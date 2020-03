Astrologia: l’Ascendente nei Segni di Fuoco

Per approfondire lo studio del proprio Tema Natale in Astrologia, è necessario fare uno studio accurato degli elementi: Fuoco, Terra, Aria e Acqua. Quale elemento prevale e ci influenza maggiormente? In quale di questi elementi si trova il nostro Ascendente e cosa simboleggia all’interno del Tema Natale? Approfondiamo il significato dell’Ascendente in un Segno di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.