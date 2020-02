Astrologia: Venere nelle 12 Case 

Nello studio del Tema Natale , in Astrologia , è importante interpretare il significato dei Pianeti nelle Case Astrologiche . Se prendiamo in considerazione il Pianeta Venere e la sua simbologia legata al modo d’amore, all’arte e alla bellezza, possiamo vedere quali significati generici può avere. Quando siamo nati in quale settore astrologico transitava il Pianeta Venere? E che cosa significa?

VENERE IN PRIMA CASA ASTROLOGICA - Venere nella Casa dell’Ascendente ti rende sensuale, gentile e affascinante. I tuoi modi di fare eleganti ti permettono di relazionarti facilmente con tante persone.

VENERE IN SECONDA CASA ASTROLOGICA - Nella Casa legata al denaro Venere porta fortuna per quel che riguarda le finanze e, in particolare, si potrebbe trovare un partner benestante.



VENERE IN TERZA CASA ASTROLOGICA - Questa posizione di Venere potrebbe indicare un rapporto intenso e amorevole coi propri fratelli e sorelle. Cortesia e bellezza nel modo di esprimersi e nelle comunicazioni.



VENERE IN QUARTA CASA ASTROLOGICA - Il Pianeta dell’arte nel settore legato alla famiglia potrebbe indicare un artista in famiglia oppure grande amore per la famiglia e per la propria abitazione.



VENERE IN QUINTA CASA ASTROLOGICA - In questo settore, Venere spinge il nativo ad andare alla ricerca di ogni forma di piacere. Il sesso viene vissuto con molta intensità. L’amore è un tassello importante della propria vita.



VENERE IN SESTA CASA ASTROLOGICA - Venere in questa posizione può essere di grande aiuto per la propria salute. Potrebbe indicare anche delle attività venusiane legate al proprio lavoro (arte, musica, poesia).



VENERE IN SETTIMA CASA ASTROLOGICA - Nella Casa delle relazioni Venere favorisce sicuramente la vita amorosa. Le relazioni sono tante e si va sempre alla ricerca del partner perfetto o della propria anima gemella.



VENERE IN OTTAVA CASA ASTROLOGICA - Venere nella Casa ottava parla di eredità. L’amore potrebbe essere vissuto in maniera tormentata, come se il passato si insinuasse costantemente nel presente. Nel sesso si è intensi.



VENERE IN NONA CASA ASTROLOGICA - L’amore per i viaggi è sicuramente una delle caratteristiche principali del nativo che, non a caso, potrebbe trovare l’amore proprio in una città diversa da quella di origine.



VENERE IN DECIMA CASA ASTROLOGICA - Venere in questo campo potrebbe portare la realizzazione personale grazie ad un grande amore oppure grazie ad un lavoro in ambito artistico.



VENERE IN UNDICESIMA CASA ASTROLOGICA - Con Venere in questa posizione, in amore si va alla ricerca di una persona che sappia essere amante e amica allo stesso tempo. Ricca vita sociale.



VENERE IN DODICESIMA CASA ASTROLOGICA - Venere nella dodicesima Casa potrebbe indicare amore e dedizione per gli altri. In amore si tende a vivere situazioni senza portarle subito alla luce.