Oroscopo: dai energia positiva alla casa, come vuole il tuo Segno

A volte non ce ne rendiamo conto, ma gli ambienti in cui trascorriamo gran parte del nostro tempo hanno un livello energetico che può variare nel corso del tempo. È per questo che capita di percepire delle vibrazioni positive in alcune case anzi che in altre. Esistono tanti stratagemmi per purificare le nostre abitazioni. L ’Oroscopo ci illustra un metodo per purificare la casa per ciascun Segno Zodiacale. Per vivere in armonia con le Stelle !

ARIETE - Qualcuno un giorno ti ha detto che le candele riescono a bruciare le energie negative presenti nella tua casa. E, probabilmente, è da allora che tieni sempre qualche candela di scorta, da accendere nei momenti in cui senti un po’ di tensione intorno a te oppure quando vuoi semplicemente rilassarti. Ti piacciono tanto quelle rosse, con profumazioni decise, ma hai la sensazione che quelle bianche siano più efficaci per purificare l’ambiente e trasmetterti serenità. Sono anche molto romantiche!



TORO - Sei una grande amante degli oli essenziali: li collezioni in tutte le loro fragranze e sei consapevole di poterli utilizzare in tanti modi diversi, anche per purificare o energizzare l’ambiente in cui vivi. Per godere appieno dei loro benefici, puoi usare un diffusore e creare delle miscele che contengano gli oli essenziali che senti più adatti alla tua vita in determinati momenti. La lavanda è indispensabile per rilassarti e dormire meglio. Il limone, invece, ti porta sempre il buonumore!



GEMELLI - Per te purificare gli ambienti domestici è un gioco e nel corso della tua vita hai sicuramente sperimentato tante strategie divertenti e curiose. Negli ultimi tempi, ti sei lasciata catturare dal fascino delle lampade di sale, che con la loro luce soffusa sul rosa riescono sempre a creare un’atmosfera magica intorno a loro. Ne collezioni di tutte le forme e di tutte le dimensioni. Anche per l’ufficio, potresti acquistare quelle piccole, che si possono attaccare alla usb del tuo computer.



CANCRO - La casa per te è un ambiente sacro e ci trascorri tanto del tuo tempo libero in compagnia della tua amata famiglia. Per mantenere gli ambienti purificati ed energizzati, pensi che possa essere utile esporre delle immagini sacre, come le immagini di qualche angelo, dei santi o di qualche divinità buddista con cui senti di entrare particolarmente in risonanza. Non importa che siano legate a qualche religione: ti soffermi sulla simbologia che incarnano. Chi viene a farti visita non può non notarle.



LEONE - Per riequilibrare l’energia presente negli ambienti domestici, tu scegli soluzioni che possano rendere anche la tua abitazione più accogliente e scenografica. La scelta di opportune pietre e cristalli può essere molto interessante: a volte scegli i colori con cui risuoni maggiormente in quel periodo, altre volte studi dettagliatamente le proprietà delle pietre, per testarne l’efficacia. Tra le tue preferite c’è la shungite, che neutralizza le energie elettromagnetiche oppure l’occhio di tigre.



VERGINE - Sei una grande amante della natura e, se ne hai la possibilità, scegli sempre di vivere in case che abbiano un giardino dove coltivare le tue piante e sistemare la cuccia del tuo cane e del tuo gatto. Anche dentro casa, per creare un’atmosfera pulita e felice, scegli accuratamente delle piante da curare con amore e protezione. Il tronchetto della felicità cresce rigoglioso nei tuoi vasi e diventa un pezzo d’arredo insostituibile. Anche l’edera e il ficus hanno un effetto purificante per l’aria di casa.



BILANCIA - A te piace vivere in ambienti profumati e ordinati. A volte ti rendi conto che, soprattutto dopo aver avuto tanti ospiti, si crei un’energia ristagnante e non basta spalancare le finestre per rimuoverla. Hai scoperto il potere degli incensi e ne usi in abbondanza, ma soltanto in determinate profumazioni. È indispensabile che siano naturali e cerchi di scegliere i migliori in commercio per la loro qualità. Tra i tuoi preferiti ci sono sicuramente quelli alla rosa oppure al muschio bianco.



SCORPIONE - Sei una persona estremamente sensibile e ti accorgi sempre istantaneamente delle energie negative che ci sono negli ambienti che frequenti o in cui vivi. Il rimedio che consideri più adatto è quello di avere un gatto, che sappia ripulire la tua casa dalle energie negative. Pare che questo animale, infatti, abbia il magico potere di saper riconoscere quali sono i punti in cui si ristagna l’energia. Non solo il gatto protegge la tua casa, ma protegge anche te e tutti coloro che vi abitano.



SAGITTARIO - Molto spesso, e soprattutto dopo i tuoi lunghi viaggi in giro per il mondo, ti capita di tornare a casa e percepire un’atmosfera pesante. Tra tutti i rimedi che ti son stati consigliati e che hai sperimentato in diversi luoghi del mondo, il più efficace ti sembra il palo santo. Bruciare questo piccolo legnetto è un rito che ti piace ripetere frequentemente, anche quando percepisci vibrazioni positive. Ti piace pensare che in passato venisse usato anche per le sue proprietà terapeutiche.



CAPRICORNO - Ogni tanto ti piace indagare sui rimedi che venivano usati nell’antichità per risolvere le piccole problematiche quotidiane. E hai scoperto che le fumigazioni sono sempre state considerate uno strumento eccezionale per purificare gli ambienti. Ecco perché ogni tanto ti diletti a bruciare la salvia bianca che, oltre ad essere un potente antisettico, è conosciuta per la sua capacità di liberare qualsiasi ambiente dall’eventuale presenza di spiriti maligni. Il suo odore non è eccezionale.



ACQUARIO - Tra tutti i Segni, probabilmente il tuo è quello più fanatico quando si parla di riequilibrare le energie degli ambienti in cui si vive. Nella tua grande biblioteca, non possono sicuramente mancare dei manuali sul Feng-Shui e ogni tanto ti diverti a sperimentare se i consigli scritti siano veramente efficaci. Ecco perché sei sempre molto attenta a non lasciare troppi specchi scoperti. Negli angoli della tua casa ci sono spesso sparsi dei sacchettini con all’interno del sale grosso (cattura-energia).



PESCI - Dopo aver scoperto su internet l’esistenza di musiche per purificare la casa e liberarla dalle energie negative, non ne puoi più fare a meno. Per te è importante vivere in un ambiente che ti trasmetta serenità e positività. Quando aspetti ospiti, cerchi sempre di creare l’atmosfera adatta per accoglierli nel migliore dei modi. I suoni della natura rientrano sicuramente tra i tuoi preferiti, ma hai anche una discreta conoscenza di musiche classiche adatte per ogni circostanza e situazione.