con qualche giochino erotico che puoi utilizzare da sola nel tuo letto.



LEONE lui - Per mantenerti al passo coi tempi, questo mese potresti sperimentare il tanto discusso sesso ascellare (armpit sex). Per conoscerne i dettagli, se non ne sei ancora informato, ti basta digitare sul web: ti si aprirà un mondo! Le stelle questo mese vogliono farti vivere l’eros con grande trasporto, sperimentando qualsiasi cosa ti sia ancora sconosciuta.

LEONE lei - Le stelle questo mese hanno in serbo per te notti infuocate da trascorrere insieme al tuo partner ufficiale o insieme a tanti amanti occasionali molto ben prestanti: a te la scelta. In ogni caso, il godimento è assicurato. Per sperimentare qualcosa di nuovo, Lilith suggerisce di andare sul web alla ricerca di qualche racconto erotico da leggere insieme.



VERGINE lui -Con Marte in Sagittario, la prima metà del mese potrebbe essere particolarmente deludente dal punto di vista sessuale e potresti fare ripetutamente cilecca. Potrai rifarti nella seconda metà del mese, con l’ingresso di Marte in Capricorno. Dominare la tua compagna con gran foga, sarà eccitante sia da un punto di vista fisico che psicologico.

VERGINE lei - Questo mese le stelle ti renderanno molto esigente nel sesso e farai pesare al tuo partner eventuali mancanze nei preliminari o nelle coccole post sesso. La tua puntigliosità sarà particolarmente eccitante nella seconda metà del mese, quando Marte ti sorprenderà con performance da urlo. Sarà bello, qualche volta, recitare la parte della geisha.



BILANCIA lui - Le occasioni di fare sesso questo mese non abbondano e, in alcuni casi, ti dovrai accontentare di sognare una donna con cui hai sempre avuto una particolare affinità sessuale. Potresti renderla felice raccontandole ogni piccolo dettaglio di ciò che le hai fatto nel mondo onirico. Evita magari di rivelarle particolari troppo volgari: sii elegante.

BILANCIA lei - Il tuo problema principale questo mese sarà che non accetterai che un uomo voglia frequentarti soltanto per fare sesso. Tu hai bisogno di qualcuno che ti faccia sentire amata anche dal punto di vista sentimentale e sei disposta a rinunciare ad ogni forma di piacere pur di non sentirti usata da qualcuno di cui, invece, tu sei innamorata. Sei sicura?



SCORPIONE lui - La prima settimana del mese sarà quella più dolce: Venere ti renderà un amante tenero e caloroso. Poi ti concentrerai maggiormente su te stesso e ti accorgerai che, trascurando le esigenze sessuali della tua compagna, anche per te il rapporto diventerà meno soddisfacente. Eppure, hai la fama di essere un grande amante: non vorrai smentirti così?

SCORPIONE lei - Il fatto che un uomo ti dica cosa vuole fare con te prima di incontrarlo, per te non è assolutamente eccitante, ma la trovi una vera e propria perdita di tempo. Questo mese hai la ferma convinzione che il sesso vada vissuto attimo dopo attimo, senza sprecare un solo minuto con inutili parole. Un collega potrebbe farti una proposta indecente e irrinunciabile.



SAGITTARIO lui - Marte nel tuo Segno per gran parte del mese ti renderà un amante molto focoso e appassionato. La tua partner non avrà di che lamentarsi, né dal punto di vista della qualità né da quello della quantità di volte in cui farete sesso. Lilith ti suggerirà di sperimentare tante nuove posizioni in cui provare piacere, ma la migliore sarà quella del missionario.

SAGITTARIO lei - Lilith in Ariete questo mese ti renderà particolarmente libidinosa e sarai tu a proporre ripetutamente al partner di concedersi in nuove performances infuocate, sia a letto che in altri luoghi della casa o dell’ufficio o di qualche locale pubblico. Se non hai un compagno fisso, potresti restare sorpresa dalle doti eccellenti di un nuovo amante.



CAPRICORNO lui - Preso dagli impegni lavorativi, questo mese potresti decidere di rinunciare al sesso o, comunque, di non dargli la priorità rispetto alle tue attività. Sarà un vero peccato perché, la tua partner, potrebbe cercare consolazione altrove. Non sorprenderti se ti ritroverai da solo a masturbarti nel tristissimo bagno di un hotel pagato dalla tua azienda.

CAPRICORNO lei - Anche le donne in carriera hanno bisogno di sentirsi appagate sessualmente: è inutile che tu finga che non sia così. Questo mese le stelle non saranno particolarmente generose con te nel sesso. Eppure, con l’ingresso di Marte nel tuo Segno nella seconda metà del mese, potresti incontrare un uomo sexy ed estremamente attraente. Non dirgli di no!



ACQUARIO lui - Lilith questo mese ti consiglia di sperimentare (o di approfondire) il sesso virtuale. Non farai sicuramente fatica a procurarti una webcam da sistemare con gran cura in una stanza riservata. Se sei impegnato, evita di lasciare tracce sul pc perché la tua compagna potrebbe fartela pagar cara. E, tutto sommato, anche con lei il sesso sarà fantastico.

ACQUARIO lei - Per risparmiare sulla bolletta dell’acqua, questo mese le stelle ti proporranno di fare la doccia insieme al tuo partner. La schiuma profumata accenderà le voglie di entrambi per poi farle culminare dolcemente sotto l’acqua che scorre. Questa proposta ecologica vale anche con amanti occasionali: avrai così la certezza di una buona igiene intima.



PESCI lui - Venere sarà nel tuo Segno soltanto all’inizio del mese, ma sarà sufficiente per suggerirti di inserire nel sesso un po’ di romanticismo. La tua compagna potrà così raggiungere l’orgasmo più velocemente, facendoti sentire forte e vigoroso. Evita invece di parlare del tuo lavoro durante i preliminari: rischieresti di rimanere da solo a chiacchierare.

PESCI lei - Marte in Sagittario per la prima metà del mese potrebbe deluderti con partner incompetenti sotto le lenzuola. Non sono le dimensioni a far la differenza, bensì la capacità di utilizzare il proprio corpo in modo virtuoso. Un amico potrebbe offrirsi volontario per consolarti dopo il 17 febbraio, con Marte in Capricorno. Accetta i suoi doni peccaminosi!