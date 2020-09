Tarocchi, l’Imperatore: il significato dell’Arcano n.4 

Nello studio degli Arcani Maggiori dei Tarocchi , dopo il Matto , il Bagatto , la Papessa e l’Imperatrice , incontriamo l’Imperatore . In questo Arcano, il numero 4, viene solitamente raffigurato un sovrano, seduto sul suo trono, con un portamento maestoso e sicuro di sé. In alcuni mazzi di carte viene raffigurato con un uno scettro sulla mano, simbolo della sua regalità . Sia il rosso che il blu vengono spesso scelti come colori per raffigurare le sue vesti.

L’Imperatore rappresenta l’azione e il potere. Trasmette stabilità e fermezza, è una figura forte e imponente. Porta alla realizzazione concreta di progetti importanti, indica autorevolezza e sembra essere un punto fermo per chi lo osserva. È un uomo concreto, che agisce in nome dei propri valori e dei propri ideali. Non ha paura perché è consapevole delle sue capacità e sa come sfruttarle per arrivare alla meta prefissata.



Se viene estratto casualmente da un mazzo, può indicare un periodo particolarmente propizio per agire e sentirsi realizzati, sia nella sfera lavorativa che in quella affettiva. Indica proprio che si hanno a disposizione tutte le risorse interiori ed esteriori necessarie per crescere e sentirsi realizzati.



In un consulto tarologico l’Imperatore può indicare una figura maschile importante, un uomo responsabile e maturo, un uomo che protegge: a volte indica anche la figura paterna, oppure un datore di lavoro particolarmente autorevole e presente nella vita del consultante (e questo non sempre viene interpretato positivamente), o un uomo che ancora dev’essere incontrato, o anche una figura maschile che trasmette certezze e che mantiene gli impegni presi e la parola data. Bisogna sempre tener conto delle carte vicine perché possono dare informazioni aggiuntive molto importanti su questa persona.



Sicuramente, il messaggio che porta è quello di non stare immobili, ma di agire e mantenere lo sguardo fisso sul punto in cui si desidera arrivare.