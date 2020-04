Oroscopo: come i 12 Segni vivono le relazioni amorose a distanza 

A chi non è mai capitato di vivere una relazione a distanza? Spesso accade che ci innamoriamo di persone che vivono lontano oppure che, per motivi di lavoro, ci dobbiamo separare dalle nostre dolci metà. Non tutti però affrontano queste situazioni allo stesso modo: c’è chi ne soffre e chi invece le considera una buona opportunità per mantenere integri i propri spazi. L’Oroscopo ci svela come ogni Segno Zodiacale vive le r elazioni a distanza, per un amore in armonia con le Stelle!

ARIETE - Sicuramente le relazioni a distanza non ti fanno impazzire. Non le scarti a priori, ma qualche volta ci rinunci. Tu hai bisogno di avere la possibilità di avere un confronto fisico col partner. L’idea di litigare e non avere poi la possibilità di dirvi le cose in faccia, di persona, potrebbe farti impazzire. Fai un po’ fatica a gestire una storia di questo tipo e, se ciò accade, diventa fonte di problemi e ti batti affinché possa esserci un rapido riavvicinamento tra te e il tuo compagno.



TORO - Per te le storie a distanza hanno senso soltanto se esiste una data certa in cui sai che tu e il tuo partner vi potrete ricongiungere nella stessa città. Altrimenti, ti sembrerebbe di sprecar tempo ed energia per una storia senza futuro. Tu vuoi sempre avere tutto sotto controllo: garanzie e certezze. Se, durante un rapporto consolidato, tu o il partner foste costretti a trasferirvi per motivi di lavoro, diventerebbe per te fondamentale anche valutare i benefici economici di questa situazione.



GEMELLI - Non hai problemi a gestire le storie a distanza e, probabilmente, nella tua vita ti è capitato anche di gestirne più di una contemporaneamente. Trovi abbastanza divertente l’idea di viaggiare per raggiungere nuove località dove vivere il tuo amore. Il vantaggio è quello di non annoiarti mai in compagnia di partner che, se fossero vicini, vedresti troppo frequentemente. Il rischio è invece quello che il partner si ingelosisca e inizi a farti pressione per sapere tutto quello che fai durante le tue giornate.



CANCRO - Sei una persona romantica e non poni limiti di nessun tipo all’amore perciò, anche se le storie a distanza per te rappresentano una vera e propria sofferenza emotiva, le accetti pur di non rinunciare alla persona che ami. Il problema nasce quando queste storie nascono a distanza: a meno che tu e il partner non decidiate di vedervi con una frequenza elevatissima (ogni fine settimana), rischierebbe di diventare un rapporto platonico, frenato principalmente dalla tua timidezza o scarsa intraprendenza.



LEONE - Gestire una relazione a distanza per te è veramente difficile, a meno che non si tratti di un periodo molto limitato di tempo. Sei la tipica persona pronta a farsi 500 chilometri più volte alla settimana, pur di vedere il suo amore e dar libero sfogo alla propria passione, ma la situazione inizia a complicarsi quando le distanze crescono e diminuisce la possibilità di vedersi assiduamente. Non credi che possa andare avanti una storia fatta soltanto di lunghe telefonate ed effusioni virtuali.



VERGINE - Tu approvi le storie a distanza soltanto quando vengono stabilite fin dal principio delle regole, che ti accerti vengano rispettate costantemente. Potresti proporre al partner di sentirvi sempre nello stesso orario, o videochiamarvi nello stesso giorno della settimana. Nel tuo calendario segni anticipatamente le date in cui uno andrà a trovare l’altro. I biglietti del treno vanno fatti anticipatamente per spendere meno. Se dovessero venire a mancare questi accorgimenti, la storia verrebbe compromessa.



BILANCIA - Tra tutti i Segni d’Aria, appartieni a quello che meno apprezza le relazioni a distanza. A te, infatti, pesa molto la solitudine e preferisci sempre vivere le tue esperienze insieme al tuo compagno. Se lui è distante, ti ritrovi a viverle con qualcun altro e, in alcuni casi, il rischio di un tradimento inizia a diventare alto. Se sei veramente innamorata però, ti rendi disponibile a trasferirti nella stessa città dove si trova la tua dolce metà e non pretendi grandi sacrifici da parte sua.



SCORPIONE - A te piaci complicarti la vita e infilarti in situazioni sentimentali difficili e tormentate, come potrebbe essere una relazione a distanza. Tuttavia, questa distanza potrebbe impedirti di controllare in maniera appropriata il partner e ti ritroveresti a trascorrere giornate intere a farti film mentali su dove, come e con chi ti stia tradendo. Organizzi anche delle prove a trabocchetto per testare la sua fedeltà nei tuoi confronti. Se possibile, dovresti evitare una storia di questo tipo.



SAGITTARIO - Sei una persona che ama viaggiare ed è per questo che ti ritrovi spesso a vivere delle storie a distanza con i nativi dei luoghi che visiti. Nella maggior parte dei casi, si tratta di avventure fugaci, che vanno avanti per qualche mese e parallelamente ad altre storie. Ma, quando l’intesa diventa forte, non hai problemi ad impegnarti seriamente, facendo spesso avanti e indietro dal luogo in cui risiedi. Una delle soluzioni che ti piace di più per vedere il partner è quella di viaggiare insieme.



CAPRICORNO - Avere una relazione a distanza con te non è semplice perché sei una persona taciturna e il partner farebbe molta fatica a comprendere il tuo stato d’animo, soprattutto se vi trovate a centinaia di chilometri di distanza. Per te non è fondamentale vedersi assiduamente e riesci a portare avanti una storia di questo tipo anche per un lungo periodo. Il problema potrebbe nascere se il partner dovesse chiederti di abbandonare il tuo lavoro e raggiungerlo nella sua città: la storia si concluderebbe!



ACQUARIO - Le storie a distanza sono le tue preferite perché ti consentono di stare in coppia pur mantenendo i tuoi spazi. È per questo che ti coinvolgi spesso in questo tipo di relazioni. Gli fai recapitare spesso dei regali o dei biglietti ironici e romantici, ma raramente decidi di andare a trovarlo a sorpresa perché non vorresti che poi lo facesse pure lui. Inoltre, la tecnologia per te non conosce segreti e hai tutti gli strumenti necessari per organizzare videochiamate emozionanti e con effetti speciali.



PESCI - Sei una delle persone che soffre maggiormente per le relazioni a distanza e, quando ti trovi dentro una storia di questo tipo, ti lamenti in continuazione col partner per cercare insieme una soluzione per andare a vivere nello stesso luogo, proponendo anche evidenti assurdità. A te piace sentirti coccolata e viziata di persona e non telefonicamente. Quando decidi di fare una sorpresa al partner e andare a trovarlo all’improvviso, la tua ingenuità non ti fa prevedere il rischio di scoprire un tradimento.