Astrologia: che cos'è la Parte di Fortuna

Quando si studia il proprio Oroscopo personalizzato , si cerca sempre di andare a fondo nella simbologia astrologica. Il Tema Natale rappresenta il cielo nel momento della nostra nascita e, oltre a rappresentare la posizione dei Pianeti nei Segni e nelle Case e gli aspetti che formano tra di loro, rappresenta anche la posizione di asteroidi, stelle o altri punti che in Astrologia hanno un significato ben preciso. Tra questi, troviamo le Parti Arabe, che includono anche la Parte di Fortuna. Di cosa si tratta esattamente? Come può essere calcolata e interpretata?

Le Parti Arabe sono dei punti che venivano calcolati in antichità dagli astrologi per rispondere alle domande che venivano poste dai loro consultanti. Venivano calcolate tenendo conto della posizione di determinati Pianeti nel Tema Natale. A seconda della tematica trattata, l’astrologo combinava la posizione dei Pianeti più influenti in quel campo.



La Parte di Fortuna si calcola utilizzando la posizione del Sole, della Luna e dell’Ascendente. In pratica, si conta in gradi la distanza del Sole dalla Luna al momento della nascita. Poi, questi gradi vengono sommati ai gradi dell’Ascendente. Viene così individuato un punto ben preciso in un determinato Segno e in una determinata Casa Astrologica.



Qualcuno considera la Parte di Fortuna come una sorta di Ascendente Lunare, un punto positivo all’interno del proprio Tema Natale, che sollecitato dai transiti può aiutare l’individuo in diverse circostanze della sua vita. È un punto collegato anche alle esperienze del corpo, alla creatività che viene espressa.



È sicuramente un punto con delle valenze molto positive, ma più che di fortuna si dovrebbe parlare di una grande forza di volontà. È interessante analizzare se questo punto, nel Tema Natale, si trova vicino ad altri Pianeti o forma aspetti significativi con essi.