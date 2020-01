Astrologia, Tema Natale: la Luna e la donna ideale

In un Tema Natale maschile può indicare sia il lato femminile del proprio carattere (tratti legati quindi alle emozioni e al proprio mondo interiore) o la figura materna o il proprio ideale di donna. Se in un Tema Natale maschile la Luna si trova per esempio nel Segno del Cancro, quell’uomo potrebbe vedere in donne del Cancro (o con forti caratteristiche cancerine nel proprio Tema Natale) quell’ideale che va cercando nella sua vita. La stessa cosa si verifica quando la Luna si trova in uno degli altri Segni Zodiacali.



È importante osservare e analizzare quale Casa Astrologica occupa la Luna perché potrebbe rappresentare il settore della vita in cui verrà incontrata più facilmente quella donna che incarna quelle determinate caratteristiche. Una Luna in undicesima Casa Astrologica – sempre per fare un esempio – potrebbe indicare che nella propria donna ideale si cerca un’amica oltre che un’amante oppure si potrebbe entrare facilmente in relazione con donne che hanno un’undicesima Casa particolarmente affollata nel proprio Segno Zodiacale oppure con donne che appartengono al Segno dell’Acquario (Segno correlato alla Casa Undicesima) o forti valori acquariani.



Si può poi osservare se la Luna forma particolari aspetti significativi con altri Pianeti. Una Luna congiunta a Venere potrebbe favorire l’incontro con donne venusiane e quindi appartenenti al Segno del Toro o della Bilancia, di cui Venere è Pianeta governatore oppure donne con una Venere molto forte nel proprio Tema Natale.



Non è semplice fare delle interpretazioni accurate perché vanno presi in considerazione contemporaneamente tanti fattori visibili soltanto all’occhio di un astrologo attento e preparato.