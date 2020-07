Oroscopo: con quale segno dovresti fare l’amore 

Ci sono persone che arrivano a volte nella nostra vita per farci vivere delle emozioni intense, anche se non sempre durature nel tempo. Quest’estate sarà inevitabile per tutti fare nuovi incontri, ma con chi bisognerebbe fare l’amore per lasciare un segno indimenticabile nella nostra vita? L’Oroscopo e le Stelle ci suggeriscono il Segno più adatto per una notte d’amore!

ARIETE - Marte transiterà nel tuo Segno per tutta l’estate e ti renderà particolarmente caliente. Saranno tante le occasioni per rendere magica la sfera sessuale, ma il Segno che saprà meglio di tutti comprendere come renderti felice a letto sarà il Capricorno. Nonostante la sua algida apparenza, nasconde una passionalità in grado di lasciarti a bocca aperta. Non scartare subito l’idea di un fidanzamento futuro.



TORO - Non sei sicuramente una persona disposta a rinunciare ai piaceri della vita, ma quest’estate sceglierai di essere più selettiva. Il Segno che incarnerà meglio le tue richieste dal punto di vista sessuale sarà quello della Vergine. In pubblico parla difficilmente delle sue doti amatoriali, ma in camera da letto è privo di tabù e ti stupirà con una carnalità che non avresti mai immaginato possedesse.



GEMELLI - Fare l’amore con una persona nata sotto il Segno dell’Ariete può sicuramente essere l’esperienza più eccitante di tutta la tua estate. Marte nel suo Segno infatti renderà l’Ariete particolarmente focoso e passionale. Sotto le coperte farete fuochi d’artificio e farai invidia a tutte le tue amiche a cui racconterai le vostre performances (perché a te piace spettegolare anche sulla tua vita privata).



CANCRO Con Marte e Saturno in aspetto disarmonico, non si preannunciano momenti facili per te e il sesso potrebbe appunto essere un’ottima valvola di sfogo per allontanare le tensioni e non pensare ai tuoi fallimenti e alle tue delusioni. Il Segno migliorare per coccolarti e per consolarti può essere quello dei Pesci: tutto potrebbe iniziare da un sensuale e dolce massaggio alla pianta dei piedi.



LEONE - Marte in Ariete quest’estate accende i tuoi bollenti spiriti e ti fa vivere emozioni scottanti, soprattutto nella sfera erotica. Non puoi sicuramente rinunciare a fare l’amore con una persona nata sotto il Segno della Bilancia. La sua eleganza e i tuoi modi di fare selvaggi si fonderanno in un magnifico mix che sarà difficile scordare per tanto tempo. Ricordati però che sta passando momenti difficili.



VERGINE - È vero che ti piace tenere tutto sotto controllo, ma ogni tanto anche tu ti lasci andare alle dolci emozioni (e non soltanto al sesso fatto come si fa ginnastica). Il Segno Zodiacale con cui potrai sperimentare le emozioni più belle mentre fate l’amore è sicuramente quello del Cancro. La sua tenerezza ti farà letteralmente sciogliere. Accontenterà tutti i tuoi desideri più nascosti e proibiti.



BILANCIA - Durante quest’estate potresti avere tanti amanti, selezionati in base a caratteristiche diverse l’uno dall’altro. Ma, tra tutti questi, quale sarà quello in grado di farti raggiungere l’apice del piacere in camera da letto? Sicuramente il Gemelli: fare l’amore con questo Segno ti ricorderà i momenti più belli della tua adolescenza. Vi amerete e vi divertirete tra una chiacchiera e un sussulto.



SCORPIONE - Se vuoi veramente rendere indimenticabile la tua estate, fai l’amore con una persona nata sotto il Segno dell’Acquario e lasciati travolgere da sensazioni ed emozioni che non hai mai provato prima. Ha un’energia diversissima dalla tua e potreste persino litigare subito prima o subito dopo aver raggiunto il piacere più bello della vostra vita, ma ne varrà la pena e avrete sicuramente modo di far pace.



SAGITTARIO - Nonostante sia un Segno tanto diverso da te, lo Scorpione sarà quello che renderà più belle le tue notti erotiche. Siete entrambi passionali, ma arrivate al piacere attraverso canali sensoriali diversi. Tu hai bisogno di andare in profondità e lo Scorpione ha bisogno della tua libertà, della tua leggerezza. Come coppia forse non siete destinati a durar tanto, ma sarà un’esperienza degna di nota.



CAPRICORNO - Ci sono talmente tanti Pianeti in transito nel tuo Segno che non riesci a capire con quale sarebbe meglio trascorrere una notte d’amore. Probabilmente non si tratterà del tuo partner ufficiale e potresti proprio aver bisogno di una piccola evasione dai doveri della famiglia. Per andare sul sicuro, con un amante che non ha mai deluso nessuno, scegli pure il Segno del Toro. Il godimento è assicurato.



ACQUARIO - Non sei del tutto convinta che siano gli opposti che si attraggono e molte volte ti senti attratta da persone molto simili a te, soprattutto per ideali e visioni della vita. In camera da letto però tutto acquista un altro sapore e il Segno che riuscirà a farti entusiasmare più di tutti sarà quello del Leone. Non lasciarti intimorire dai suoi modi. Sarà eccitante e impossibile il tentativo di prendere il comando.



PESCI - Quest’estate farai tantissimi nuovi incontri e molto probabilmente avrai a che fare con tutti i Segni dello Zodiaco. Sai benissimo che ognuno ha delle qualità che lo rendono unico rispetto agli altri. Ma, quello che sarà in grado di fare la differenza, lasciandoti allibita e soddisfatta allo stesso tempo, sarà il Segno del Sagittario. Nettuno, assai caro ad entrambi, consiglia di far l’amore in riva al mare.