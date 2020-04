Oroscopo del sesso: come sarà maggio sotto le lenzuola

Marte questo mese sarà importante nel bilanciare le energie che consentiranno di vivere il sesso in armonia con le stelle. Il suo passaggio dal Segno dell’Acquario a quello dei Pesci porterà dalla trasgressione alla dolcezza. Venere in Gemelli si farà sentire sul piano mentale e per tanti Segni l’estasi potrà essere raggiunta soltanto ad un coinvolgimento intellettuale oltre che fisico. Plutone in Capricorno e Lilith in Ariete si stuzzicheranno vicendevolmente, portando attriti nella vita di coppia che si trasformeranno in magiche serate all’insegna dell’ Eros.

ARIETE – LUI - Lilith nel tuo Segno fa crescere in te il desiderio di trasgressione e, nella prima parte del mese, con Marte in Acquario, farai di tutto per convincere la tua compagna ad inserire una terza persona nell’alcova. Plutone potrebbe non acconsentire. Nella seconda metà del mese invece, Marte in Pesci ti renderà più dolce e attento anche nei preliminari.

LEI - Con Venere in Gemelli per tutto il mese, qualcuno potrebbe proporti di scambiarvi foto piccanti, maliziose e imbarazzanti. Non sei una donna particolarmente pudica, ma non te la senti di dare fiducia a chiunque: hai una reputazione da tutelare. Lilith nel tuo Segno ti rende trasgressiva con partner con cui hai un rapporto consolidato e sicuro.



TORO – LUI - Nella prima parte del mese, Marte in aspetto dissonante potrebbe portare un lieve calo del desiderio: sarai troppo concentrato sul tuo lavoro per dedicarti serenamente ad altro. Nella seconda parte del mese invece, con la complicità anche di Plutone, si ridesteranno voglie proibite da soddisfare con amanti goderecce e passionali, proprio come te.

LEI - Marte in Acquario renderà un po’ deludente la prima parte del mese dal punto di vista sessuale. Se vuoi sentirti appagata e felice, dovresti approfittare di Marte in Pesci per cedere alle lusinghe di un caro amico che ha sempre desiderato trascorrere qualche ora di passione con te. Un buon vino ti aiuta a mantenere l’atmosfera sempre calda.



GEMELLI – LUI - Marte e Venere renderanno particolarmente appagante la tua vita erotica nella prima parte del mese, realizzando anche un sogno proibito che ti portavi dietro dalla tua adolescenza. Con l’ingresso di Marte in Pesci però, nella seconda metà del mese, l’eccessiva dolcezza potrebbe spegnere i tuoi bollenti spiriti. Fai qualcosa per rimediare!

LEI - Con Marte e Venere in ottimo aspetto nella prima metà del mese, eros e sentimento si fondono insieme per regalarti momenti di pura estasi col tuo compagno. Successivamente, con l’ingresso di Marte in Pesci, preparati a qualche sua piccola defaillance, che non ti vedrà del tutto soddisfatta. Potresti decidere di cercare consolazione altrove…



CANCRO – LUI - La tua timidezza questo mese sembra avere la meglio di te e sarà necessario l’ingresso di Marte in Pesci per convincerti a fare il primo passo verso una giovane donna che sta facendo di tutto per farti capire di essere interessata a te e al tuo corpo. Lilith in Ariete non ti autorizza a proporre strane situazioni a persone che sono già impegnate.

LEI - Venere in Gemelli ti fa sentire fortemente attratta per un uomo già impegnato, che fa nascere in te i pensieri e i desideri più eccitanti che tu abbia mai avuto. Non lasciartelo scappare e cerca di avere maggiore fiducia nelle tue doti amatoriali. Marte in Pesci, nella seconda metà del mese, accenderà il tuo corpo con calore, gioia, passione e intensità.



LEONE - LUI - Se pretendi che la tua compagna sia in grado di fare le contorsioni sessuali che hai visto recentemente in qualche video porno, potresti non restare soddisfatto dalla prima parte del mese. La tua generosità nel sesso sembra avere un forte calo all’inizio del mese, per poi riprendersi successivamente. Metti al primo posto il piacere della tua amante!

LEI - Marte in Acquario nella prima metà del mese ti farà avere a che fare con uomini che tenteranno di importi le loro abitudini sessuali. È necessario che tu metta bene in chiaro che sei tu la regina ed esigi il controllo anche nella sfera sessuale. Nella seconda parte del mese, Lilith suggerirà di provare un nuovo gadget acquistato in un sexy shop.



VERGINE – LUI - L’idea di fare sesso con la tua segretaria o con una giovane collega continua ad essere il tuo sogno erotico più frequente del momento, tanto che spesso osservi le sue foto per sentire un forte senso di eccitazione. Approfitta della prima metà del mese per trasformare i sogni in realtà. Marte in Pesci poi porterà tante occasioni in meno.

LEI - Le tue battute maliziose potrebbero spingere un collega a farti delle proposte indecenti nella prima parte del mese. Nel passaggio di Marte dall’Acquario ai Pesci, ti troverai poi a fare i conti con un partner che non ti fa sentire desiderata quanto vorresti e pensa prima al suo piacere che al tuo. Plutone ti istiga verso un innocente tradimento.



BILANCIA - LUI - Marte e Venere portano fuoco e fiamme nella tua vita erotica e sentimentale. Sei l’amante che qualunque donna vorrebbe nel suo letto (e non solo). In modo in cui bisbigli parole d’amore rende il tempo trascorso con te particolarmente piacevole. Lilith ti fa avere a che fare anche con amanti trasgressive, che ti sfiniscono fisicamente.

LEI - Finalmente Marte e Venere portano nella tua vita un amante in grado di soddisfare le tue voglie più nascoste, senza perdere troppo tempo a corteggiarti o a chiacchierare. Un forte coinvolgimento sessuale è sicuramente una buona base per una vita di coppia felice e appagante. Il tantra inizia ad incuriosirti: è il momento di sperimentarlo.



SCORPIONE – LUI - Con Marte in Acquario, la prima parte del mese non sembra essere assolutamente soddisfacente dal punto di vista sessuale, ma avrai la possibilità di consolarti con l’ingresso di Marte in Pesci e con l’incontro di una meravigliosa amante che saprà soddisfare ogni tua richiesta sotto le lenzuola. Venere ti rende dolce e travolgente, un grande seduttore.

LEI - Se desideri fare l’amore con un tuo ex, dovrai aspettare la seconda metà del mese e l’ingresso di Marte in Pesci. Le tue provocazioni non vanno a vuoto: quando desideri qualcosa da un uomo, sai esattamente cosa fare per ottenerlo. E sei consapevole di aver lasciato un segno indelebile nel cuore di qualcuno, anche se non state più insieme.



SAGITTARIO – LUI -Questo mese non si rivela particolarmente entusiasmante dal punto di vista erotico. Tu vorresti vivere delle semplici avventure e invece ti ritrovi in compagnia di amanti che, prima di concedersi sessualmente, pretendono che tu dia loro delle garanzie sul futuro della vostra coppia. Le tensioni nervose non promettono performance da urlo.

LEI - Venere in Gemelli questo mese potrebbe deluderti e un uomo con cui hai una relazione da qualche settimana potrebbe dirti chiaramente di volere solo sesso da te. Tu, invece, te ne stavi innamorando. Metti da parte la disperazione e guarda qualche commedia romantica per consolarti. Ci son tanti uomini che stanno cercando di sedurti.



CAPRICORNO – LUI - Plutone nel tuo Segno ti rende particolarmente sexy e Venere in Gemelli potrebbe far perdere la testa ad una tua collega, che ti guarda spesso con gli occhi sognanti. Proponile qualcosa di trasgressivo e lascia che sia Urano a guidarti in performances inusuali e molto soddisfacenti. Un tradimento potrebbe essere portato alla luce da Lilith.

LEI - Questo mese sembra essere un po’ noioso per quel che riguarda la tua vita sessuale. Il partner di sempre è diventato monotono e non ha sempre voglia di fare l’amore o di coccolarti al letto o sul divano. Plutone ti esorta a trasgredire, a vedere segretamente un vicino di casa o ad acquistare un giocattolo al sexy shop e usarlo in solitudine.



ACQUARIO – LUI - Marte in Acquario porterà magia nella sfera sessuale nella prima parte del mese. Potrai divertirti piacevolmente con la tua compagna o le tue amanti, sperimentando anche qualcosa di nuovo. I sentimenti prenderanno il sopravvento nella seconda metà del mese e ti faranno innamorare di una donna che conosce ogni tuo piccolo segreto.

LEI - Una storia passionale renderà il mese di maggio particolarmente divertente ed appagante, sotto ogni aspetto. Il sesso sarà favoloso e troverai un’intesa talmente forte col partner da credere che sia lui la tua anima gemella. Venere farà crescere questo sentimento e ti farà compiere qualche piccola pazzia in nome del tuo eccitantissimo amore.



PESCI – LUI - La tua forma fisica non sembra essere tra le migliori e potrai recuperare un po’ di energia soltanto nella seconda metà del mese, con l’ingresso di Marte nel tuo Segno. Non innamorarti di una donna sposata o impegnata: lei desidera soddisfare con te soltanto le sue voglie sessuali e non si sta rendendo conto di illuderti. Non essere ingenuo!

LEI - Se stai cercando il vero amore, la delusione è dietro l’angolo. Se invece ti accontenti di trovare un amante che sappia farti sentire appagata e completa sessualmente, Marte in Pesci ti può accontentare nella seconda metà del mese con un partner dalle dimensioni e dalla durata notevoli. Non puoi mica lamentarti per sempre: goditi il momento!