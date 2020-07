Astrologia: la Luna e la maternità

Nell’interpretazione del Tema Natale in Astrologia , è importante studiare in maniera approfondita il ruolo della Luna , che nelle sue simbologie rappresenta anche la figura materna e il modo di vivere la maternità.A seconda del Segno in cui si trova la Luna nel nostro Tema Natale, scopriamo molto sinteticamente come viviamo la maternità.

LUNA IN ARIETE - Vivi la maternità con grande fierezza e desideri che i tuoi figli siano sempre i numeri uno. È sbagliato imporgli di fare quello che avresti voluto fare tu.

LUNA IN TORO - Sei sicuramente la mamma più protettiva dello Zodiaco e ai tuoi figli non mancheranno mai cure e premure. Vuoi che vivano una vita agiata.

LUNA IN GEMELLI - Per te è difficile rinunciare al ruolo di figlia e incarnare quello di genitore. È per questo che spesso si creano dei rapporti conflittuali con i tuoi figli.

LUNA IN CANCRO - La maternità è il sogno della tua vita e per i tuoi figli saresti disposta a rinunciare a tutto. Fai sempre in modo che si sentano amati e coccolati.

LUNA IN LEONE - Per te i figli sono un dono prezioso, da mettere in mostra in quanto tuoi. A volte vivi la maternità in maniera competitiva, soprattutto con le figlie.

LUNA IN VERGINE - Non si può forse dire che tu abbia un senso materno troppo spiccato, ma quando decidi di avere dei figli ti prendi cura di loro con grande dedizione.

LUNA IN BILANCIA - Come mamma, cerchi di non essere troppo invadente e ti preoccupi con molta leggerezza che i tuoi figli possano avere sempre il meglio dalla vita.

LUNA IN SCORPIONE - Non sei una mamma facile da gestire e molto spesso insinui nei tuoi figli dei grandi sensi di colpa che si porteranno dietro per diverso tempo.

LUNA IN SAGITTARIO - Non vivi la maternità come un obbligo e, quando decidi di avere dei figli, cerchi di condividere con loro tutte le esperienze che eri abituata a fare.

LUNA IN CAPRICORNO - Non è vero che sei la mamma più severa dello Zodiaco. Però, sei sicuramente quella che mette più regole ai figli, tentando di insegnare la disciplina.

LUNA IN ACQUARIO - Hai la fama di essere una mamma amica e forse è proprio per questo motivo che fai fatica ad importi come figura autorevole quando servirebbe.

LUNA IN PESCI - Vivi la maternità con gioia infinita. Diventi presto una mamma premurosa, dolce, che si preoccupa ed entra in ansia con estrema facilità.