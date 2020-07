Oroscopo del sesso: come sarà luglio sotto le lenzuola

Marte in Ariete e Venere in Gemelli saranno indubbiamente i signori indiscussi del cielo di luglio, soprattutto per quel che riguarda il mondo dell’eros. Il caldo dell’estate risveglierà gli spiriti bollenti dei Segni di Fuoco . I Segni d’Aria invece si sentiranno più romantici e vivranno con dolcezza anche i piccoli flirt, quelli destinati a non durare oltre l’estate. Per tutti i Segni sarà un mese vivace, in cui sperimentare qualcosa di nuovo anche sotto le lenzuola. Segno per Segno, scopriamo cosa hanno in serbo le Stelle !

ARIETE - Lui -Marte nel tuo Segno per tutto il mese ti rende focoso e passionale sotto le lenzuola. La tua compagna o le tue amanti sono felici di poter condividere la loro intimità con una persona che sa raggiungere tali libelli di intimità. Tuttavia, preso dal vortice del sesso, potresti scordarti di alcuni impegni lavorativi che dovrebbero avere la priorità.

Lei - Venere in Gemelli ti rende molto frivola nel sesso. Difficilmente nel mese di luglio saprai rinunciare a qualche storiella passeggera. Marte nel tuo Segno porta fuoco e passione nell’alcova. Se sei alla ricerca di un nuovo partner, potresti restare sorpresa dalla facilità con cui lo troverai. Aspettati che sia bravo a letto, ma non che conosca la grammatica.



TORO - Lui - Plutone in Capricorno è sicuramente il tuo migliore alleato nella sfera sessuale per tutto il mese di luglio. Non ci saranno tabù e ti piacerà sorprendere le tue partner con piccoli regali acquistati al sexy shop, spesso anche commestibili. Se non sei più tanto giovane, Marte ti ricorda che non è il caso di far credere di avere più energia del reale.

Lei - Sei molto esigente nel sesso e Venere in Gemelli questo mese ti manderà a caccia di partner che sappiano soddisfare i tuoi tanti desideri senza fare problemi. Plutone ti rende disinibita ed eccitante. Non ci sono situazioni che ti fanno paura e spesso sarai proprio tu a proporre al tuo compagno di fare qualcosa di alternativo e diverso dal solito.



GEMELLI - Lui - Con Venere nel tuo Segno, sarà facile a luglio innamorarsi di una donna con cui c’è un’affinità sessuale particolarmente intenso. Non dovresti mettere limiti al tuo destino. Marte in Ariete potrebbe addirittura farti finire a letto con la tua migliore amica.

Lei - Marte in Ariete ti stuzzicherà per tutto il mese con le proposte indecenti da parte di un caro amico che non riesce a smettere di immaginarti nuda nel letto insieme a lui. E se questa storia potesse funzionare davvero? Venere nel tuo Segno apre le porte a situazioni ricche di passione e sentimento. Lasciati andare senza alcuna difficoltà o timore.



CANCRO - Lui - Con Marte e Plutone in aspetto disarmonico per tutto il mese, il tuo desiderio non sembra essere particolarmente vivo e sembra che tu non ci tenga a creare situazioni che potrebbero sfociare in incontri sessuali di fuoco e passione. Preferisci stare in attesa che qualcuna si faccia avanti e ti proponga in maniera diretta di fare l’amore con lei.

Lei - Con Marte in aspetto dissonante, dovresti aspettarti che un tuo amante possa fare cilecca mentre tenta di fare l’amore con te. Non condannarlo e cerca di capire quali possono essere stati i motivi scatenanti di questa situazione imbarazzante. Parlare di sesso senza tabù, questo mese, potrebbe essere più eccitante e divertente che farlo davvero.



LEONE - Lui - Con Marte in Ariete, l’eros non ha segreti per te, soprattutto se decidi di andare in vacanza. Preparati a sperimentare tutto ciò che hai sempre desiderato, ma che per un motivo o per l’altro non sei mai riuscito a fare con le tue partner. Con Venere in Gemelli, potresti finalmente trovare il coraggio di provarci con la tua migliore amica.

Lei - Un nuovo amante è alle porte: Marte in Ariete ti fa divertire sotto le lenzuola con un partner straniero, che riesce ad eccitarti sussurrandoti parole in tante lingue. Con Venere in Gemelli, non dovresti scartare a priori l’idea di iniziare a frequentare il tuo migliore amico. L’intesa sessuale tra di voi potrebbe essere più intensa di quanto immagini.



VERGINE - Lui - Con Venere in aspetto disarmonico, potresti sentirti stressato dalle continue avances di qualche donna tenace e insistente che non si rassegna all’idea che tu non sia interessato nemmeno ad una storia di sesso insieme a lei. Eppure, i tanti Pianeti in Capricorno ti esortano a non essere troppo critico, soprattutto se sei in astinenza da tempo.

Lei - Sembra che nel mese di luglio sesso e amore non possano coesistere e non ti interessa finire a letto con un uomo soltanto come passatempo o per vivere un’avventura che non può dare nessun valore aggiunto alla tua vita. Soltanto un vecchio amore potrebbe riuscire, con un po’ di ingegno e fantasia, a convincerti che con lui l’eros può essere diverso.



BILANCIA - Lui - Marte in aspetto disarmonico e Venere in aspetto favorevole sicuramente rendono movimentato il cielo per quel che riguarda la tua vita erotica e sessuale. Sei circondato da donne che vorrebbero fare l’amore con te e ti mostri disponibile con quasi tutte loro. Il problema è che, alla resa dei fatti, potresti non riuscire a soddisfarne nemmeno una.

Lei - Il fatto che una storia d’amore vada a gonfie vele non significa che tu ti senta anche soddisfatta e appagata sessualmente. Nonostante l’estate renda tutti più bollenti, tra te il tuo partner potrebbe esserci una sorta di distacco e di freddezza che vi impedisce di trovare un’intimità profonda. Consultare una sessuologa potrebbe essere interessante.



SCORPIONE - Lui - La tua routine giornaliera sembra essere particolarmente stressante, ma Venere ti aiuterà a rendere il mese di luglio ricco e intenso dal punto di vista erotico e sessuale. Sii sfacciato e chiedi apertamente alla tua partner quello che desideri: potrebbe accontentarti molto più semplicemente e piacevolmente di quanto tu possa soltanto immaginare.

Lei - Marte in Ariete porta ritmi frenetici, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Ed è proprio nel contesto del tuo lavoro quotidiano che potresti incontrare un uomo in grado di sconvolgerti eroticamente (più a livello ormonale che sentimentale). Venere inoltre ripresenta alla tua porta un vecchio amante che, almeno a letto, non ti ha mai deluso.



SAGITTARIO - Lui - Con Marte in aspetto favorevole, le tue voglie cresceranno per tutto il mese. Ma, se vai a caccia di avventure, potresti restare deluso dal fatto che tutte le donne che incontri che ti attraggono siano interessate a costruire una storia seria e non a godere dei piaceri di una o due notti con te. Scegli con attenzione quali prede sia meglio lasciar andare!

Lei - Se quello che cerchi è un amante con cui trascorrere qualche notte infuocata nel cielo d’estate, Marte ti accontenta e porta sulla tua via un uomo ben prestante e capace nella sfera sessuale. Se invece stai cercando un amore che ti sappia soddisfare anche eroticamente, preparati a ricevere una piccola delusione. È meglio temporeggiare ancora un po’.



CAPRICORNO - Lui - Marte in Ariete questo mese ti darà del filo da torcere. Gli impegni lavorativi che metti sempre al primo posto saranno talmente stressanti da farti spesso passare la voglia di trascorrere un po’ di tempo in compagnia di un’amante o della tua fidanzata. Soltanto una donna molto astuta può riuscire a condurti in tentazione. Non allontanarla da te.

Lei - Con Marte in aspetto disarmonico per tutto il mese, potresti essere delusa da un uomo che a parole ti farà mille promesse, ma nella resa dei conti troverà a stento il coraggio di darti un bacio sulle labbra. Non accontentarti di una storia senza passione e cerca di approfondire la conoscenza di un collega che sembra essere molto sexy nei suoi modi di fare.



ACQUARIO - Lui - Sei uno degli uomini più desiderati di quest’estate e ne sei pienamente consapevole. Marte in Ariete ti rende spiritoso e simpatico, quel tanto che basta per sedurre qualsiasi donna abbia catturato il tuo interesse e la tua attenzione. Venere in Gemelli, inoltre, ti rende passionale e divertente sotto le lenzuola. Godi con gioia dei piaceri della vita!

Lei - Marte in Ariete e Venere in Gemelli porteranno allegria e spensieratezza nella tua vita sessuale nel mese di luglio. Avrai a che fare con uomini simpatici, ironici, maliziosi e con la battuta sempre pronta per conquistarti, sedurti e convincerti che loro siano il meglio che tu possa avere. Preparati a sentirti molto desiderata e amata, in ogni modo.



PESCI - Lui - Un atteggiamento lamentoso e pessimista difficilmente attirerà a te donne disposte a vivere delle avventure d’amore. È importante che tu sia sincero e che eviti di spaventare con atteggiamenti che trasmettono ansia e preoccupazione. Il rischio è quello di farle scappare e doverti accontentare per tutto il mese di guardare qualche video pornografico.

Lei - Qualcuno questo mese potrebbe proporti di vivere storie intriganti, ma senza troppe aspettative. Sei disposta ad accettare? Con Venere in aspetto disarmonico, non ti accontenti facilmente e continui a leccarti le ferite di una delusione passata. Anche se sei in coppia, potresti rifiutare le continue avances di un partner che non dimostra di amarti.