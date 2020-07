Astrologia: Venere e il nostro modo d'amare

Qual è il n ostro modo d’amare gli altri? Come possiamo imparare a studiarlo attraverso il nostro Tema Natale? In Astrologia è Venere il Pianeta dell’amore e la sua posizione nei Segni e nelle Case Zodiacali ci svela in che modo amiamo gli altri.

Dopo aver calcolato da quale Segno viene ospitata Venere, possiamo studiarne il significato.



VENERE IN ARIETE - Il modo d’amare è focoso, rapido e spesso di breve durata. Si ha la tendenza a prediligere i fuochi di paglia rispetto alle relazioni che si costruiscono nel tempo.



VENERE IN TORO - È una Venere che ama con passione e carnalità: grande amore per i piaceri della vita e generosità nei confronti di chi si ama. Calore e protezione si fondono insieme.



VENERE IN GEMELLI - Venere in questo Segno ama più con la mente che con il corpo o con le emozioni. Va costantemente alla ricerca di stimoli intellettuali per sentirsi viva e innamorata.



VENERE IN CANCRO - La tenerezza e la dolcezza di Venere in questo Segno Zodiacale sono ineguagliabili. Ama con tutta se stessa e il suo desiderio più grande è quello di creare una famiglia.



VENERE IN LEONE - A questa Venere piace mettersi in mostra e perciò ama in modo plateale e pubblico. Non accetta di essere rifiutata ed è pronta a fare grandissime scenate di gelosia.



VENERE IN VERGINE - Si fa fatica ad amare in maniera spontanea e naturale perché è come se questa Venere si autoimponesse delle regole difficilissime da rispettare.



VENERE IN BILANCIA - Le modalità di amare sono raffinate ed eleganti. Si va sempre alla ricerca di una parola gentile da sussurrare a chi si ama. L’estetica ricopre un ruolo importante.



VENERE IN SCORPIONE - Questa Venere solitamente non si dà una misura e spesso rimane ossessionata dall’idea di aver amato una persona con cui non si sta più insieme.



VENERE IN SAGITTARIO - Ama con lo spirito e va alla ricerca di partner che sappiano far sorridere il cuore e il cervello allo stesso tempo. Non è una campionessa di fedeltà.



VENERE IN CAPRICORNO - Ci impiega molto tempo prima di aprire il suo cuore a qualcuno, ma quando lo fa, superando grandi barriere, dimostra stabilità e passione.



VENERE IN ACQUARIO - Venere in questa posizione tenta sempre di scappare perché ha paura di essere costretta a ricoprire sempre lo stesso ruolo. Cerca l’amicizia nell’amore.



VENERE IN PESCI - Il modo d’amore viaggia con le emozioni più romantiche che possano esistere. Si tende a vivere l’amore più nei sogni che nella realtà. Infatuazioni profonde.