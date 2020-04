Piccoli accorgimenti per capire se un astrologo merita fiducia

Spinti dalla curiosità di conoscerci meglio o di scoprire qualcosa sul nostro futuro, può capitare che ci rivolgiamo a un esperto di oroscopi per avere delle delucidazioni sul nostro Tema Natale o sui transiti astrologici del futuro prossimo. Non sempre è facile capire se ci ritroviamo di fronte ad un ciarlatano , ad un profeta di sventure o ad un serio professionista astrologo. Ci sono però dei piccoli accorgiment i in base ai quali capire quando è meglio lasciar perdere e allontanarci . Ne elenchiamo qualcuno.

Non prestiamo fede in queste situazioni.

1. Il “finto” astrologo ci pronostica sciagure legate a Saturno Contro o qualche altra configurazione malefica e ci invita a riflettere su tutto ciò che di negativo può capitare nella nostra vita, in famiglia, sul lavoro, in amore e in qualsiasi altro settore di nostro interesse. Qualsiasi transito, per quanto disarmonico possa essere rispetto al tuo Tema Natale, consente una chiave di lettura positiva.

2. Le previsioni astrologiche si scontrano contro le previsioni e le indicazioni che ci ha esposto il medico. Per i quesiti sulla salute, non c’è astrologo che tenga: bisogna rivolgersi al medico di competenza! In questo caso è proprio necessario fuggire via a gambe levate! Alcuni astrologi seri, per motivi di etica, si rifiutano addirittura di fare previsioni legate alla salute.

3. Ti vengono fatte, con troppa insistenza, molte domande intime e personali che ti mettono in imbarazzo e ti fanno sentire a disagio. Il consulto astrologico non è una tortura psicologica ed è importante che tu ti senta a tuo agio nel parlare di te e della tua vita.

4. Quello che consideri un grande esperto di oroscopi ti consiglia di praticare qualche rituale o qualche strano legamento (ovviamente a pagamento) che ti consentirà di stare per sempre con la persona che ti piace. Sprecheresti così inutilmente sia i tuoi soldi che il tuo tempo.