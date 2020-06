Oroscopo: che tipo di “ex” sei quando chiudi una storia?

Uno degli argomenti più scottanti, quando si parla di relazioni, riguarda sempre i propri ex . Ci sono coppie che, quando si sfasciano, si ignorano per il resto della loro vita e altre che invece tendono a mantenere un rapporto amichevole. L’ Oroscopo e le Stelle ci aiutano a capire come ci comportiamo in qualità di ex, in base alle caratteristiche del nostro Segno Zodiacale.

ARIETE – Lui - Non sei un ex che continua a restare presente nella vita delle sue vecchie fiamme. Le consideri acqua passata e preferisci sicuramente vivere nuove avventure e non restare in un clima stagnante. L’amicizia con le tue ex è abbastanza improbabile.

Lei - O con te o senza di te. Se qualcuno è diventato un ex, non sei sicuramente ben propensa di accoglierlo nella tua vita e per te è come se non esistesse più. Lo ignori e vai per la tua strada. Ti dà fastidio anche quando le tue amiche risentono i loro ex.



TORO – Lui - Sei un uomo molto orgoglioso e preferisci non mantenere rapporti con le tue ex, per rispetto nei loro e soprattutto nei tuoi confronti. Non hai nessun tempo da dedicare a loro perché nella tua vita vuoi costruire qualcosa di solido e di duraturo.

Lei - Prima di lasciar andare un uomo, ci metti tantissimo tempo, ma una volta che lo fai la situazione è chiusa definitivamente. Non hai alcun interesse a mantenere vivo un rapporto con persone che ricorderai, ma che preferisci non sentire né vedere più.



GEMELLI – Lui - Nella tua testa frullano in continuazione tantissimi pensieri e tra questi c’è sicuramente spazio per qualche tua ex. È proprio per questo motivo che ogni tanto ti riproponi nelle loro vite, senza nessuno scopo in particolare, ma per semplice curiosità.

Lei - I tuoi ex sanno perfettamente che è possibile tenerti sotto controllo e così potresti alternare periodi in cui li ignori totalmente a periodi in cui li tempesti di messaggini o telefonate. Il vero perché, a dir la verità, non lo conosci nemmeno tu.



CANCRO – Lui - Se dipendesse solo ed esclusivamente da te, non manterresti nessun rapporto con le tue ex. Ma, dato che continuano a sentire i tuoi genitori, ogni tanto ti accerti con loro sul fatto che stiano bene. Ci sono storie di cui non riesci ad accettare la fine.

Lei - Provi troppo rancore per i tuoi ex per mantenere un rapporto amichevole con loro. Nella maggior parte dei casi, infatti, sia che sia stata tu a lasciarli o sia che siano stati loro, ti hanno ferito e per questo non meritano più di avere a che fare con te.



LEONE – Lui - Se una donna è diventata una tua ex, un motivo c’è. Ed è lo stesso per cui molto probabilmente la bloccherai su tutti i social network e non vorrai più avere a che fare con lei. Deve ringraziare di aver avuto la possibilità di stare insieme a te.

Lei - Non riesci a capire come abbia fatto un uomo a perdere l’opportunità di mantenerti al suo fianco ed è per questo che, in qualità di ex, non intendi più avere a che fare con lui. Sparisci così dalla sua vita ed esigi che pure lui faccia lo stesso con te.



VERGINE – Lui - A te piacerebbe mantenere dei rapporti civili con le tue ex, ma a loro dà enormemente fastidio la tua freddezza e il tuo atteggiamento di superiorità nei loro confronti. Quindi i tuoi buoni propositi finiscono nel nulla, così come le vecchie relazioni.

Lei - Non ti interessa sapere cosa succede nella vita dei tuoi ex fidanzati e preferisci evitare di avere rapporti con loro o con i loro amici. Soltanto se vieni a sapere qualcosa di spiacevole che è capitato, li contatti per educazione e gentilezza.



BILANCIA – Lui - Sei uno degli uomini più presenti nella vita di quasi tutte le tue ex, tranne di quelle che si sono stufate di ricevere messaggi da parte tua tutte le volte che vai in crisi con la tua fidanzata. È più forte di te: non riesci a staccarti completamente da loro.

Lei - Sei una delle ex più temute dello Zodiaco perché sei sempre carina, curata e hai foto impeccabili sui tuoi social network. Con i tuoi ex mantieni rapporti amichevoli, che ovviamente infastidiscono le loro attuali fidanzate. A te questo non importa.



SCORPIONE – Lui - Per te non è mai facile lasciar andare il tuo passato ed è per questo che impieghi tanto tempo prima di dimenticare le tue ex. Nel momento in cui una storia finisce, è praticamente impossibile che possa riaprirsi, ma il ricordo è più tosto da abbandonare.

Lei - Come ex sei rancorosa e vendicativa, specialmente se la storia tra te e il tuo vecchio fidanzato si è interrotta a causa di un tradimento. Non ti farai mai più sentire con lui, ma lo spierai sui social network e farai in modo che sappia che ti sei rifidanzata.



SAGITTARIO – Lui - Non provi più nulla per le tue ex e non ti dispiace se ogni tanto si fanno sentire per sapere come stai e cosa stai facendo della tua vita. Generalmente tu eviti di contattarle, ma non per mancanza di interesse: non ci pensi e sei preso dai tuoi impegni.

Lei - I tuoi ex ti fanno un po’ pena: se non sono stati in grado di stare con una donna come te, significa che non valgono poi così tanto. Non provi rancore per loro e ogni tanto, quando Facebook te lo ricorda, li contatti per gli auguri di compleanno.



CAPRICORNO – Lui - Non sei mai stato un tipo particolarmente loquace: non lo sei come fidanzato né tantomeno come ex fidanzato. Con le tue ex mantieni un rapporto civile e le saluti quando le incontri. Se lavorano con te, cerchi di essere serio e corretto con loro.

Lei - Solitamente non prendi in maniera negativa la fine di una relazione, anche perché nella maggioranza dei casi sei tu a prendere questa decisione. Preferisci però evitare di sentire o vedere i tuoi ex, a meno che sia necessario per forze di causa maggiore.



ACQUARIO – Lui - Ci sono alcune ex che hanno lasciato un segno particolarmente forte nella tua vita ed è con loro che cercherai di mantenere per sempre un rapporto di amicizia e di lunga durata. Delle altre, invece, ricordi a malapena i nomi e il segno zodiacale.

Lei - Per te è assolutamente naturale continuare a sentire o frequentare i tuoi ex fidanzati, a meno che ti abbiano riservato un trattamento particolarmente spiacevole (e allora ci vorrà tempo, ma supererai pure quello). Tendi a perdonare e a dimenticare.



PESCI – Lui - Appena si conclude una storia d’amore, tu tendi a viverla in maniera molto drammatica e smetti di sentire la sua ex, per parlare male di lei con chiunque. Dopo un po’ di tempo, preso dal pentimento, la ricontatti per parlare e, in futuro, chissà…

Lei - Hai un pessimo ricordo di tutti i tuoi ex. Tu da bambina eri convinta che le storie d’amore avessero sempre un lieto fine e invece sei rimasta tristemente delusa da loro e dal loro comportamento. Non vuoi più rapporti né con loro né con le loro mamme.