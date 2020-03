Astrologia: i Pianeti nella Prima Casa 

In Astrologia , quando viene redatto un Tema Natale, il cerchio dello Zodiaco viene suddiviso in dodici parti: le Case Astrologiche . Ogni Casa rappresenta un determinato settore della vita ed è importante valutare quali Pianeti si trovavano in questi settori nel momento della propria nascita.

Partendo dalla prima Casa Astrologica, che rappresenta il modo in cui il nativo manifesta la propria individualità, scopriamo il significato della presenza dei Pianeti in questo settore.



(Non è detto che nel proprio Tema Natale siano presenti Pianeti nella Prima Casa.)



SOLE IN PRIMA CASA - La parola chiave di questa configurazione astrologica è la solarità. La personalità è forte, spiccata e tende sempre ad emergere in qualsiasi circostanza.



LUNA IN PRIMA CASA - La Luna in questa posizione rende l’individuo volubile. L’umore è sempre altalenante, ma in compenso si ha una sensibilità al di fuori del comune. Grande intuito.



MERCURIO IN PRIMA CASA - Mercurio porta movimento e comunicazione. Per chi nasce con questa posizione di Mercurio, è davvero difficile rimanere immobile o in silenzio in mezzo alla gente.



VENERE IN PRIMA CASA - Venere in questa posizione porta bellezza, fascino e sensualità. Molto spesso, il nativo sceglie di dedicare la sua vita all’arte o alla musica.



MARTE IN PRIMA CASA - Con Marte nella prima casa, le energie sono tante, ma rischiano di disperdersi facilmente. Grande spirito di iniziativa, ma anche grande irascibilità.



GIOVE IN PRIMA CASA - Come sempre, Giove porta entusiasmo ed espande quello che trova: in questo caso potrebbe trattarsi delle dimensioni dell’individuo, molto alto o robusto.



SATURNO IN PRIMA CASA - Saturno in questa posizione porta austerità, anche nell’aspetto dell’individuo. Il carattere tende ad irrigidirsi e necessita sempre che ci siano delle regole a cui attenersi.



URANO IN PRIMA CASA - Genio o follia: Urano nella prima casa offre queste due alternative. Chi nasce con questa configurazione è solitamente una persona originale e indipendente.



NETTUNO IN PRIMA CASA - Solitamente, chi nasce con Nettuno nella prima Casa, ha la testa fra le nuvole e sogna un mondo ideale, un po’ distante dalla realtà.



PLUTONE IN PRIMA CASA - Plutone in questa posizione dona un forte carisma e magnetismo. Purtroppo, però, il nativo tende ad essere anche autodistruttivo.