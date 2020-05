Pet Astrology: come sarà il mese di maggio per il nostro cane

Venere in Gemelli renderà il mese di maggio particolarmente movimentato e vivace per i nostri amici quadrupedi e, col passaggio di Mercurio prima in Gemelli e poi in Cancro, si passerà da una fase di gioco e divertimento ad un’altra di coccole e dolcezza, che verrà apprezzata soprattutto dai cuccioli. Marte renderà un po’ irrequieti i cagnolini costretti a stare per troppo tempo in ambienti chiusi, specialmente nella prima metà del mese. Ma scopriamo ora cosa dicono l’Oroscopo e le Stelle , Segno per Segno, ai nostri amati amici a quattro zampe!

ARIETE - Non riesci a fare a meno di giocherellare con qualsiasi oggetto sparso in giro per la casa: il rischio però è di rompere qualche soprammobile prezioso e non è il caso che questo accada. Mercurio in Gemelli ti guida con astuzia nelle stanze del tuo appartamento o nel giardino. Ti piace tantissimo quando qualcuno ti accarezza o ti dà un bacio.

TORO- La primavera è una delle tue stagioni preferite ma, nonostante questo, non riesci a godertela come vorresti, soprattutto a causa di Marte in Acquario nella prima metà del mese, e ti ritrovi a passare tanto tempo in casa a fare giochi poco divertenti coi tuoi amici umani. Sii paziente: arriverà il momento giusto, in cui potrai vendicarti di loro.

GEMELLI - Il motivo per cui ti piace maggiormente uscire per delle lunghe passeggiate, è la possibilità di socializzare con i nuovi arrivati del quartiere, mettendo in mostra il tuo fascino, il tuo carisma e la tua bellezza. Attenzione però: Marte in Pesci nella seconda metà del mese potrebbe farti litigare con un cagnolino particolarmente prepotente e geloso.

CANCRO - I Pianeti in Gemelli questo mese ti rendono molto sospettoso: hai paura che i tuoi padroncini cerchino di farti fare qualcosa con l’inganno ed è per questo che ogni tanto li osservi con gli occhi socchiusi e ringhiando. Rilassati perché, anche se ogni tanto ti danno delle regole, sono super affezionati a te e non ti lascerebbero mai da solo.

LEONE - Con tanti Pianeti in Gemelli, ti piacerebbe vedere più gente in casa oppure giocare con più cagnolini nel tuo giardino. E invece, ti devi accontentare delle solite persone che vedi quotidianamente. Nella seconda metà del mese, con Marte in Pesci, potresti ritrovare un osso o una palla che erano spariti dalla circolazione un po’ di tempo fa.

VERGINE - Non è una novità che tu sia un cagnolino viziato, ma se lasci nella ciotola tutti i croccantini o le pietanze che ti vengono proposte, non dovresti offenderti se ogni tanto decidono di lasciarti in punizione, senza un nuovo pasto. Cerca di essere più accomodante, anche per semplice opportunismo. Con tanti Pianeti in Gemelli, i tuoi padroncini sono stressati quanto te.

BILANCIA - Mercurio questo mese ti rende particolarmente vivace e curioso, ma scavando nel giardino potresti rovinare le nuove piantine dei tuoi padroncini, generando un vero putiferio (specialmente con l’ingresso di Mercurio in Cancro, verso la fine del mese). Fatti perdonare con la tua dolcezza e la tua simpatia: sai benissimo di essere la mascotte di casa.

SCORPIONE - Nei tuoi occhioni dolci questo mese si potrà leggere un velo di nostalgia: probabilmente senti la mancanza di qualcuno con cui eri abituato a trascorrere tanto tempo passeggiando, saltellando o giocherellando. Ti piacerebbe anche che i tuoi padroncini si decidessero a farti accoppiare con una cagnolina, possibilmente del Segno del Cancro o dei Pesci.

SAGITTARIO - Se ogni sera ti metti ad abbaiare in giardino o sul balcone, insieme a tutti i cani del quartiere, è normale che poi tu venga sgridato o messo in punizione. Ci sono delle regole da rispettare, anche se non ti piacciono, e Marte non ti lascia via di scampo. Se sei irrequieto, trova un modo per ricevere più coccole. I bambini sono sempre disponibili per fartele.

CAPRICORNO - Non riesci proprio a capire come facciano i tuoi padroncini a preferire il loro lavoro a te. Eppure, con tanti Pianeti in Gemelli, a te basterebbe qualche piccola attenzione in più per sentirti di nuovo il padrone e sovrano indiscusso della casa. Giove nel tuo Segno potrebbe farti ingrassare: non mangiare anche nelle ciotole dei tuoi amici!

ACQUARIO - I bambini sono sicuramente i tuoi migliori amici e questo mese riesci a comprendere perfettamente il loro stato d'animo. Se tu stai loro vicino quando sono tristi, sicuramente ricambieranno dandoti tutto l'amore e la dolcezza che meriti. Venere in Gemelli potrebbe far nascere un nuovo amore con la tua nuova vicina di casa: una cagnolina dolcissima.

PESCI - Il fatto che i tuoi padroncini siano un po' assenti ultimamente, non significa che ti vogliano meno bene del solito. Non essere triste e prova a sorprenderli scodinzolando o correndogli incontro quando rientrano a casa da una giornata difficile. Marte ti farà sentire più forte nella seconda metà del mese: non sarai mai stanco di correre sui prati.