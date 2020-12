Oroscopo per il Nuovo Anno: come andranno carriera e denaro: nel 2021

Il 2020 sta per concludersi ed è giunto il momento di fare un resoconto di ciò che siamo riusciti a seminare e raccogliere in quest’anno così travagliato sotto tanti aspetti. Dal punto di vista astrologico e stellare, possiamo scoprire quali aspetti planetari ci accompagneranno nel nuovo anno e comprendere quali eventi lavorativi o finanziar i saranno più in linea con il nostro Segno Zodiacale. L’ Oroscopo e le Stelle ci guidano verso un 2021 di successo!

ARIETE - La tua più grande liberazione è il passaggio di Giove e Saturno nel Segno dell’Acquario, proprio nel mese di dicembre. In questo modo potrai iniziare il 2021 con un peso in meno e con tanta maturità e saggezza in più. Hai affrontato tantissime difficoltà, ci son stati cambiamenti difficili e spesso non voluti e nel 2021 non ti potrai rilassare: si presenteranno tante occasioni fortunate per te! E Urano nel secondo campo potrebbe portare improvvise entrate di denaro che ti renderanno felice.



TORO - Per te, dal punto di vista lavorativo, il 2020 è stato un anno di grandi soddisfazioni e sei riuscita a costruire la tua carriera con successo. Nel 2021 la stabilità dei risultati raggiunti verrà messa alla prova da Giove e Saturno in Acquario, che potrebbero ribaltare ogni tua certezza. Preparati ad un anno movimentato. Hai sicuramente tutte le risorse necessarie per superare ogni ostacolo. Per sentirti sicura, tenderai ad accumulare denaro, ostentando una vita più austera di quel che realmente è.



GEMELLI - Dopo aver impiegato un intero anno, o forse anche qualche mese in più, a sistemare le questioni lavorative che erano rimaste in sospeso da tempo, è finalmente arrivato il momento delle novità e saranno tantissime! Con Giove e Saturno in Acquario, preparati a ricevere nuove proposte anche dall’altra parte del mondo. Il tuo talento e le tue capacità verranno valorizzate da persone che credono in te. Hai un potenziale pazzesco da sfruttare, anche per moltiplicare le cifre del tuo conto in banca.



CANCRO - Il 2020 è stato un anno molto faticoso per te e probabilmente hai dovuto interrompere delle collaborazioni che portavi avanti da tempo. Ti devi riprendere e Giove ti aiuterà a ritrovare un po’ di fiducia in te stessa. Soltanto dentro di te puoi scoprire un tesoro nascosto, in cui si trova l’entusiasmo necessario per dare il via a nuovi progetti! Un’idea vincente potrebbe essere quella di rimetterti in campo in un settore abbandonato qualche anno fa. Le finanze andranno tenute costantemente sotto controllo!



LEONE - Probabilmente, soprattutto negli ultimi mesi del 2020, ti sei resa conto di portare avanti delle situazioni lavorative che ti rubano tempo senza darti in cambio quello che vorresti. Nel 2021 Saturno ti costringerà a chiudere tutte quelle collaborazioni che non prevedono una tua crescita e un tuo sviluppo. Se vuoi volare alto, è necessario fare delle rinunce e discernere ciò che è utile da ciò che non lo è. Non sempre un buon guadagno economico corrisponderà alla tua felicità professionale.



VERGINE - Le tue guide professionali per il 2021 saranno Urano in Toro e Plutone in Capricorno. Nel 2020 hai realizzato grandi progetti e hai dato prova di grande determinazione. Ora è il momento di fare quel piccolo salto in avanti che ti consentire di salire di livello e raggiungere nuove mete e nuovi obiettivi. I ritmi lavorativi saranno frenetici e non sempre al tuo grande impegno corrisponderà un aumento delle finanze, a meno che ti decida a dare il via ad un progetto innovativo ma molto rischioso.



BILANCIA - Il 2021 per te sarà decisamente un anno di rinascita, sotto ogni aspetto. Gli imprevisti familiari non mancheranno perché Plutone rimarrà in Capricorno e richiederà sempre un pizzico di attenzione in più, ma dal punto di vista professionale arriveranno sicuramente grandissime opportunità. La tua creatività ti condurrà esattamente dove desideri. Se lavori nel mondo dell’arte o dello spettacolo, Giove porterà il doppio della fortuna. E anche il tuo conto in banca trarrà beneficio da questo cielo!



SCORPIONE - Urano in opposizione sta rendendo un po’ tosta la tua vita professionale da diverso tempo e nel 2021 non sarà l’unico ad infastidirti. Con Giove e Saturno in Acquario, troverai difficilmente soddisfazione: se sei una libera professionista, vorresti lavorare come dipendente. Se hai un contratto indeterminato, vorresti cambiare e aprire la partita iva. La verità è che, prima di trovare il lavoro dei tuoi sogni, devi dire a te stessa qual è questo lavoro. Sarebbe opportuno che mettessi dei soldi da parte.



SAGITTARIO - Se quello che desideri è un po’ di spensieratezza, le stelle ti accontenteranno nel 2021. Il passaggio di Giove e Saturno dal Capricorno all’Acquario ti darà la possibilità di toglierti qualche sassolino dalla scarpa. Non sarà più necessario dire di sì a tante richieste lavorative pur di trarne un beneficio economico. La situazione finanziaria sarà stabile e potrai liberamente scegliere di svolgere le attività che ti fanno rilassare o divertire di più. Sul campo lavorativo nasceranno bellissime amicizie.



CAPRICORNO - Ti porti dietro grandi risultati dal 2020: hai raggiunto una posizione da cui è difficile scendere e sei molto soddisfatta delle competenze che hai sviluppato e che qualche volta ti hanno costretto a sacrificare gli impegni familiari e sentimentali. Il 2021 sarà un anno di consolidamento, in cui ti dovrai impegnare a mantenere stabile sia la qualità del tuo operato sia i guadagni e i ricavi della tua azienda. Urano in Toro ha ancora tanto da offrirti, se metterai da parte paura di cambiare!



ACQUARIO - Quali sono i tuoi sogni? Quali sono le tue aspirazioni professionali? L’universo è in ascolto e i tuoi desideri, nel 2021, potranno realizzarsi in modi veramente sorprendenti. Non pensare che la fortuna arrivi per caso: con Giove e Saturno nel tuo Segno sarà il tuo talento ad essere premiato, la tua capacità di saper agire nel momento giusto, nel posto giusto e con i collaboratori giusti o senza quelli sbagliati. Naturalmente arriveranno più soldi, ma Nettuno te ne farà spendere molti (non tutti).



PESCI - Cosa resterà di tutti i contatti che si sono aperti nel 2020? Non tutte le collaborazioni andranno avanti nel 2021, ma ce ne sarà qualcuna che potrebbe rivelarsi particolarmente promettente. E si tratterà proprio di un’attività a cui non avevi dato particolare peso e importanza. Giove in Acquario ti renderà molto sensibile e attenta alle intenzioni delle persone con cui avrai a che fare sul lavoro. Sarà l’anno giusto per mettere le basi per il progetto dei tuoi sogni. Il denaro andrà e verrà.