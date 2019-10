Oroscopo: le parole da non dire ai 12 Segni

Per tutti esistono delle parole che non si vorrebbero mai sentire. Ci sono persone che si offendono, si arrabbiano o si indispettiscono se si vanno a toccare alcuni tasti delicati della loro vita o della loro personalità. In base al Segno Zodiacale , l’Oroscopo ci svela quali sono le parole da evitare assolutamente con ciascuno. Lasciamoci ispirare dalle Stelle !

ARIETE - È molto semplice comprendere cosa non bisognerebbe mai dire a qualsiasi nativo dell’Ariete, ossia la parola “calmati!”, soprattutto mentre è in preda ad una crisi di nervi. l’Ariete è un Segno che si arrabbia molto facilmente, ma dopo pochi minuti la rabbia si spegne e torna a sorridere. Per l’Ariete è naturale scaldarsi e innervosirsi. Non sopporta che gli si dica di stare calmo perché sarebbe contro la sua natura e avrebbe esattamente l’effetto contrario a quello desiderato. Meglio evitare!



TORO - Soltanto un pazzo oserebbe dire ad un qualsiasi nativo del Toro “muoviti”! Il Toro è un Segno che ha bisogno dei suoi tempi, lenti ma adatti a lui, e non tollera che qualcuno provi a mettergli fretta o ansia. Dietro la sua facciata tranquilla e bonaria, si nasconde una belva che potrebbe improvvisamente aggredire chiunque osasse invadere il suo territorio. Non è mai conveniente approfittare della sua pazienza e, quando la goccia fa traboccare il vaso, è decisamente meglio stargli lontano.



GEMELLI - Con il Segno dei Gemelli si potrebbe provare a fare un esperimento molto simpatico. È infatti sufficienti dirgli “impegnati!”, o chiedergli di assumersi qualche responsabilità che non vuole, per vederlo dissolversi nel nulla. Al Gemelli piace giocare, scherzare e divertirsi. A modo suo, cerca di impegnarsi, ma è inutile chiedergli di fare promesse che in ogni caso non riuscirebbe a mantenere. Col Gemelli si rischia di giocare ad inseguirsi per tutta la vita. Ne vale davvero la pena? Non sempre.



CANCRO - Il Cancro è un Segno che ha sempre bisogno di ricevere conferme e rassicurazioni. Quando, in preda ai suoi tormenti, fa delle domande (che il più delle volte vanno ad indagare i sentimenti e le emozioni altrui), può essere davvero drammatico e deludente ricevere in risposta un “non lo so”. Non riesce a vivere nel limbo e ha paura di essere ferito dalle persone a cui vuol bene. Non dargli la risposta che desidera potrebbe però avere lo stesso effetto, quindi ci vuole grande sensibilità per capirlo.



LEONE - Dire di “no” ad un Leone potrebbe rappresentare l’inizio di una guerra all’ultimo sangue. Il Segno del Leone infatti non accetta di essere ignorato né tantomeno di essere rifiutato o respinto. E non sarà sicuramente una negazione a fermarlo. Pur di ottenere ciò che desidera, il Leone non esita a mostrare tutta la sua ferocia. Il “no” lo spinge soltanto ad andare avanti con più forza e determinazione. Il coraggio non gli manca ed è ben felice di poterne dare prova tutte le volte che è necessario.



VERGINE - Spaventare mortalmente un nativo della Vergine è molto facile. Basta coglierlo all’improvviso con una parola che potrebbe invece rendere felici tante altre persone, ossia “sorpresa”! I segnali più evidenti del suo sconforto e del suo disappunto potrebbero essere la pelle d’oca oppure lo sbiancamento istantaneo del suo viso. Il Segno della Vergine programma sempre la sua giornata e la sua vita in maniera minuziosa e non ama ricevere sorprese di alcun tipo. Stravolgere i suoi piani lo manda in tilt.



BILANCIA - Cosa non si dovrebbe mai dire ad un nativo della Bilancia? Sicuramente dirgli “scegli!” lo manderebbe in profonda crisi. La Bilancia è un Segno che non ama esporsi e soprattutto non ama scegliere. È il Segno degli eterni indecisi, che pur di non fare questo passo, lasciano che siano gli altri a decidere per loro. Eppure, se questo Segno accogliesse la richiesta di scegliere, potrebbe fare un salto evolutivo. Il vantaggio (per gli altri) è che per quieto vivere gli si riesce a far fare quasi di tutto.



SCORPIONE - Probabilmente, a quasi tutti coloro che hanno avuto a che fare con qualche nativo dello Scorpione, è capitato di dirgli con le prove alla mano “mi hai mentito”. In quell’esatto momento, lo Scorpione potrebbe aver tirato fuori tutto il suo veleno, urlando e spergiurando di aver detto la verità e incolpando gli altri di non riporre abbastanza fiducia in lui. Metterlo di fronte all’evidenza di un suo comportamento poco corretto è controproducente se si desidera mantenere un buon rapporto con lui.



SAGITTARIO - Per urtare il sistema nervoso di un Sagittario, che ricordiamo essere un Segno di Fuoco, è sufficiente urlargli o sussurrargli la parola “silenzio”! Nessuno è mai riuscito a far stare zitto questo Segno. Il Sagittario ha bisogno di parlare e, se proprio non può farlo a voce, allora scrive lunghissimi messaggi o lettere in cui esprime tutto ciò che gli passa per la testa. Non ha il dono della sintesi, ma non gliene si può fare una colpa. Chi lo ama veramente, accetta anche la sua simpatica logorrea.



CAPRICORNO - Quali parole potrebbero mettere a disagio un Segno freddo e austero come quello del Capricorno. Chiunque abbia osato dirgli “mi vuoi bene?”, ha sicuramente assistito ad uno spettacolo tragico in cui il Capricorno rabbrividisce, il suo volto diventa porpora e poi violaceo e la sua bocca rimane implacabilmente serrata. Chiedere ad un Capricorno di esprimere le sue emozioni è un atto di cattiveria volontaria, ma bisogna ammettere che ogni tanto sia utile per spronarlo a superare i suoi tantissimi blocchi.



ACQUARIO - Per indispettire qualsiasi persona nata sotto il Segno dell’Acquario, è sufficiente dire “fai questo”, riferito a qualsiasi cosa, anche la più sciocca e apparentemente innocente. L’Acquario detesta sentirsi dire cosa fare, come farlo o quando farlo e dirglielo, o peggio ancora insistere, potrebbe avere su di lui l’esatto effetto contrario. Non vuole regole, non vuole programmi e non vuole che nessuno gli stia col fiato sul collo. In ogni caso, fa come vuole, e nelle situazioni più difficili scappa.



PESCI - Il Segno dei Pesci è un inguaribile e romantico sognatore. In lui vi è una quantità di speranza che potrebbe nutrire tante altre persone. Per ferirlo o farlo restar male, gli si potrebbe dire che qualcosa è “impossibile”. Il Pesci non accetta che nessuno spenga le sue emozioni e la sua fede è talmente tanta da non accettare che non sia possibile realizzare i suoi desideri più folli ma meravigliosi. A volte rischia di illudersi, ma tutto sommato è bello vederlo impegnarsi per realizzare l’impossibile!