Tarocchi, il Bagatto: simboli e significato

Proseguendo nello studio dei Tarocchi ed in particolare degli Arcani Maggiori , dopo la figura del Matto , incontriamo la carta 1: “Il Bagatto ”. Esistono diversi mazzi di Tarocchi, in cui gli Arcani vengono raffigurata in maniera diversa seppur riferendosi alle stesse simbologie e, in alcuni di questi mazzi, il Bagatto viene denominato anche “Il Mago ”. È interessante saperlo, anche per comprendere meglio la simbologia di questa carta. Essendo un mago, conosce le leggi che gli consentono di compiere le sue magie e per farlo deve necessariamente mettere in campo la sua creatività.

I Tarocchi vengono chiamati anche lame ed è per questo che spesso si sente parlare delle “22 Lame” per indicare i “22 Arcani Maggio”. Il Bagatto, quindi, è la Lama 1 e raffigura un individuo giovane, che lavora con le sue mani, utilizzando diversi strumenti che ha a disposizione nel suo banchetto. La sua simbologia è legata all’azione, all’iniziativa, al fare: è in grado di realizzare qualsiasi cosa. Molto spesso, nelle sue raffigurazioni indossa qualcosa di rosso e in alcune tradizioni viene associato al Segno Zodiacale dell’Ariete.



Rappresenta sempre l’inizio di qualcosa, la nascita, la creazione. Solitamente indica una volontà decisa, che spinge al movimento e all’azione. In un consulto tarologico, a seconda della tecnica divinatoria che viene praticata, può indicare una persona con abili capacità persuasive e, in alcuni casi in chiave meno positiva, anche una persona con una natura truffaldina oppure, nei casi più nefasti, chi tenta di manipolare un’altra persona o una situazione.



In ogni caso, il Bagatto indica sempre che si hanno a disposizione tante risorse per realizzare tutto ciò a cui siamo interessati. Molto spesso queste risorse si trovano proprio di fronte a noi e dobbiamo soltanto imparare a vederle e ad usarle nel modo corretto. Questo Arcano ci esorta a scoprire i nostri talenti e a sfruttarli a nostro vantaggio, in qualsiasi ambito della vita!