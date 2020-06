Oroscopo: quale Segno Zodiacale ti sorprenderà quest'estate?

La stagione estiva spesso viene attesa con grandi aspettative , soprattutto se i mesi precedenti sono stati faticosi e stancanti come quelli della quarantena primaverile. In questo clima caldo, ci saranno però persone e situazioni che saranno in grado di sorprenderci! L’ Oroscopo ci svela quale sarà il Segno Zodiacale in grado di stupirci quest’estate. Segno per Segno, lasciamoci guidare dalle Stelle …

ARIETE - Non ci crederai, ma quest’estate il Segno che riuscirà a sorprenderti più di qualunque altro sarà il Segno del Cancro. Ti mostrerà infatti come sia possibile sopravvivere a tanti transiti pesanti senza perdere mai la speranza e facendo appello alla sua grande forza d’animo. La sua sensibilità ti stupirà notevolmente e ti farà apprezzare la sua compagnia anche in circostanze in cui un tempo avresti preferito stare per conto tuo. Non ferirlo e lascia che riempia di dolcezza anche la tua vita.



TORO - Uno Scorpione quest’estate si comporterà in maniera particolarmente disponibile e gentile nei tuoi confronti, sorprendendoti. Inizialmente, effettivamente, potresti chiederti cosa ci sia sotto le sue parole carine e i suoi dolci modi di fare. La verità è che sente il bisogno di avere vicino persone che gli trasmettano sicurezza e stabilità, proprio come fai tu. A meno che si tratti di un tuo ex: in quel caso sta semplicemente tentando di riavvicinarsi a te ed è meglio fare molta attenzione!



GEMELLI - Tra te e il Segno dell’Acquario c’è sempre stato un buon feeling. Avete una natura molto simile e non dovresti sorprenderti poi tanto nel vedere che sarà il Segno con cui interagirai più frequentemente durante la tua estate. Entrambi siete socievoli e avete uno spirito allegro. Non sapete cosa sia la noia e la vostra curiosità riempie le giornate con molteplici interessi. L’Acquario ti stupirà con proposte stravaganti, che non dovresti scartare perché sono destinate ad avere presto fortuna.



CANCRO - I Pianeti in Capricorno renderanno particolarmente pesante quest’estate, ma il Segno della Vergine riuscirà a far nascere in te nuove speranze e ti sorprenderà con la sua saggezza. Non ti saresti mai aspettata che una persona così concreta e attaccata ai beni materiali fosse in grado di farti scoprire la magia della vita. Ti mostrerà una soluzione per ogni problema che incontri e ti aiuterà a risollevarti anche quando ti sembrerà di veder crollare il mondo addosso a te. Fai tesoro di queste persone!



LEONE - Marte in Ariete ti darà tanta energia quest’estate, ma con tanti Pianeti in transito nel Segno del Capricorno, rischi di consumarla nel tuo lavoro, dove i ritmi saranno frenetici e pesanti. Dovresti prenderti maggior cura della tua salute e sarai piacevolmente sorpresa da un Pesci che farà il possibile per aiutarti a stare bene con te stessa, con il tuo corpo e con il tuo spirito. Soltanto una persona dei Pesci, inoltre, è in grado di portare un tocco di magia nelle giornate più grigie e monotone.



VERGINE - La tua estate sarà piacevole e, con Giove in Capricorno, riuscirai a godere con gioia dei piccoli e grandi piaceri della vita. Ti lascerai trasportare anche da emozioni che non avevi mai conosciuto prima. Chi riuscirà a stupirti in questo clima felice? Il Segno della Bilancia: lo ammirerai per il modo in cui cerca di affrontare le sfide della vita, con eleganza e diplomazia. La sua forza d’animo ti stupirà e proprio per questo deciderai di aiutarlo quando lo vedrai debole e affaticato fisicamente.



BILANCIA - Le incombenze domestiche e familiari quest’estate saranno tantissime e, con Marte in opposizione, vedrai le tue energie disperdersi con estrema facilità. In questo contesto di difficoltà, verrai sorpresa dal modo di gestire la vita del Toro. Vorresti avere anche tu la sua stessa sicurezza e la sua stessa determinazione. Ti sorprenderà con le sue scelte e con la sua filosofia di vita, che prevede che si debba godere intensamente di ogni istante della vita. Lasciati trasportare dalla sua positività.



SCORPIONE - Con tanti Pianeti in Capricorno, la tua estate sarà particolarmente frenetica e movimentata. Ti circonderai di persone frizzanti e dinamiche, non necessariamente giovani di età ma assolutamente giovanili come stato d’animo. Tra tutte queste, chi maggiormente ti sorprenderà sarà un nativo del Segno dei Gemelli. La sua ironia catturerà il tuo interesse e resterai ancora più sorpresa nello scoprire che una persona tanto intelligente sappia prendere la vita con estrema leggerezza, a differenza tua.



SAGITTARIO - Soltanto una persona con la tua stessa vitalità e la tua stessa grinta può essere in grado di sorprenderti quest’estate e molto probabilmente si tratterà di qualche appartenente al Segno del Leone. I re e le regine dello Zodiaco ti stupiranno con la loro maestosità e con il loro grande carisma. Se avrai la fortuna di lavorarci insieme, potrai scoprire che dietro la magnifica facciata che mostrano, nascondono un grande impegno e una grande dedizione rivolta verso tutto ciò che amano maggiormente.



CAPRICORNO - Con Marte in aspetto disarmonico, probabilmente non riuscirai a godere pienamente dei transiti astrologici benefici di questa estate perché ti sentirai affaticata fisicamente o dovrai prenderti cura dei tuoi familiari. Ma ci sarà qualcuno che ti sorprenderà notevolmente: il Segno dell’Ariete. Nonostante abbia una vita meno agiata della tua, ti dimostrerà che è sempre possibile combattere contro il proprio destino, se non corrisponde ai propri desideri. Ti aiuterà a mantenere una salda tenacia!



ACQUARIO - Non è facile sorprenderti, bisogna ammetterlo. Anche perché, molto spesso, sei tu che sorprendi le persone che ti stanno vicino. Eppure, quest’estate ci sarà qualcuno che ti stupirà e ti lascerà a bocca aperta: il Segno del Capricorno. Lo hai spesso etichettato come una persona fredda, che non sa gioire dei piaceri della vita. E invece, con Giove al suo fianco, ti mostrerà un entusiasmo mai visto prima e ti farà proposte che non ti saresti mai aspettata da ricevere (da qualcuno del suo Segno).



PESCI - Giove nel settore delle amicizie quest’estate ti renderà particolarmente socievole e ti stupirai nello scoprire di avere tantissime cose in comune con una persona nata sotto il Segno del Sagittario! Sia tu che questa persona siete alle prese con delle situazioni economiche di non facile gestione e ti stupirà vedere con quanta positività riesce ad affrontare problemi che tu solitamente affronti con ansia e preoccupazione. Entrambe però sapete che uno stato d’animo positivo attira la fortuna.