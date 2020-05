Astrologia: come gestire al meglio le fasi lunari nella quotidianità

Nel suo transito intorno alla Terra , la Luna segue diverse fasi , che la rendono tanto affascinante e misteriosa agli occhi di chi la osserva. Le principali fasi lunari sono: la fase di Luna Nuova , la fase di Luna Crescente, la fase di Luna Piena e la fase di Luna Calante . Come tutti sanno, queste fasi influenzano le maree ; in che modo possono condizionare la nostra quotidianità? Come possiamo sfruttarle nelle attività che svolgiamo tutti i giorni? Lo scopriamo fase per fase.

Fase di Luna Nuova: è una fase molto delicata per il corpo e sarebbe meglio evitare trattamenti troppo aggressivi. È invece l’ideale per chiudere vecchi cicli, mettere definitivamente fine ad alcune situazioni del passato e aprirsi al nuovo. Si possono piantare nuovi fiori nel giardino e, per ritrovare il benessere interiore, si può praticare la meditazione, lasciando andare i pensieri ridondanti.



Fase di Luna Crescente: in questa fase si assorbe tutto più facilmente ed è quindi indicata per fare trattamenti idratanti e nutrienti per la pelle o per i capelli (è la fase migliore per tagliarli e farli ricrescere più folti). Vengono assimilati più intensamente anche gli alcolici e le medicine ed è quindi necessario prestare attenzione. Se si desidera fare delle richieste alla Luna, è questo il momento giusto.



Fase di Luna Piena: la Luna è illuminata totalmente dal Sole in questa fase ed è quindi un momento di grande energia. Sarebbe meglio non abbuffarsi troppo. Si sconsiglia di fare interventi chirurgici o di potare le piante. È un buon momento per dar libero sfogo alle proprie emozioni e per dichiarare a qualcuno il proprio amore (lo scenario del cielo renderebbe anche tutto molto romantico).



Fase di Luna Calante: questa è la fase ideale per depurare il corpo e fare dei trattamenti che lo liberino dalle tossine. Le diete vengono seguite con più facilità perché si ha meno fame. Se ci si sottopone a una depilazione, i peli ricrescono più lentamente. Le pulizie di casa sembrano risultare più efficaci. È il momento giusto anche per liberarsi di tanti pesi inutili e concentrarsi su se stessi.