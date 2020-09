Oroscopo: i 12 Segni in fila al supermercato

Capita a tutti di andare a fare la spesa e trovare delle lunghe file per pagare alla casa . C’è chi perde la pazienza e chi invece, in maniera composta e pacata, aspetta il proprio turno. In base al nostro Segno Zodiacale, l’Oroscopo ci svela quali sono gli atteggiamenti più comuni che adottiamo. Le Stelle continuano a darci preziosi riferimenti per imparare a conoscere chi siamo e chi abbiamo vicino.

ARIETE - Fare la spesa non rientra sicuramente tra le tue attività preferite, ma se necessario lo fai senza troppe lamentele. E così, senza troppe polemiche, ti metti in fila e rispetti con un po’ di sofferenza il tuo turno. Quando qualcuno cerca di superarti, esce fuori la tua indole di fuoco e basta uno sguardo per far capire che esigi rispetto e considerazione. Del resto, la vita per te è una continua battaglia.



TORO - Quando vai a fare la spesa, ti si riconosce facilmente perché il tuo carrello è sempre stracolmo, ma non di tanti alimenti diversi, bensì di grandi quantità di alcuni dei tuoi alimenti preferiti. Mentre sei in fila alla cassa, guardi compiaciuta le confezioni che stai per acquistare e non ti accorgi nemmeno quando è il momento di avanzare, suscitando le polemiche di chi si trova dietro di te.



GEMELLI - I tuoi ritmi di vita frenetici rimangono tali anche quando vai a fare la spesa. Impieghi pochissimo tempo per scegliere tutto quel che ti occorre e trovi abbastanza assurdo trovare file lunghissime alla cassa. È per questo che ogni tanto tenti di superare qualcuno con la tua astuzia oppure, se hai acquistato pochi articoli, chiedi con molta disinvoltura di passare avanti alle persone che hai di fronte.



CANCRO - Anche quando vai a fare la spesa, ti piace essere accompagnata da qualcuno dei tuoi familiari, come supporto sia fisico che psicologico. Impieghi tanto tempo per scegliere tutto ciò che ti serve in mezzo agli scaffali. Una volta alla cassa, inizia la ricerca della tessera fedeltà e, non di rado, te la fai prestare da tua mamma, tua sorella, tua zia o tua cugina. Al supermercato ti conoscono tutti.



LEONE - Stare in fila alla cassa del supermercato è una delle tante occasioni che ti offre la vita per metterti in mostra in mezzo a tante persone. Ti si riconosce facilmente per il tuo look, che non ha niente di sobrio. Per attirare l’attenzione, fai ad alta voce delle domande ai cassieri da lontano, noncurante di chi si trova davanti a te. Prima di scegliere la carta con cui pagare, le tiri fuori tutte.



VERGINE - Quando vai a fare la spesa, hai sempre con te una lista molto dettagliata di tutto ciò che ti occorre e, una volta che arrivi in fila alla cassa, fai il check-up per verificare di aver preso tutto e prendi nota del prezzo dei diversi articoli. Lasci sempre i cassieri sorpresi del fatto che tu conosca alla perfezione il totale del conto, prima che loro te lo comunichino. Sei una calcolatrice vivente.



BILANCIA - Ti piace uscire per fare shopping e non per fare la spesa. Quando ti trovi in fila al supermercato, emerge la tua natura socievole e chiacchieri con tutti: ogni occasione è buona per fare nuove amicizie e scambiarsi magari opinioni sui prodotti appena acquistati. Capita infatti che, in preda all’indecisione, ti presenti alla cassa con due prodotti simili e, probabilmente, a scegliere sarà il cassiere.



SCORPIONE - Non credi che ci siano persone felici di stare in fila per fare la spesa e, anche se dovessero esistere, non sarebbero persone con cui vorresti avere qualcosa a che fare. L’attesa al supermercato ti pesa notevolmente e riesci a superarla senza stress soltanto se nessuno osa rivolgerti la parola, anche soltanto per chiederti di avanzare o di iniziare a depositare i tuoi articoli in cassa.



SAGITTARIO - Molto spesso tu non ti accorgi nemmeno di essere in fila per pagare al supermercato: dal momento in cui entri al momento in cui esci, hai sempre gli auricolari per parlare con qualcuno, registrare o inviare messaggi vocali dalla lunghezza discutibile. Non ti lasci superare senza batter ciglio, ma se vedi una persona in difficoltà, sei proprio tu a chiederle se vuole passare avanti, con gentilezza.



CAPRICORNO - A te fare la fila al supermercato non peserebbe affatto, se le persone fossero disciplinate. Invece ti innervosisci continuamente per via di quelli che lasciano il carrello incustodito pur di non perdere il posto, quelli che passano da una cassa all’altra, senza badare a chi hanno accanto o quelli che poco prima di pagare tornano indietro perché hanno dimenticato qualcosa. Ci vuole pazienza.



ACQUARIO - Per te fare la fila al supermercato è decisamente snervante e, quando ne hai la possibilità, scegli le casse automatiche, dove puoi accorciare i tempi e fare tutto autonomamente, inserendo le tue tanto amate carte di credito. Non vuoi assolutamente perdere tempo. Se trovi fila anche alle casse automatiche, la tentazione di mollare tutto e cambiare supermercato è forte e non di rado accade davvero.



PESCI - Sei una persona disponibile e gentile: a volte vai a fare la spesa anche per le persone care o qualcuno che si trova in difficoltà. Metti in conto la fila ancor prima di entrare al supermercato. Sei la tipica persona che dimentica la lista della spesa a casa oppure fa mille giri del supermercato per cercare poche cose. Senza che nemmeno te ne accorga, qualcuno ti supera sempre. Il karma farà il suo dovere!