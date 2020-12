Pet Astrology: come sarà il mese di dicembre per il tuo cane

Dicembre sarà un mese molto movimentato dal punto di vista astrologico . Mercurio si sposterà dal Segno del Sagittario a quello del Capricorno, Venere dallo Scorpione al Sagittario, Giove e Saturno invece entreranno nel Segno dell’Acquario. I vostri amici a quattro zampe faranno veramente fatica a stare dietro ai vostri continui sbalzi d’umore. L’Oroscopo può sicuramente dar loro indicazioni preziose su come sfruttare le Stelle del momento a proprio vantaggio, in base al Segno Zodiacale . E se non sapete in che giorno sono nati, va benissimo scegliere il Segno del giorno in cui li avete adottati!

ARIETE - La prima parte del mese non sarà particolarmente entusiasmante e in casa sentirai un’atmosfera pesante, ma prima di Natale qualcosa inizierà a cambiare. Il passaggio di Giove e Saturno in Acquario significherà un rifiorire della tua vita sociale! Forse verrai adottato proprio in questi giorni o forse arriverà un altro cucciolo a farti compagnia in casa.

TORO - Non riesci a capire perché i tuoi proprietari non riescano a vivere il periodo natalizio in santa pace: sei nervoso ed è per questo che ogni tanto fai cadere qualche soprammobile mentre gironzoli in giro per casa. Hai decisamente bisogno di più attenzioni, ma puoi contare soltanto su Mercurio e sulla dolcezza di un bambino che ti vuole molto bene.

GEMELLI - Il mese di dicembre, col Sole e qualche altro Pianeta in Sagittario, ti rende sempre un po’ scontroso e antipatico, soprattutto se vieni accarezzato da troppi sconosciuti. Tuttavia, grazie all’ingresso di Giove e Saturno in Acquario, puoi vivere il Natale in un’atmosfera serena e divertente. La tua euforia sarà contagiosa per tutti i membri della famiglia.



CANCRO - Sei un po’ stanco del fatto che i tuoi proprietari ti dedichino del tempo soltanto quando sono tristi e non c’è nessuno che asciughi le loro lacrime. Finalmente questo mese la tua bontà viene premiata e, proprio in occasione del Natale, potresti ricevere un regalo da un parente che non si presentava in casa da tanto tempo. Tutto merito di Giove!



LEONE - Prima Mercurio e poi Venere in transito nel Segno del Sagittario, renderanno le tue giornate piacevoli e divertenti. Tanti bambini ti fermeranno per strada per dirti quanto sei bello. Le preoccupazioni potrebbero sorgere con l’ingresso di Giove e Saturno in Acquario: hai paura di essere separato dai tuoi soliti padroncini. Non vuoi, soffriresti troppo!



VERGINE - La confusione che si crea per le strade e dentro casa durante il periodo natalizio ti rende insofferente. Non capisci perché le persone si comportino in modo così frenetico e bizzarro. Ecco perché abbai in continuazione: vorresti riportare un po’ di quiete intorno a te. La tua unica speranza è che i tuoi proprietari debbano lavorare anzi che svagarsi.



BILANCIA - L’ingresso di Mercurio in Capricorno nella seconda metà del mese porterà grandi tensioni tra le mura domestiche, ma dovresti essere consolato dal fatto che ti libererai di Giove e Saturno in Capricorno, che diventeranno due dei tuoi più grandi alleati. Finalmente qualcuno si è accorto di quanto tu sappia trasmettere amore e fedeltà. Coccole in arrivo!



SCORPIONE - La prima parte del mese sarà sicuramente la più piacevole e Venere nel tuo Segno potrebbe far nascere un amore con la cagnolina dei vicini di casa. I problemi potrebbero sorgere nella seconda metà del mese: Giove e Saturno in Acquario parlano di un eventuale trasloco o di lavori in casa che ti costringerebbero a trasferirti per un po’ di tempo.



SAGITTARIO - Mercurio e Venere a fasi alterne nel tuo Segno renderanno il mese di dicembre molto divertente. Preparati a fare lunghe passeggiate e a trascorrere tanto tempo ad essere coccolato da tutti i membri della famiglia, che per Natale diventano più buoni e più affettuosi. Ti divertirai tantissimo quando qualcuno vorrà scattare dei selfie insieme a te.



CAPRICORNO - Con Marte in Ariete, non si respira un clima tranquillo dentro casa: i tuoi padroncini potrebbero essere in difficoltà economica e hanno anche iniziato a comprarti cibo di qualità più bassa. Si tratta di una fase passeggera. Con Mercurio nel tuo Segno nella seconda parte del mese, ti divertirai a correre e giocare con i più giovani della famiglia.



ACQUARIO - Il mese di dicembre per te potrebbe essere il più bello dell’anno. L’ingresso di Giove e Saturno nel tuo Segno ti faranno sentire importante e forse, proprio per questo motivo, per Natale sarai costretto ad indossare un vestitino per cani rosso o le orecchie da renna. Sei allegro e vivace. Ti piacerà tantissimo ricevere baci dai bambini più piccoli.



PESCI - Nonostante Mercurio e Venere portino tantissime occasioni per svagarti e divertirti con altri cagnolini o con qualche bambino particolarmente vivace, con Giove e Saturno in Acquario emergeranno la tua timidezza e la tua dolcezza. Lo dimostrerai ogni qualvolta ti nasconderai dietro il divano quando entra una nuova persona in casa. Sei tenero.