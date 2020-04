Astrologia: conta di più il Segno o l’Ascendente?

In Astrologia, l’Ascendente indica quella parte di noi che mostriamo agli altri ed è strettamente correlato alla nostra personalità, al nostro atteggiamento e comportamento in tante situazioni, alle maschere che indossiamo per affrontare alcuni momenti della vita e anche al nostro look (come ci vestiamo, pettiniamo, che accessori utilizziamo, etc.). È sicuramente influente nello studio del proprio Tema Natale perché, tra le tante cose, permette di capire quali aspetti caratteriali siano maggiormente associabili al nostro modo di apparire anzi che al nostro modo di essere. Può capitare che alcune delle nostre caratteristiche siano proprio etichettabili come peculiarità del Segno del nostro Ascendente.

Tuttavia, l’Ascendente NON conta più del Segno Zodiacale e la posizione del Sole nel nostro Cielo Natale continua ad essere di primaria importanza.

Non a caso, gli Oroscopi che leggiamo sono sempre riferiti al proprio Segno Zodiacale (che è il Segno in cui si trovava il Sole quando siamo nati) e non all’Ascendente. È opportuno leggere anche il Segno relativo all’Ascendente perché spesso vengono utilizzate delle tecniche legate alle Case Astrologiche, che permettono di individuare dodici settori diversi della vita di ogni individuo, e l’Ascendente è proprio il punto in cui inizia la Prima Casa Astrologica.