Cristalloterapia: le pietre per la concentrazione mentale

L'agata aiuta ad avere una chiara visione delle situazioni. Il lapislazzuli stimola le facoltà mentali ed è molto utile per migliorare la memoria. L'onice favorisce la concentrazione ed è utile quando si deve parlare in pubblico perché migliora l'autocontrollo. La fluorite aiuta a mantenere alta l'attenzione e favorisce l'apprendimento: è molto indicata per gli studenti. L'ametista è considerata la pietra della saggezza e dell'illuminazione.

Le pietre e i cristalli, oltre ad essere degli oggetti molto belli per decorare gli ambienti in cui viviamo, hanno delle proprietà terapeutiche e vengono utilizzati per modificare le vibrazioni in cui siamo immersi. Ecco perché, dopo averli purificati, possiamo indossarli o tenerli vicino per godere dei loro benefici.