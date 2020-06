Oroscopo: come diventare ricchi in base al proprio segno

Quando si parla di “ ricchezza ”, si possono intendere tantissime cose come abbondanza, tempo libero, ricchezza interiore e spirituale oppure ricchezza economica. Se pensiamo a quanti soldi abbiamo in banca o abbiamo investito, quanti di noi vorrebbero essere più ricchi? Probabilmente tutti. Prendendo in considerazione soltanto la ricchezza economica, proviamo ad assegnare ad ogni Segno Zodiacale un modo per fare/guadagnare soldi. Lasciamoci ispirare dall’ Oroscopo e dalle Stelle !

ARIETE - Non ti piace complicarti la vita e quando ti viene promesso di guadagnare tanto denaro senza dover fare alcuno sforzo, fai davvero molta fatica a crederci. Il modo migliore (e realistico) per arricchirti potrebbe essere quello di sfruttare le energie del tuo corpo, praticando sport a livello agonistico, fino a farlo diventare un vero e proprio lavoro redditizio e divertente allo stesso tempo.



TORO - Il modo più intelligente per arricchirti economicamente a te sembra quello di fare investimenti importanti, anche in ambito immobiliare. Effettivamente hai tantissime doti, come la perseveranza e la tenacia, che ti consentirebbero di essere una grande imprenditrice. Pensa a Chiara Ferragni: anche lei appartiene al Segno del Toro e ha costruito un impero (o pensavi che fosse solo un influencer?)



GEMELLI - Una mente brillante come la tua va sempre a caccia di nuove soluzioni per guadagnare denaro in modo innovativo e futuristico. Attualmente hai la sensazione che il miglior investimento possibile sia nell’ambito delle criptovalute: i bitcoin e la blockchain non hanno segreti per te. L’idea di avere uno stile di vita lussuoso senza dover lavorare, ma grazie alle tue rendite passive, ti entusiasma.



CANCRO - Hai la strana convinzione che si possa essere ricchi soltanto ereditando grandi quantità di denaro dalla tua famiglia. E così, capita spesso che tu rimanga in attesa di ricevere qualche eredità che possa risolvere i tuoi problemi economici. Non di rado, vivi a casa coi tuoi genitori anche in età adulta oppure ti fai comprare una casa da loro. Attenzione però: in questo modo ti precludi tante possibilità!



LEONE - Tu pensi che il miglior modo di accumulare denaro in questo tempo storico sia quello di puntare seriamente sulla tua persona, sulla tua formazione e sulla tua crescita personale, arrivando ad una sicurezza tale da poter poi fare tu stessa dei corsi a pagamento per chi ti vuole seguire come esempio e come modello vincente. L’unico rischio è quello di rimanere intrappolata nel tuo stesso egocentrismo.



VERGINE - A meno che tu non abbia la fortuna di nascere ricca, difficilmente credi di poterti arricchire con i tuoi soli sforzi o con il tuo lavoro. Eppure, hai una mente brillante e potresti cercare di renderla molto più produttiva per generare ricchezza economica. Ti limiti dunque a risparmiare il più possibile, limitando qualsiasi tipo di spesa superflua ed evitando di fare regali inutili a parenti o amici.



BILANCIA - Per te la vita è fatta per essere vissuta in coppia e perciò, se tu non hai tantissimo denaro, il modo migliore per diventare ricca può sicuramente essere quello di sposare una persona con un prosperoso conto in banca, che sia felice di condividere con te i suoi bene. Del resto, ti comporti da principessa sin dalla tua infanzia e non intendi assolutamente rinunciare al tuo stile di vita lussuoso.



SCORPIONE - Sei una persona molto diffidente e prima di fare affari con qualcuno ci pensi non una, ma un milione di volte, perdendo così tante volte anche la possibilità di guadagnare ingenti somme di denaro. Tuttavia, non temi il rischio e un modo vincente ed entusiasmante per arricchirti potrebbe essere quello di giocare in borsa, mettendo così alla prova quello che hai studiato nei corsi di trading online.



SAGITTARIO - Tra tutti i Segni dello Zodiaco, il tuo ha la fama di essere quello più fortunato. Ed è proprio per questo che il modo più semplice ed efficace per arricchirti potrebbe essere quello di acquistare un gratta e vinci oppure un biglietto della lotteria. Non ti piace invece il gioco d’azzardo perché sei consapevole del fatto che la tua natura ingenua potrebbe spingerti a fidarti di persone truffaldine.



CAPRICORNO - Per te il denaro è un chiodo fisso e difficilmente fai qualcosa senza un tornaconto economico. La parola “gratis” non è contemplata nel tuo vocabolario. Ritieni che il modo più sicuro e valido per guadagnare soldi sia quello di lavorare assiduamente e conservare i tuoi risparmi in un conto bancario che faccia maturare ogni anno un buon interesse. Ha senso essere ricchi senza godere della propria ricchezza?



ACQUARIO - Urano, il tuo pianeta guida, ti va vivere in bilico tra pazzia e geniale. Il modo più semplice per arricchirti potrebbe sicuramente essere quello di fare una grande scoperta in ambito scientifico oppure inventare un oggetto tecnologico in grado di rivoluzionare la vita di tante persone. Devi aspettare l’ispirazione giusta, senza distrarti eccessivamente con i tuoi studi esoterici e paranormali.



PESCI - Tu ci credi veramente: secondo te è possibile diventare ricchi mettendo in pratica le tecniche imparate in un libro che ti hanno regalato oppure acquisite durante un seminario o un corso che aveva come scopo proprio quello di insegnarti a diventare ricca. Qualcuno potrebbe accusarti di ingenuità, ma tu hai verificato di persona che alcune strategie funzionano davvero in modo stupefacente.