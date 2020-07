Oroscopo: con quali Segni avrai un flirt o un’avventura estiva

L’estate è iniziata e il caldo , come ogni anno, rende tutti più propensi a flirtare e a vivere nuove avventure sentimentali. Ci saranno persone che ci attireranno per la loro similitudine a noi e altre che ci conquisteranno proprio perché saranno complementari. Segno per Segno, scopriamo con chi sarà possibile vivere le avventure estive più belle e intense. Lasciamo che le Stelle ci scaldino il corpo e il cuore!

ARIETE - Ariete: entrambi avete una natura selvaggia e amate divertirvi. Non riuscirete a fare a meno di scambiarvi qualche apprezzamento sulla vostra impeccabile forma fisica.

Gemelli: è un Segno con cui c’è sempre stata una speciale intesa e durante l’estate ti tempesterà di messaggi che ti conquisteranno irrimediabilmente.

Capricorno: siete molto diversi in tante cose, ma allo stesso tempo avete una certa durezza di carattere che vi accomuna e che vi fa sentire fortemente attratti l’uno verso l’altro.



TORO - Sagittario: siete persone goderecce ed entrambi volete trascorrere un’estate rilassante, all’insegna dei piaceri della vita. Alle preoccupazioni ci penserete in futuro.

Capricorno: la vostra intesa si basa su questioni materiali, concrete e terrene. Potrebbe essere il compagno perfetto per organizzare una vacanza lontano da tutti.

Pesci: se sei a caccia di tenerezza e attenzioni gentili, il Pesci può sicuramente farti vivere dei momenti talmente dolci da farti venire la nausea. Siete affini sessualmente.



GEMELLI - Ariete: la vostra storia potrebbe iniziare come un’amicizia per poi evolvere in qualcosa di più romantico, proprio nell’arco di questa magica estate. Non dirgli cosa fare.

Bilancia: avete una natura molto simile ed entrambi sapete starvi vicino senza essere un peso l’uno per l’altro. Venere porta sentimenti profondi.

Acquario: la vostra combinazione è sempre magica. Insieme vi divertite, chiacchierate, ballate, cantate, vi ubriacate e poi fate l’amore. L’ideale sarebbe che entrambi foste single.



CANCRO - Vergine: se hai bisogno di una persona che organizzi le tue giornate, hai trovato quanto di meglio si trovi sul mercato zodiacale. Vi trovate bene anche intimamente.

Scorpione: non si può probabilmente parlare di leggerezza con voi, ma entrambi sapete darvi conforto al momento del bisogno. È la sensibilità che vi unisce.

Pesci: nessuno riesce a stare al vostro passo in quanto a dolcezza, tenerezza e manifestazioni d’affetto. Nel sesso riuscite a trovare un’intesa veramente sublime e coinvolgente.



LEONE - Bilancia: ti piace l’idea di farti vedere in giro con una persona tanto raffinata ed elegante. Siete sicuramente la coppia più socievole dell’intera estate.

Sagittario: focosi e passionali, quando vi incontrate non riuscite a fare a meno di un contatto fisico stretto e intenso. Il Sagittario parla troppo, ma in cambio ti sopporta.

Acquario: gli opposti che si attraggono! Nonostante vi punzecchiate con battute al cianuro, tra di voi c’è un’attrazione pazzesca, evidente soprattutto nella sfera sessuale.



VERGINE - Cancro: durante l’estate sarà sicuramente più fragile di te e proprio per questo sarà disposto ad accontentare ogni tuo desiderio. Insieme siete magici!

Capricorno: vi trovate molto bene insieme e sicuramente non sperpererete il vostro denaro in vacanza. Parlare di lavoro mentre si flirta è possibile solo con questo segno.

Pesci: se vuoi farti scaldare il cuore da qualcuno, hai trovato il segno giusto per te. Le coccole non saranno mai abbastanza. Prova a contraccambiare.



BILANCIA - Gemelli: siete maestri indiscussi dell’arte del flirt e sicuramente alle vostre tante e brillanti parole corrisponderanno tanti fatti (nonostante la tua stanchezza).

Leone: ti piace l’idea di qualcuno che prenda in mano la situazione e ti aiuti a scegliere. La scelta consisterà sicuramente nell’accontentare i suoi desideri.

Bilancia: entrambi vi ammirate e vi stimate. Avete sempre un look impeccabile e modi di fare raffinati. La curiosità di conoscervi a fondo anche in camera da letto è alta.



SCORPIONE - Cancro: se vuoi che qualcuno ascolti le tue paranoie anche in estate, puoi trovare terreno fertile soltanto con qualche Cancro che desidera sedurti con la sua dolcezza.

Sagittario: sembra un’accoppiata insolita. Eppure, in estate avrai proprio bisogno di qualcuno che ti faccia osservare la vita da nuove prospettive, con speranza e fiducia.

Acquario: con nessun altro segno troverai una tale intesa intellettuale ed è proprio dalla mente che si passa per arrivare al tuo cuore e sedurti senza via di scampo.



SAGITTARIO - Leone: il suo egocentrismo non ti spaventa, ma ti piace e ti appassiona. Entrambi non volete perdere tempo e passerete presto dalle parole ai fatti.

Toro: le vostre cenette a lume di candela, le notti trascorse a guardare le stelle con una bottiglia di vino a farvi compagnia, renderanno magica la vostra estate.

Scorpione: se pensi di aver capito tutto dell’arte della seduzione, ecco qualcuno pronto a dimostrarti molto sensualmente che sono ancora tante le cose che non sai. Provocazioni a gogò.



CAPRICORNO - Ariete: volete tenervi testa l’un l’altro ed è proprio questo il vostro punto di forza. La sfida è l’elemento centrale della vostra relazione: un flirt ad armi pari.

Toro: sei felice di incontrare lungo il tuo cammino persone che sappiano apprezzare la vita, senza dimenticare che ci sono sempre degli impegni da mantenere.

Vergine: se vuoi flirtare con delle regole prestabilite, hai trovato il tuo partner perfetto. Insieme formate una combinazione che potrebbe far paura a tutti gli altri segni.



ACQUARIO - Gemelli: nessuno meglio di questo segno riesce a capire il tuo modo di ragionare e il tuo modo di amare. Flirtarci può essere quasi più bello che farci l’amore.

Leone: nonostante entrambi vi sentiate profondamene irritati dall’atteggiamento dell’altro, c’è un’alchimia pazzesca tra di voi e durante l’estate sarà molto difficile contenerla.

Scorpione: è pesante e ti costringe a fare cose che nessun altro è mai riuscito a farti fare. È proprio per questo che non riesci a farne a meno. Scintille esplosive!



PESCI - Toro: nessuno dei due inizierà a flirtare con grandi aspettative e vi sorprenderà il fatto che troverete grande stabilità l’uno nell’altro (e anche affinità sessuale.).

Cancro: la sua malinconia non passa inosservata ai tuoi occhi e vederlo sorridere sarà uno dei miracoli più belli della tua estate. Vi unisce una sensibilità che supera la realtà.

Vergine: nonostante siate astrologicamente opposti, entrambi amate prendervi cura l’uno dell’altro e ve lo direte spesso nei vostri messaggini estivi.