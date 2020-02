Oroscopo del sesso: come sarà marzo sotto le lenzuola

Venere in Toro e Marte in Capricorno vedranno i Segni di Terra fare scintille nel mese di marzo : il sesso sarà vissuto in maniera molto carnale e terrena, il contatto tra amanti diventerà un bisogno fisico difficile da soddisfare completamente. Il romanticismo non andrà sempre a braccetto con la passione e qualcuno potrebbe trovarsi spaesato in mezzo a s ituazioni troppo esplicite e imbarazzanti . Lilith in Ariete renderà più piacevole l’Eros per chi sceglierà di prendere iniziative anticonvenzionali (con grande gioia dei sexy shop).

ARIETE Lui - Lilith nel tuo Segno questo mese potrebbe portare delle strane perversioni, ma non è detto che le tue amanti siano disposte a soddisfarle. Prima di proporre alla tua compagna di andare in un locale di scambisti, accertati che lei non sia contraria a simili esperienze. Con Marte in Capricorno, le probabilità di litigi devastanti sono molto alte.

ARIETE Lei - Venere in Toro ti fa andare alla ricerca di amanti che sappiano offrirti delle garanzie su un ipotetico futuro della coppia. Non sei disposta a concederti totalmente a chi non ti apprezza per quello che sei e per quello che vali. Lilith ti rende molto trasgressiva e ti spinge a fare al tuo partner abituale delle proposte che non si sarebbe mai aspettato.



TORO Lui - Marte e Plutone in Capricorno ti rendono un amante passionale, capace di soddisfare i desideri della sua amante con grande maestria. Alle gioie del sesso, questo mese si aggiungono quelle dell’amore e puoi finalmente trovare una sintonia perfetta con la tua compagna sotto le lenzuola. Vibrate all’unisono e raggiungete insieme e contemporaneamente l’orgasmo.

TORO Lei - L’aria primaverile risveglia i tuoi sensi e, con Venere al tuo fianco, per te è assolutamente naturale andare alla ricerca di un piacere totale, che coinvolga tutti i tuoi sensi. Marte ti spinge a prendere l’iniziativa con amanti che consideri all’altezza delle tue aspettative erotiche più spinte. La panna montata in camera da letto ha sempre un suo perché.



GEMELLI Lui - Il tuo desiderio erotico più forte questo mese è connesso al tuo passato: non riesci a toglierti dalla testa un’amante che è sempre riuscita a farti raggiungere l’apice del piacere coi suoi modi di fare eleganti e sensuali. Se sei impegnata, o se lo è lui, potreste incontrarvi in una location segreta. Il fascino del proibito rende tutto più eccitante.

GEMELLI Lei - Non avere vergogna di confessare ai tuoi amanti (ne avrai più di uno in questo mese) i tuoi desideri più segreti: sussurrali con dolcezza e sensualità. Hai la possibilità di realizzarli tutti. I Pianeti in Capricorno ti spingono a cercare un’unione profonda e intensa. Lilith ti consiglia di stuzzicare con un po’ di malizia anche il tuo migliore amico.



CANCRO Lui - Con Marte in opposizione, questo mese le tue esperienze sessuali potrebbero essere un po’ deludenti e la relazione con una persona con cui sei in grande confidenza rimarrà sul piano platonico. Nemmeno Lilith ti aiuta e ti ricorda che, sul lavoro, è meglio mantenere le distanze da colleghe che potrebbero in futuro ricattarti per tue avances troppo spinte.

CANCRO Lei - È inutile che cerchi di trovare profondità e romanticismo in una relazione che si è sempre basata solo ed esclusivamente sul sesso. Qualcuno potrebbe allontanarsi da te, dopo aver compreso che per te non basta vedersi sporadicamente e soltanto per quello. Lilith ti fa sentire a disagio in compagnia di amanti che propongono l’uso di sex toys.



LEONE Lui - Venere in Toro porta una profonda crisi nella vita di coppia, che potrebbe peggiorare con l’ingresso di Saturno in Acquario nella seconda metà del mese. Le occasioni per far sesso con la tua compagna saranno quasi del tutto assenti. La tensione ti fa passare anche la voglia di cercare qualche scappatella extra. Preferisci evitare ogni problema!

LEONE Lei - Anche nel sesso, tu hai bisogno di sentirti una vera regina e non vuoi assolutamente sprecare il tuo tempo con un partner che non riesce a farti sentire desiderata. Lilith in Ariete ti rende molto esigente anche a livello di performance e, chi non riesce a garantire una buona durata, farebbe meglio a stare alla larga da te. Sei crudele, ma eccitante.



VERGINE Lui - Preparati a vivere un mese altamente appagante dal punto di vista sessuale! Nessuna amante riesce a resistere al tuo fascino e Marte ti rende particolarmente virile e focoso. Venere in Toro ti fa provare esperienze particolarmente gratificanti con una dolce amante straniera: le vostre diverse lingue riusciranno a comprendersi alla perfezione!

VERGINE Lei - Con Venere in Toro, questo mese sei pronta a fare di tutto per soddisfare le voglie erotiche del tuo compagno. Un viaggio in una terra straniera ti fa sentire ancora più disinibita sotto le lenzuola. Marte e Plutone garantiscono amanti ben prestanti, non troppo belli ma molto sexy e provocanti. Qualcuno ti viene a cercare direttamente dal tuo passato.



BILANCIA Lui - L’idea di ricontattare una vecchia amante potrebbe non essere del tutto malvagia, soprattutto se dentro di te sai di averle lasciato un buon ricordo dal punto di vista sessuale. Marte e Plutone però ti ricordano che non è un buon momento per mettere in pericolo i tuoi equilibri familiari. Preparati anche all’eventualità di ricevere qualche rifiuto.

BILANCIA Lei - Con Marte, Plutone e Lilith in aspetto dissonante per tutto il mese di marzo, la tua libido potrebbe vivere un lieve calo. Hai tante altre cose per la testa e fai fatica anche a rispondere ai messaggi di chi cerca di attirare la tua attenzione o provocarti maliziosamente. Non sopporti inoltre che i tuoi partner abbiano dei modi di fare poco eleganti e cortesi.



SCORPIONE Lui - Venere in Toro questo mese ti delude. Dovresti saperlo che l’apparenza inganna e che la bellezza estetica non sempre equivale alle abilità amatorie di una persona! Se ti senti attratto da una donna che hai conosciuto in una chat d’incontri, cerca di verificare al più presto che dal vivo (senza filtri) sia altrettanto carina, disinibita e profumata.

SCORPIONE Lei - Questo mese le tue relazioni potrebbero entrare in crisi, di qualunque natura esse siano. Solitamente il sesso è una valvola di sfogo eccellente, ma non è detto che lo sia con un partner con cui senti di non avere più nulla in comune. Evita di far credere ad un collega che tra voi possa esserci qualcosa, soprattutto se dentro di te sai che sarebbe un errore.



SAGITTARIO Lui - Venere questo mese ti fa scoprire che, con un semplice sguardo, è possibile comunicare più emozioni di quanto riusciresti a fare con migliaia di parole. Una collega si sente stregata da te e dal tuo fascino. I bagni dell’ufficio non sono particolarmente romantici, ma possono diventare il vostro nido d’amore nel caso in cui entrambi non sappiate resistere.

SAGITTARIO Lei - Lilith in Ariete accende le tue fantasie erotiche più folli e rende marzo un mese altamente eccitante. Sono i dettagli che fanno la differenza. Le mani curate di un uomo o il profumo del suo dopobarba ti fanno perdere completamente la testa e in alcuni casi ti spingono addirittura a prendere l’iniziativa. Il godimento fisico è a portata di mano!



CAPRICORNO Lui - Marte e Plutone nel tuo Segno questo mese ti rendono particolarmente focoso e ti mandano alla ricerca di nuove amanti con cui mettere alla prova la tua virilità. Per te non c'è nulla di più bello che sentire la tua donna ansimare e dirti di continuare a farla godere. Venere in Toro inoltre, ti rende sorprendentemente romantico nei preliminari.

CAPRICORNO Lei - Venere in Toro questo mese ti rende l’amante ideale che ogni uomo vorrebbe avere nel suo letto (ma non solo!). Sei dolce, provocante e riesci a cogliere le battute maliziose che ti vengono fatte, rispondendo con una finta ingenuità che ti rende ancora più sexy. Il sesso può regalarti attimi di pura magia, a meno che tu sia sposata. La routine ti annoia.



ACQUARIO Lui - Questo mese Venere non è gentile dal punto di vista erotico. E sei anche stanco fisicamente. Non ti importa di essere etichettato come uomo poco virile: tu non ce la fai ad andare a letto con donne che non ti piacciono e non ti eccitano. Preferisci accontentarti di un video su YouPorn e godere in solitudine, accompagnato da pensieri felici ed eccitanti.

ACQUARIO Lei - Il fatto che il partner insista tanto per andare a convivere insieme, questo mese ti allontana da lui. Hai bisogno di sentirti libera e il modo più semplice per farglielo capire potrebbe essere proprio quello di negarti sessualmente. Lilith in Ariete però, tiene accese le tue voglie con i messaggi e le telefonate hot di un nuovo conoscente molto intrigante.



PESCI Lui - L’idea di fare l’amore con una partner molto più giovane di te, questo mese sembra essere particolarmente eccitante. Senti di avere l’energia giusta per soddisfare qualsiasi richiesta ti venga fatta nella sfera erotica. Marte e Plutone ti suggeriscono di sperimentare qualcosa di nuovo, lasciandoti incuriosire anche dai racconti di qualche amico.

PESCI Lei - Le provocazioni insistenti di un amico, questo mese potrebbero farti cedere. Quando ti vengono bisbigliate delle dolci parole, non riesci a stare indifferente e una vocina dentro di te ti dice di provare a stare al gioco e vedere quello che accade. Se ti lasci andare con corpo, mente e spirito, il sesso diventa una piacevole sorpresa, in tutti i sensi!