Due persone nate lo stesso giorno sono uguali astrologicamente?

Lo studio del Tema Natale in Astrologia prevede che venga creato un grafico in cui sono rappresentati i Pianeti inseriti nei Segni Zodiacali e nelle Case Astrologiche nell’esatto momento della nostra nascita. Per erigere un Tema Natale è dunque necessario conoscere la data, l’ora e il luogo di nascita del consultante. L’interpretazione di questo grafico ci dà indicazioni precise sul soggetto, sul suo carattere e sulle sue potenzialità astrologiche.

Ma, cosa succede se due persone sono nate nello stesso giorno e alla stessa ora?

Sicuramente avranno lo stesso Tema Natale e le influenze astrologiche che riceveranno al momento della nascita saranno le stesse, ma andranno interpretate dall’astrologo anche in base alle altre influenze di cui probabilmente si è a conoscenza sin dalla sua nascita. A cominciare dal luogo di nascita, che può segnare importanti differenze.

È evidente, poi, che un bambino nato in una casa di campagna e un altro nato in una grande metropoli siano destinati a vivere delle esperienze di vita diverse nella loro infanzia. Bisogna tener conto delle influenze familiari, le abitudini trasmesse dalla propria famiglia, della genetica trasmessa dai propri genitori. Non si può poi non tener conto dell’educazione ricevuta, della cultura, degli studi fatti, delle idee da cui l’individuo è stato e verrà raggiunto durante la sua vita, le persone che frequenta o con cui entra in contatto.

L’Astrologia, e quindi il Tema Natale, ci rivela le tendenze astrologiche e dà spazio ad un ampio ventaglio di possibilità, che l’astrologo interpreta e espone in base alle sue conoscenze teoriche e tecniche, alle sue intuizioni e alla sua sensibilità.

Qualcuno potrebbe obiettare: e se i due individui nati nello stesso giorno fossero gemelli? Non riceverebbero le stesse influenze familiari?

Intanto bisogna dire che i gemelli vengono alla luce con qualche minuto di distanza e il grafico cambia (minimamente) anche per cinque minuti di differenza. La Luna e l’Ascendente (ma anche gli altri Pianeti) possono cambiare Segno da un minuto all’altro.

È vero in questo caso che le influenze familiari e genetiche sono le stesse, ma non è detto che i genitori abbiano lo stesso identico atteggiamento nei loro confronti. Basterebbe soffermarsi sulle vibrazioni emesse dal suono del nome dei due gemelli. Nel mondo delle infinite possibilità, è poi sufficiente che i due individui gemelli facciano una sola scelta diversa per poi imboccare due sentieri differenti tra loro.