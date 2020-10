Astrologia: i Pianeti dell'intuito e le doti medianiche

Con lo studio del proprio Tema Natale, in Astrologia, è possibile indagare su alcuni lati del nostro carattere che ci rendono particolarmente intuitivi o sensibili. Ci sono persone che, più di altre, hanno sviluppato un sesto senso che interviene sempre in loro aiuto in diverse circostanze della vita. Possiamo così parlare di sogni profetici o presentimenti che si trasformano in realtà secondo determinate tempistiche. Ma, quali sono i Pianeti che è necessario osservare nel proprio quadro astrologico per comprendere se si hanno queste doti medianiche?