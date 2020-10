Oroscopo: le Stelle ci invitano a meditare, Segno per Segno

Che cos’è la meditazione e perché tante persone la praticano costantemente? Sono tanti i benefici di questa pratica che ha origini molto antiche e oggi trova riscontro anche negli studi neuroscientifici. In base al nostro Segno Zodiacale, possiamo scoprire quali sono i motivi per cui ci è utile fermarci un istante per ascoltare il respiro ed iniziare la meditazione. L’Oroscopo e le Stelle ci danno preziosi consigli su come migliorare la qualità delle nostre giornate.

ARIETE - I benefici della meditazione su di te sono quasi sempre immediati. Tu, infatti, hai la malsana abitudine di arrabbiarti facilmente, anche per questioni di poca importanza. E, nonostante questa rabbia non abbia una lunga durata, condiziona il tuo umore e ti predispone al mal di testa. La meditazione può aiutarti ad acquietare il tuo animo e a non reagire sempre impulsivamente a tutte le sollecitazioni che ricevi. Non c’è bisogno di meditare per ore. Puoi iniziare con la tecnica di un solo minuto.



TORO - A volte lo nascondi bene, ma sei una persona molto ansiosa: chi ti ha visto nei minuti o nelle ore antecedenti ad un esame o un concorso o una prova importante, sa bene quanto tu vada in tilt. Inoltre, l’agitazione ti porta molto spesso a mangiare per placare quel senso di vuoto che senti dentro. Nel tuo caso, meditare potrebbe essere utile proprio per mettere a tacere quest’ansia, rilassarti e ascoltare il tuo corpo. Non lasciare che la pigrizia ti impedisca di avere una migliore qualità della vita.



GEMELLI - Ti piacerebbe trovare quel centro di gravità permanente di cui parla anche Battiato nella tua canzone? Con la meditazione diventa possibile! Sei una persona incostante e molto spesso rinunci ai tuoi obiettivi perché non sai cosa vuoi. Un giorno vuoi una cosa e il giorno dopo l’esatto contrario. Sei intelligente e ti rendi conto di quanto questo sia assurdo, ma allo stesso tempo inevitabile. Facendo silenzio nei tuoi pensieri, lascerai spazio alla voce interiore che ti guiderà verso una sola meta.

CANCRO - Il tuo Segno è governato dalla Luna, regina delle emozioni: sono la tua forza, ma anche la tua debolezza quando diventano negative e ti impediscono di vedere la bellezza di ciò che ti circonda. Meditare per te può essere molto utile per placare le tue emozioni e azzerare la recriminazione e i sensi di colpa, che spesso cerchi di mettere anche alle persone che ti stanno vicino. Uno stato d’animo pacifico ti aiuta a sviluppare l’intuito e le doti medianiche che spesso ti fanno avere presentimenti profetici.



LEONE - Perché dovresti meditare? È molto semplice: hai mai guardato con attenzione le persone che lo fanno abitualmente? Che energia ti trasmettono? Come sono i loro volti e il loro sguardo? Vorresti essere come loro? Se la risposta è sì, ricordati che la meditazione può concretamente rendere il tuo viso più bello in quanto più rilassato. E tu puoi diventare un modello da seguire per tante persone che, prese dai loro problemi, non si rendono conto di quanto la vita sia meravigliosa e straordinaria.



VERGINE - Sei una persona molto intelligente e critica, non soltanto nei confronti degli altri, ma soprattutto di te stessa. È per questo che qualche volta sorgono delle insicurezze: tu ti rendi conto di avere dei limiti, ma non sai come superarli. La meditazione può aiutarti a migliorare la tua autostima. Mettendo a tacere la mente, tutto sembrerà più facile, anche vincere quelle piccole o grandi paure che ti porti dietro dall’infanzia. Dopo un po’ di allenamento, anche la timidezza può diventare un ricordo.



BILANCIA - Una delle principali caratteristiche del tuo Segno è l’indecisione. Quando qualcuno ti mette di fronte ad una scelta, tu vai in tilt e non hai sempre il coraggio di assumerti la responsabilità di quella decisione. Praticare la meditazione ti può aiutare a diventare una persona più responsabile, in grado di affrontare coraggiosamente la vita, qualsiasi siano le conseguenze delle sue azioni. La postura di chi medita è molto elegante ed è importante per raggiungere lo stato ricercato da chi pratica.



SCORPIONE - Un animo tormentato come il tuo non conosce la pace ed è proprio questa a cui dovresti anelare per vivere felice. Quando mediti, il silenzio ti permette di fare pace con una parte di te che non sempre accetti. E così, nel silenzio nasce la pace e tu ti liberi da tutte quelle emozioni e condizionamenti che ti hanno impedito di godere pienamente di ogni istante della tua vita. La spiritualità ti affascina e non ti ha mai fatto paura. Se ti metti di impegno, sei anche molto costante con la pratica.



SAGITTARIO - Uno dei più grandi benefici della meditazione è sicuramente il rilassamento del corpo e, una persona sportiva come te, dovrebbe sapere quanto questo sia importante per essere più performante nelle tue gare. Della meditazione ti interessa molto anche l’aspetto spirituale, che richiama tutte quelle domande che ti sei sempre fatta sul significato della vita e sul perché sei qui, sulla terra, in questo momento. Chi cerca, trova e, se ancora non hai trovato un maestro che ti guidi, abbi fede e lo troverai.



CAPRICORNO - Quando ti vien detto di essere una persona silenziosa, si fa riferimento al fatto che sei taciturna. Non ami le lunghe chiacchiere, soprattutto se si tratta di pettegolezzi o di argomenti che riguardano la tua vita privata. Ma, a questo silenzio esteriore, non sempre ne corrisponde uno interiore e spesso dentro di te si muovono dei veri uragani. Sono le emozioni che non riesci ad esprimere. La meditazione ti fa scoprire che il vero silenzio è dentro di te e, scoprendolo, puoi comprendere le tue emozioni.



ACQUARIO - Ci sono determinati argomenti e tematiche che attraggono inevitabilmente la tua curiosità e tra questi c’è anche la meditazione. Non solo la pratichi tu, ma molto spesso cerchi di coinvolgere anche i tuoi amici, spiegando loro perché possa essere utile. Non ti accontenti delle meditazioni guidate però: per te l’ideale sarebbe visitare luoghi in cui tante persone praticano insieme sotto la guida di un guru. Non c’è bisogno di andare in India. A volte quello che cerchi si trova dietro l’angolo.



PESCI - Sei una persona molto sensibile e hai sempre cercato di nutrire il tuo mondo spirituale con letture specifiche, musiche rilassanti, pietanze che non appesantiscano il corpo ma lo aiutino a purificarsi. Tutto è utile se ti fa star bene e la meditazione può essere ancora più efficace se accompagnata da uno stile di vita salutare. La storia della vita di tanti maestri spirituali ispira ogni giornata e ti guida ogni giorno con bontà e dolcezza. Dovresti però fare un po’ di attenzione ai ciarlatani.