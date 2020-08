Oroscopo: la bellezza e i trattamenti ideali Segno per Segno

Nessuna donna è esente dalla vanità e, chi più chi meno, ogni tanto si rivolge al proprio centro estetico di fiducia per qualche trattamento che la faccia sentire più bella, più giovane o più sexy (e tante volte anche più felice). Ovviamente ciascuna ha le proprie preferenze e le Stelle e l’Oroscopo ci rivelano quale può essere il trattamento di bellezza più indicato per ciascun Segno Zodiacale.

ARIETE - Una delle parti più sensibili del tuo corpo è sicuramente la testa ed è proprio lì che si accumulano spesso tensioni. Un massaggio al viso ti aiuta a rilassare tutti i piccoli muscoli intorno agli occhi, alla bocca e il collo. Un trattamento di questo tipo non solo ti fa apparire più giovane e più bella, ma è molto utile anche per farti passare il mal di testa e affrontare più serenamente la giornata.

TORO - Sei una assidua frequentatrice di centri estetici e centri benessere. Tendenzialmente hai fatto almeno una volta tutti i trattamenti disponibili, ma i più utili per te sono quelli che ti aiutano a ridurre la cellulite e ad avere un corpo più snello e tonico. E così, via libera a radiofrequenza, onda d’urto o lipolaser. Ti piace stare sdraiata nel lettino mentre i macchinari fanno il loro lavoro da soli.

GEMELLI - Da quando hai scoperto che si può ringiovanire la pelle del viso con l’ossigenoterapia, hai iniziato a frequentare in maniera più costante i centri estetici del tuo quartiere. La cosa buffa e divertente è che, proprio tu, probabilmente non avresti bisogno di fare questi trattamenti. L’idea di non invecchiare però ti piace. Forse è per quello che anche interiormente ti senti sempre una bambina.

CANCRO - Solitamente tu preferisci i trattamenti di bellezza fatti in casa. Ti fai fare il colore ai capelli da un’amica, la ceretta alle braccia da tua zia, la manicure da tua cugina e così via. Tuttavia, se proprio devi andare in un centro estetico per qualche trattamento, allora scegli di fare qualcosa che ti faccia veramente star meglio, come uno scrub per il corpo, con cui avere la pelle morbida e liscia.

LEONE - Per qualsiasi appartenente al tuo Segno Zodiacale, la cura dei capelli è prioritaria rispetto a tanti altri trattamenti estetici, che non vengono comunque mai trascurati. Sei o non sei la più bella del reame? Per essere più bella, non puoi quindi rinunciare ad un trattamento anticrespo per i tuoi capelli o un colore che sappia illuminare il tuo viso. Il tuo parrucchiere ti vuole molto bene.

VERGINE - Per una persona che ama la praticità e che ha grande dimestichezza con le attività manuali, il trattamento di bellezza irrinunciabile non può che essere la manicure. Non ti interessa avere le unghie di tutti i colori, ma vuoi che siano ordinate e pulite. Solitamente scegli sempre colori neutri, che non diano troppo nell’occhio e usi costantemente tante cremine profumate, idratanti e nutrienti.

BILANCIA - Per il centro estetico è come una seconda casa e sei sempre in prima linea per provare i nuovi trattamenti del momento. Se c’è una cosa a cui non sai rinunciare, è il trucco professionale. Adori lasciare che qualcuno colori il tuo viso per valorizzare i tuoi lineamenti. Non ti piacciono i colori scuri e adori il lucidalabbra. Capita spesso che frequenti dei corsi per imparare a truccarti da sola.

SCORPIONE - Non sei una che ama parlare dei trattamenti di bellezza che fa, ma sicuramente per essere tanto sexy e affascinante ti affidi spesso anche tu a qualche brava estetista. Sicuramente per te sono indispensabili la ceretta, il laser o la luce pulsata per rimuovere la peluria e rendere la tua pelle ancora più liscia e morbida al tatto. Usi anche tantissimi prodotti che ne rallentano la ricrescita.

SAGITTARIO - Per avere sempre gambe toniche e snelle, ogni tanto anche tu ti affidi a qualche trattamento di bellezza e, oltre ad usare diversi gel e creme anticellulite, hai scoperto di trarre grandissimi vantaggi dalla pressoterapia. Non solo fa benissimo alla tua circolazione, ma ti rilassa piacevolmente e ti lascia con un senso di leggerezza straordinario. Dopo averla fatta, sei subito pronta per una nuova corsa.

CAPRICORNO - Le ossa e i denti sono sicuramente tra le parti più sensibili del tuo corpo. E forse è proprio per questo che consideri la pulizia dei denti un trattamento irrinunciabile per sentirti più bella. Del resto, non è così facile vederti sorridere e, quando lo fai, ti piace mettere in mostra i tuoi denti lucidi e bianchi. Non usi quasi mai prodotti chimici e scegli anche collutori biologici e naturali.

ACQUARIO - Sei una persona innovativa e tecnologica e, visto che la tecnologia lo consente, perché dovresti rinunciare ad alcuni trattamenti che possono essere utili per farti sentire più bella? Il microblanding alle sopracciglia per te è una cosa scontata e conosci l’estetista migliore della tua città. Ti piace sperimentare trattamenti nuovi, ma non troppo invasivi. Vuoi essere più bella senza soffrire!

PESCI - Il trattamento di bellezza più indicato per il tuo Segno Zodiacale non può che essere la pedicure e, soprattutto in estate, scegli per i tuoi piedi dei colori vivaci, che ti trasmettano allegria e gioia. Passi dal rosso al turchese, dal rosa all’oro con estrema facilità. Spesso tendi ad abbinare questo trattamento ad un massaggio ai piedi o, meglio ancora, alla riflessologia plantare che tanto ami.