Astrologia: come indovinare il Segno di una persona

Se ci si appassiona o semplicemente ci si interessa un po’ all’ Astrologia e agli Oroscopi , capita spesso, quando si fanno nuove conoscenze, di chiedersi di che Segno Zodiacale sia la persona con cui abbiamo scoperto di avere tante affinità oppure tante divergenze. Ma, quante volte riusciamo ad indovinare il vero Segno della persona che abbiamo di fronte? Su cosa ci basiamo per emettere il nostro verdetto zodiacale? Esiste qualche tecnica per aumentare le nostre probabilità di riuscita?

Potrebbe essere più semplice indovinare l’Ascendente perché rappresenta le maschere che indossano le persone, l’immagine di sé che mostrano agli altri. Per fare un esempio pratico, se incontrassimo una donna vestita con colori appariscenti e sgargianti, e magari con tanti gioielli in vista, è più probabile che il suo Ascendente sia Leone che Capricorno perché altrimenti preferirebbe qualcosa di più sobrio e semplice.

Il look ci dà indicazioni molto precise su quello che può essere l’Ascendente e qualche volta anche il Segno Zodiacale (cioè il Segno Solare).



Se avessimo modo di fare qualche domanda alle persone con cui ci relazioniamo, allora potremmo anche tentare di indovinare il Segno Zodiacale. In fondo, il solo fatto di sapere se una persona è socievole o solitaria, potrebbe farci capire meglio chi abbiamo di fronte.



Per fare un altro esempio, una persona molto sportiva ha più probabilità di appartenere al Segno del Sagittario che a quello del Toro. Sarebbe bello non dare troppe etichette e concederci la possibilità di conoscere una persona a prescindere dal suo Segno Zodiacale: in quanti eviterebbero i Gemelli o gli Scorpione? Ricordiamoci che ogni persona è caratterizzata da un Tema Natale che va ben oltre le caratteristiche del suo Segno. In ognuno di noi si nasconde un universo!